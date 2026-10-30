Qué dijo Binance tras el robo de US$6300 millones en criptomonedas en su plataforma

Tras la debacle del jueves por la noche, cuando el exchange cripto Binance (el más grande del mundo, con más de 300 millones de usuarios) confirmó que le habían robado 6300 millones de dólares de su plataforma en unos 20 minutos, y después de lograr recuperar parte del dinero robado, la filial local de la compañía publicó un comunicado en redes sociales.

“Binance ha comenzado a recuperar los activos afectados para los usuarios y continúa trabajando con las autoridades, emisores, firmas de inteligencia blockchain y socios de la industria para rastrear, congelar y recuperar fondos adicionales.

La compañía ya se comprometió públicamente, en el anuncio anterior, a cubrir las pérdidas con fondos corporativos.

Binance ya ha reservado más de US$6340 millones en fondos de la compañía para cubrir este incidente. De ese total, US$5000 millones ya se mantienen en los mismos activos tokenizados que fueron afectados. Estamos completando la compra del monto restante mediante la adquisición de activos tokenizados a través de canales de mercado y operaciones OTC. Lo estamos haciendo para igualar la composición de los activos restantes y cubrir cualquier faltante. Este proceso puede tomar más tiempo, ya que algunos tokens pueden tener baja liquidez y la liquidación OTC también requiere tiempo. Compartiremos más avances tan pronto como nos sea posible.

Estas cifras no incluyen los activos congelados o protegidos, que siguen sujetos a procesos de recuperación y verificación en curso. Actualmente, se han congelado US$3000 millones, gracias al apoyo de nuestros socios de la industria. Seguimos trabajando con nuestros socios y con las autoridades para recuperar esos activos congelados. Continuaremos utilizando recursos de la compañía para cubrir cualquier faltante confirmado y proporcionaremos nuevas actualizaciones verificadas a medida que avancen los esfuerzos de recuperación. En última instancia, todos los fondos de los usuarios serán verificados públicamente a través de nuestro Proof of Reserves.

Superaremos esta situación. Gracias por su apoyo."

El análisis forense del desfalco

En la cuenta principal en X, Binance publicó también una actualización del análisis forense que intenta determinar cómo ocurrió el robo.

“Nuestra investigación inicial sugería que el incidente de seguridad podría haber involucrado una laptop comprometida; sin embargo, nuestra investigación subsiguiente ha descubierto puntos adicionales de brecha -publicó la compañía-. Este fue un ataque complejo, y estamos haciendo todo lo posible en coordinación con las fuerzas del orden para resolverlo. Todavía estamos recopilando los hechos, y compartiremos más directamente a medida que los tengamos.”

En un momento se pensó que EIP-7702, un protocolo de la cripto Ethereum que entró en vigor hace un año, podría haber habilitado el robo, ya que permite que billeteras comunes usen contratos inteligentes, y ya hubo reportes de casos en que contratos maliciosos se usaron para vaciar billeteras en forma automática.

Los expertos coinciden en que no fue el punto de ataque, pero sí que ayudó a que el caudal de transferencias fuera altísimo en poco tiempo, según reporta Cointelegraph. El protocolo EIP-7702 permite “hacer esto de una sola vez y tal vez una forma de eludir algún tipo de controles que puedan tener”, según un experto en ciberseguridad de Blockaid. Pero no parece haber sido esa la única brecha de seguridad que aprovecharon los hackers.

Todo el mundo cripto sigue analizando qué sucedió en la fatídica tarde del jueves 29 de octubre.