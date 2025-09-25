Qué es el nuevo Modo IA de Google, que se lanzó en idioma español

Google ha anunciado que los resultados de búsqueda impulsados por el modo IA ya están disponibles en Español a nivel global, de manera que los usuarios hispanohablantes podrán realizar preguntas más complejas y obtener respuestas más útiles en este idioma.

Qué es el Modo IA de Google

El modo IA (‘AI Mode’) es una experiencia de búsqueda que permite realizar preguntas matizadas a través de una conversación natural en lugar de múltiples preguntas para obtener una respuesta, con enlaces que llevan a la información. Además, también incluye la posibilidad de compartir imágenes para realizar consultas.

Esta función se presentó en el marco del evento para desarrolladores Google I/O en mayo de este año, donde se lanzó inicialmente en inglés para los usuarios estadounidenses. Aunque posteriormente, durante el mes de agosto, se ha ido extendiendo su disponibilidad a un total de 180 países.

AI Mode, el nuevo modo de búsquedas en Google

Ahora, Google ha anunciado la disponibilidad de los resultados del modo IA en español, de manera que los usuarios podrán realizar preguntas complejas en este idioma en la experiencia de búsqueda y obtener respuestas adaptadas a sus necesidades.

Así lo ha detallado la compañía en un comunicado en su blog, donde ha instado a los usuarios a comenzar a probar el modo IA en español a través de su web. No obstante, se ha de tener en cuenta que se trata de una función que aún no ha llegado a España, donde, por el momento, solo están disponibles los resultados de AI Overviews.

Search Live, el próximo paso para las búsquedas

Google ha lanzado oficialmente su función de búsqueda en tiempo real Search Live para los usuarios de Estados Unidos, de manera que, con entrada de video a través de la cámara y las capacidades de búsqueda de AI Mode, los usuarios podrán realizar preguntas en tiempo real mediante una conversación.

La tecnológica anunció este nuevo formato de búsqueda inteligente en el marco de su evento para desarrolladores Google I/O y, durante el mes de julio, comenzó a probarlo con algunos usuarios inscritos en las funciones de prueba de AI Mode Labs.

Ahora, Google ha anunciado que Search Live ya está disponible oficialmente para todos los usuarios en Estados Unidos, sin necesidad de registrarse en Labs, a través de la app de Google en dispositivos Android e iOS.

Tal y como ha compartido en un comunicado en su web, esta herramienta permite que los usuarios tengan una conversación de voz interactiva en modo IA, así como compartir la señal de la cámara del smartphone.

De esta manera, la búsqueda puede acceder a lo que aparece a través de la cámara y responder a las preguntas de los usuarios en tiempo real. Al mismo tiempo, las respuestas muestran enlaces a sitios web relacionados con la búsqueda, de cara a que los usuarios puedan profundizar sobre aquello que estén preguntando.

Cómo se usa Search Live en Google

Para empezar a utilizar esta función, basta con pulsar el icono de ‘Live’ debajo de la barra de búsqueda y comenzar a hacer preguntas en voz alta, mientras se apunta con la cámara al contexto visual de la pregunta.

Igualmente, Google ha aclarado que, para aquellos que ya utilizan Google Lens, funcionará de la misma forma, simplemente deberán seleccionar la nueva opción de ‘Buscar en vivo’.

Con todo ello, entre las búsquedas que podrán llevar a cabo los usuarios, la tecnológica ha ejemplificado cuestiones como explorar nuevos lugares en un viaje, aprender cómo llevar a cabo una habilidad, cómo preparar una receta o cómo solucionar un problema en un dispositivo. Todo ello simplemente apuntando con la cámara al tema en cuestión y preguntando en voz alta.