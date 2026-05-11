Hot Sale 2026: cómo funcionan las “Mega Ofertas Bomba”

Este lunes 11 de mayo inicia una nueva edición del Hot Sale, uno de los eventos de descuentos y promociones online más destacados en la Argentina. Este será hasta el miércoles 13, aunque puede que se extienda al resto de la semana. Quienes están interesados en realizar compras en este contexto se preguntan cómo funcionan las “Mega Ofertas Bomba”.

Hot Sale 2026

Según detalla el sitio oficial del Hot Sale, las Mega Ofertas Bomba son descuentos y promociones por tiempo limitado o hasta agotar stock. Estas están disponibles durante cada uno de los tres días del evento de 12 a 13hs y de 20 a 22hs. Aplica para cada una de las categorías, como puede ser tecnología, indumentaria, artículos de hogar, viajes, entre otros.

A continuación, todos los pasos a seguir para aprovechar las Mega Ofertas Bomba del Hot Sale 2026:

1 Ingresar al sitio del Hot Sale

Entra a la página oficial del evento online antes o durante el horario bomba.

2 Buscar Mega Ofertas Bomba

Navegar en la sección “Mega Ofertas Bomba” que aparece en el menú. Se recomienda filtrar según los intereses del usuario: cuotas sin interés, porcentaje de descuento (20% off o más), talle y color.

Así funcionan las Mega Ofertas Bomba del Hota Sale Soledad Aznarez

3 Comprar

Una vez que se encuentra una buena oferta, hacer click en el producto para ser dirigido a la tienda participante del Hot Sale.

Recomendaciones para aprovechar las Mega Ofertas Bomba del Hot Sale

Comprar rápidamente porque estas ofertas especiales se agotan en minutos.

Activar las notificaciones del sitio del Hot Sale para no perderse los descuentos y recordar cuándo empiezan las Mega Ofertas Bomba.

Crear recordatorios en el celular entre diez y quince minutos antes del horario bomba.

Tener en el carrito los productos preseleccionados desde antes del horario de las Mega Ofertas Bomba para hacer rápida la compra con estos descuentos especiales.

Usar Cybot (el bot de IA de Hot Sale) para recibir recomendaciones personalizadas.

Cómo comprar en el Hot Sale 2026

Todo lo que hay que hacer para comprar en el Hot Sale 2026 de forma segura y aprovecando las promociones WiStudio-Elements - Shutterstock

1 Activar notificaciones y suscribirse

Antes de que comience el evento, activar las notificaciones del sitio oficial de Hot Sale y registrar el mail para recibir las mejores ofertas.

2 Encontrar marcas en que se desea comprar

Guardar las tiendas como “favoritos”; así se podrá acceder fácilmente una vez que comience el evento.

3 Buscar ofertas

Una vez que comience el evento, buscar los productos de interés en la página web de Hot Sale y hacer click sobre ellos para ir a la tienda oficial del vendedor.

4 Realizar el pago

Concretar la compra al seleccionar el medio de pago que se prefiera.

5 Hacer seguimiento

Por último, realizar el seguimiento del pedido con el código que la empresa proporcione.