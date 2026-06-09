Qué dispositivos recibirán iOS 27 y cuáles se quedan sin el flamante Siri AI

Este lunes Apple anunció la renovación de su asistente personal con el nuevo Siri AI, y más funciones para la plataforma Apple Intelligence. Sin embargo, la presentación llegó con una importante distinción: aunque el nuevo sistema operativo iOS 27 llegará a una amplia gama de dispositivos, el acceso a las funciones más avanzadas de IA estará estrictamente limitado a unos pocos modelos escogidos.

Una demo del nuevo asistente Siri AI para el iPhone

¿Qué iPhones podrán actualizarse a iOS 27?

Apple confirmó este lunes que la lista de compatibilidad para iOS 27 será inusualmente generosa, permitiendo que todos los modelos que actualmente ejecutan iOS 26 puedan dar el salto a la nueva versión. Esto significa que dispositivos con hasta siete años de antigüedad seguirán vigentes: del iPhone 11 (presentado en 2019) en adelante.

La lista completa de modelos de iPhone compatibles incluye:

Serie iPhone 17: iPhone 17 Pro Max, 17 Pro, 17, 17e y el nuevo iPhone Air .

iPhone 17 Pro Max, 17 Pro, 17, 17e y el nuevo . Serie iPhone 16: iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, 16 Plus, 16 y 16e.

iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, 16 Plus, 16 y 16e. Serie iPhone 15: iPhone 15 Pro Max, 15 Pro, 15 Plus y 15.

iPhone 15 Pro Max, 15 Pro, 15 Plus y 15. Modelos anteriores: Series iPhone 14, 13, 12 y la serie iPhone 11 completa.

Series iPhone 14, 13, 12 y la serie completa. iPhone SE: Segunda y tercera generación.

Todos los modelos de iPhone capaces de correr iOS 27: del iPhone 11 de 2019 en adelante JOSH EDELSON

La brecha de la IA y los 12 GB de RAM

A pesar de la amplia compatibilidad de iOS 27, Apple trazó una línea divisoria clara respecto a Apple Intelligence. Para las funciones básicas de IA, se requiere al menos un iPhone 15 Pro o modelos de la serie iPhone 16 en adelante. No obstante, la versión más avanzada de Siri AI —que utiliza modelos de lenguaje más potentes y permite interacciones mucho más naturales— estará restringida a una élite de hardware.

En palabras de Apple: “el modelo en el dispositivo más poderoso de Apple y las funcionalidades que hace posibles, como voces más expresivas y un dictado mejorado, están disponibles en el iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPad (M4) o modelos posteriores con al menos 12 GB de memoria unificada, y en la Mac (M3) o modelos posteriores con al menos 12 GB de memoria unificada. El modelo y las voces expresivas también están disponibles en el Apple Vision Pro (M5).”

Así, para disfrutar de la experiencia completa de Apple Intelligence y la Siri más capaz, los usuarios necesitarán:

iPhone 17 Pro o iPhone 17 Pro Max .

. iPhone Air .

. Un mínimo de 12 GB de RAM .

. Lo mismo con el iPad : deberá tener un chip M4 en adelante y 12 GB o más de RAM.

: deberá tener un chip M4 en adelante y 12 GB o más de RAM. Entre las Mac necesitan un chip M3 en adelante y un mínimo de 12 GB de RAM.

Debido a esta exigencia de memoria, incluso el modelo base del iPhone 17 quedará fuera de las funciones de IA más sofisticadas. Apple justifica esta decisión en la necesidad de contar con 12 GB de RAM para ejecutar modelos de fundación directamente en el dispositivo para garantizar la privacidad y la velocidad de respuesta.

Suscripciones y restricciones regionales

Otra de las novedades es la introducción de niveles de uso. Mientras que muchas funciones se ejecutan localmente, otras, como la generación de imágenes, requerirán de una suscripción a iCloud+ para un uso ilimitado. Además, la Siri AI más avanzada enfrentará restricciones iniciales en la Unión Europea para iPhone y iPad, aunque estará disponible en los Mac de la región si se configuran en inglés.

iOS 27 estará disponible como beta pública en julio y llegará de forma oficial en septiembre de 2026, cuando se presente la familia del iPhone 18.