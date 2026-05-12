Del “ábrete sésamo” a la puerta inteligente: cómo armar un sistema de seguridad y domótica para el hogar

Alguien toca el timbre. La imagen de quien está detrás de la puerta se puede ver directamente en la pantalla de la cerradura digital o, si no se está en casa, desde la oficina o cualquier otro lugar desde el celular. Incluso es posible hablar con la persona para decirle que venga en otro momento.

Pero las cerraduras inteligentes ya no son solo guardianas de las puertas: hoy ya se convirtieron en el punto de partida de todo un ecosistema que suma cámaras, sensores, alarmas, luces y automatizaciones. Ya no se trata de cuál cerradura conviene comprar, sino de cómo construir alrededor de ella un sistema coherente, útil y escalable de seguridad hogareña. Además de los equipos que se consiguen en la Argentina, también hay alternativas que se pueden comprar por Mercado Libre, Amazon o eBay. Los valores son aproximados.

La cerradura inteligente como punto de partida

Pensado por capas, este sistema puede organizarse en cuatro niveles: acceso, verificación visual, sensores y alarmas, y automatización. La cerradura es la pieza que ordena todo lo demás, pero no necesariamente la única encargada de tomar decisiones.

Varios de los nuevos modelos de cerraduras digitales evolucionaron y ya suman algunas de estas funciones. EZVIZ, por ejemplo, ofrece en la Argentina modelos como la DL05, que se vende a unos $383.000 y suma huella, teclado y control remoto, hasta propuestas premium como la DL50FVS ($990.000), con reconocimiento facial, y la flamante Y3000 ($1.217.948), que es un híbrido entre cerradura, mirilla digital, timbre con video y mini sistema de vigilancia al sumar reconocimiento facial 3D y de venas de la palma, cámara frontal 1080p, pantalla interior color de 4 pulgadas, Wi-Fi y Bluetooth, almacenamiento local de 8 GB, batería recargable de 5000 mAh, visión nocturna IR, detección de merodeo y videollamada bidireccional.

Por otro lado, también está la Philips DDL709, una cerradura con huella, código y reconocimiento facial, con un precio de alrededor de $1.872.000. En Amazon, la Lockly Visage Zeno Series se consigue alrededor de los 348,30 dólares y combina reconocimiento facial, huella, Wi-Fi integrado y compatibilidad con Apple Home Key. En ese mismo segmento aparece la FamiLock S3 Max de Eufy, que cuesta unos 400 dólares y suma reconocimiento de venas de la palma, cámara 2K y timbre integrado. Así, la cerradura deja de ser solo un acceso sin llave para transformarse en el núcleo de un sistema más amplio.

Las cámaras de vigilancia modernas pueden activarse por movimiento o sonido, e incluos ofrecer reconocimiento facial

Ver quién está del otro lado

La segunda capa de protección es la verificación visual, porque la cerradura decide quién entra, pero el timbre o el videoportero ayudan a decidir si conviene abrir. En el mercado ya es posible encontrar timbres con cámara, videoporteros y pantallas interiores, como el HP7 y los timbres con video de EZVIZ, o el Tapo D230S1 de TP-Link, un timbre con video 2K de 5 megapíxeles, visión nocturna a color, audio bidireccional y una vista de pies a cabeza pensada para ver no solo al visitante, sino también si hay paquetes dejados junto a la puerta. Con un precio más accesible aparece la Wyze Wired Doorbell Camera v2, a unos 60 dólares, que incluye video 2K, visión nocturna color y audio bidireccional.

Sensores, alarmas y el cerebro del sistema

Pero un sistema de protección del hogar que se precie también debería incluir sensores y alarmas. EZVIZ vende el hub A3, compatible con Matter, un estándar abierto pensado para que dispositivos de distintas marcas del hogar inteligente puedan entenderse entre sí, y Apple HomeKit, que puede conectar hasta 64 dispositivos de la marca y coordinar sensores de apertura, movimiento y sirenas. TP-Link hace algo parecido con el Tapo H200, que funciona como concentrador para hasta 64 sensores, botones o interruptores, más 4 cámaras o timbres, y además permite usarlo como alarma o timbre inteligente con almacenamiento local en microSD. En materia de hubs, otra opción es el Aqara Hub M3, que se consigue a unos 119,99 dólares.

En este tipo de sistemas, los hubs funcionan como una especie de traductor y centro de coordinación. Dispositivos como el EZVIZ A3 o el Sonoff ZB Bridge Pro no reemplazan a la cerradura, pero permiten que sensores, sirenas, botones y otros equipos se conecten entre sí, envíen alertas y ejecuten automatizaciones desde una sola app. Son la pieza que evita que cada dispositivo quede aislado y que la casa termine con muchos aparatos inteligentes que no se hablan entre sí.

