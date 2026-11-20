La inteligencia artificial sigue sorprendiendo y, si antes programar o generar un juego virtual estaba reservado para pocos, hoy todo se volvió más asequible. Es el caso de un usuario de X, quien logró hacer un mapa interactivo en 3D de la Ciudad de Buenos Aires en 1867, utilizando Claude, que puede verse aquí.

El usuario, mejor conocido como Mormon Negro, tomó el plano topográfico de la Ciudad y de todo su municipio, del Departamento Topográfico de 1867. Gracias a su trabajo, es posible recorrer la ciudad de aquella época, buscar la dirección de la casa de uno para saber qué había ahí, caminar por las calles o sobrevolarla en avión.

En conversación con LA NACION, reveló que utilizó el ejemplar escaneado de la Biblioteca Nacional de Francia, que está en dominio público en Wikimedia Commons. Sobre ese escaneo, escribió un programa que lo lee píxel por píxel: el grabador rayó lo construido con rayado cruzado y los patios con rayado simple, por lo que es posible saber qué parte de cada manzana tenía techo (en otras palabras, el modelo de IA reconoció patrones que le permitieron identificar qué había en cada lugar y rellenar esos espacios). Explicó que el sistema también leyó las casillas sueltas de las orillas y de La Boca, las iglesias (el plano las marca con una cruz) y los árboles que suman unos 35.000.

El programador señaló que la información que faltaba en el plano fue completada por él mismo, con reglas de la época: “Dónde termina una casa y empieza la otra (frentes en múltiplos de 10 varas), las alturas, las puertas y las ventanas”. En cuanto a los edificios conocidos, como el Cabildo, la Recova, la Catedral, el primer Teatro Colón y la Aduana Nueva, los modeló a mano, tomando como referencia fotos de Esteban Gonnet de 1864 y la vista a vuelo de pájaro de Dulin.

Agarré el plano topográfico de Buenos Aires de 1867 y lo levanté en 3D. Tocás un botón y la ciudad se levanta del papel, dibujada con la misma tinta: cada manzana, cada casilla y cada uno de los 35.000 árboles que dibujó el grabador. Podés ver encima el trazado actual, con las calles de hoy y toda la tierra que se le ganó al río. También buscar tu dirección para saber qué había ahí, caminar por las calles o sobrevolarla en avión. Está hecho con Three.js + OpenStreetMap. https://t.co/BkgCaOcXZ7 — Mormon Negro (@mormonnegro) November 16, 2026

Luego sumó opciones posteriores, una con color (aunque advierte que es inventado, porque el plano no aclara los colores) y otra con versiones más cercanas en el tiempo de la ciudad, que abarcan desde 1867 hasta 1940 y permiten ver cómo se fue desarrollando Buenos Aires durante esos años. “Seguramente Claude se tomó algunas licencias, pero la idea es que te sirva como guía visual para ubicar dónde estaba cada cosa, y no que sea una representación 100% perfecta”, agregó el creador.

Para saber qué había en cada momento, utilizó seis planos de época: el de Latzina (1888), el de la Municipalidad (1895), los dos de Ludwig (1905 y 1910), el de Cannizzaro (1921) y el de Peuser (1936), todos calzados sobre el de 1867. “Las casas nuevas se inventan con la misma receta que las de 1867, y con los años vienen más altas cuanto más cerca del centro. Son unas 22 mil casas más en 1888 y unas 49 mil en 1940″, agregó. Se puede apreciar cómo fueron surgiendo avenidas y la evolución del río, que fue retrocediendo poco a poco. Además, cada lugar tiene una ficha que cuenta qué era, qué pasó después y qué hay hoy, con fotos de entonces: 146 en total, todas de dominio público en Wikimedia Commons, con autor y fecha al pie.

Nueva versión del mapa interactivo de Buenos Aires! Los que ya probaron la primera versión, les recomiendo volver a probarlo ahora! Agregué 6 mapas, que abarcan desde 1867 hasta 1940 y te permiten ver cómo se fue desarrollando Buenos Aires durante esos años. Seguramente Claude se tomó algunas licencias, pero la idea es que te sirva como guía visual para ubicar dónde estaba cada cosa, y no que sea una representación 100% perfecta. https://t.co/nYZ4em88TB — Mormon Negro (@mormonnegro) November 16, 2026

“Para superponer la ciudad de hoy usé OpenStreetMap. Primero la ubiqué con catorce edificios que no se movieron (las iglesias viejas, el Cabildo, la Recoleta) y después calcé las calles actuales contra las del plano”, detalló Mormon Negro y agregó: “En el centro, el error queda en unos 2,5 metros de promedio; hacia las afueras es mayor. De ahí sale, por ejemplo, que dentro del plano hay unos 11,5 km² ganados al río desde 1867″.

Los comentarios de los usuarios son muy positivos y destacan el logro de su trabajo. “Espectacular!!! te felicito!!”, escribió uno y otro sumó: “Alucinante”. Otro señaló que si hubiera tenido esto en la carrera de Arquitectura hubiera sido muy distinto estudiarla.

Un dato interesante es que, luego de terminar el mapa, el modelo de IA que utilizó para hacer este trabajo, escribió un paper sobre cómo lograron desarrollarlo. El artículo figura firmado por “Mormon Negro” y “Claude Code”.

“Soy programador, pero tengo un gusto por la arquitectura y el urbanismo”, reveló el creador del mapa, quien detalló que Claude ahora permite hacer este tipo de elaboraciones, sin tener conocimientos profundos de la materia, y agregó: “Creo que alguien con más conocimientos en arquitectura o urbanismo podría hacer cosas increíbles”.

Un detalle: la ciudad se puede recorrer a pie, en avión o manejando el vehículo de cada año: de la volanta de 1867 al Ford V8 de 1940 (el que corresponde a cada año surge de los censos municipales de 1887 y 1909, y de los anuarios de 1901 y 1903) y detalló que el avión es una licencia, ya que, en 1867 faltaban cuarenta años para que existiera el primero, pero es un homenaje al biplano que se usó para las primeras fotos aéreas de Buenos Aires.