Muchas cámaras de interior tienen parlante y micrófono, para dialogar con adultos mayores o mascotas

Un sensor como el Tapo T110 de TP-Link puede avisar si una ventana quedó abierta o si alguien abrió una puerta secundaria. Para detectar movimiento y disparar una alarma o una automatización hacen falta otros sensores específicos; en EZVIZ, por ejemplo, un sensor magnético o PIR puede integrarse con cámaras para que, cuando algo ocurra, no solo llegue una notificación, sino también una grabación del evento. En materia de sensores individuales, el Entry Sensor E20 de Eufy se consigue a unos 30 dólares en el exterior.

La domótica entra en escena

El siguiente paso en materia de protección vía domótica es contar con un enchufe inteligente, como el Tapo P100, para programar luces, ventiladores o lámparas, crear horarios y activar un modo ausente que simula presencia en la casa cuando no hay nadie. De esa manera es posible programar, por ejemplo, que al cerrar la puerta de noche se apaguen todas las luces excepto la del pasillo o que se enciendan distintas luces en horarios variables.

Además de los enchufes más accesibles que se consiguen en la Argentina, como el Sonoff S26, que ronda los $38.759, también hay opciones como el Amazon Smart Plug, que se consigue por unos 20 dólares, o el Meross MSS110 Smart Plug Mini, que está en unos 27 dólares (hay que agregar el adaptador del enchufe tipo A o B de Estados Unidos al estándar de tres patitas tipo I que se usa en el país). Todos apuntan a la misma idea: sumar pequeñas automatizaciones cotidianas, como encender luces a determinada hora, simular presencia o apagar equipos cuando la casa queda vacía.

Los enchufes inteligentes tienen Wi-Fi, y permiten programar el corte de energía para prender o apagar un dispositivo analógico (lámparas, cafeteras, etc)

En paralelo, plataformas como SmartThings, la app y ecosistema de Samsung para conectar, controlar y automatizar dispositivos inteligentes compatibles, se presentan como una capa de orquestación: Samsung afirma que su app puede conectar y controlar dispositivos compatibles con Matter, además de automatizar escenas y, en el caso de Samsung Wallet, incluso gestionar llaves digitales para el hogar vinculadas a SmartThings.

El dilema del Frankenstein doméstico

Para evitar que semejante Frankenstein se salga de control y termine haciendo cosas no deseadas, la solución más prolija sería, por supuesto, comprar todo dentro del mismo ecosistema. En la Argentina es posible hacerlo con una cerradura EZVIZ como punto de acceso, un videoportero o timbre con cámara del mismo ecosistema, un hub A3 con sensores para cubrir puertas y movimiento, y enchufes, luces o automatizaciones de terceros que entren por SmartThings o Matter.

También existe un camino más modular, y más barato, con marcas como Sonoff , que ofrece sensores de puerta o ventana DW2-WiFi por alrededor de $20.200, el hub ZB Bridge Pro por $83.970 y paneles de control como el NSPanel Pro 120. Las ventajas de tener un sistema cerrado, es decir, productos de una sola empresa que interactúan entre sí, son que la instalación y el soporte suelen ser más sencillos, además de que para poder usarlo hay que depender de una sola app, con menos compatibilidades dudosas o problemas de algún componente en especial del cual sea muy difícil obtener repuesto. La gran ventaja del sistema mixto es, por supuesto, el costo más bajo y una expansión más gradual. Pero la integración entre los productos de distintos fabricantes muchas veces depende más de estándares como Matter que de la voluntad real de las marcas de abrirse entre sí.

Muchas compañías ofrecen sensores Wi-Fi pasivos que detectan y alertan cuando una ventana o una puerta están abiertas

Si bien con las apps de estas empresas se pueden manejar varios de estos sistemas, no se puede blindar el hogar solo con eso. Una cerradura inteligente puede reforzar el acceso principal, registrar ingresos, habilitar códigos temporales para visitas o personal de limpieza y sumar video en tiempo real en la puerta. Pero no reemplaza por sí sola un sistema integral de seguridad. No cubre todos los accesos, no suple una alarma monitoreada y tampoco elimina problemas como una mala instalación, una puerta frágil o una red Wi-Fi inestable.

Una forma razonable de armar todo este sistema de protección hogareña sería construirlo por capas. Primero, una buena cerradura conectada. Después, un timbre con cámara o videoportero. Más adelante, sensores en ventanas o accesos secundarios. Y recién en una cuarta etapa, automatizaciones que tengan sentido real, como encender luces al abrir la puerta de noche o simular presencia cuando la casa queda vacía.

La cerradura puede ser el eje del sistema, pero no necesariamente el único cerebro: en la práctica, el mercado actual empuja hogares híbridos, donde el acceso puede quedar en manos de una marca, la vigilancia en otra y la automatización en una tercera, unidas apenas por estándares como Matter y por la paciencia del usuario.