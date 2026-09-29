Qué modelos de iPhone se quedan sin Apple Intelligence en 2026

Apple presentó sus nuevas apuestas para renovar su ecosistema de dispositivos, con nuevos modelos de iPhone y distintas novedades orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios. Entre los anuncios se destacaron las nuevas generaciones de sus teléfonos, con versiones que incorporan mejoras de rendimiento, cámaras y funciones vinculadas con la inteligencia artificial. Sin embargo, no todos los modelos podrán acceder a las herramientas de Apple Intelligence.

La compañía comenzó a implementar Apple Intelligence como un conjunto de funciones de inteligencia artificial integradas en sus dispositivos. La tecnología permite acceder a herramientas para asistir en distintas tareas, desde la escritura y la edición de contenido hasta la generación de imágenes y otras funciones inteligentes. De todas formas, para utilizarlas, no alcanza con contar con una versión reciente del sistema operativo: el dispositivo también debe tener un hardware compatible.

Apple Intelligence incorpora herramientas de inteligencia artificial integradas en los dispositivos compatibles

Los iPhone que se quedan sin Apple Intelligence

La principal limitación está relacionada con el procesador y la capacidad del equipo para ejecutar modelos de inteligencia artificial. Apple Intelligence requiere chips con suficiente potencia para procesar determinadas tareas de aprendizaje automático, incluidas aquellas que pueden ejecutarse directamente en el dispositivo.

Por ese motivo, varios modelos de iPhone que todavía forman parte de la base de usuarios de Apple no cuentan con acceso a estas funciones. Entre ellos se encuentran:

iPhone 11

iPhone 11 Pro y 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

Apple Intelligence requiere determinados modelos de iPhone para funcionar Shutterstock - Shutterstock

De esta manera, tener un teléfono que todavía recibe actualizaciones de software no garantiza que pueda utilizar todas las herramientas de inteligencia artificial de Apple. La diferencia está determinada, principalmente, por las capacidades del procesador y otros componentes necesarios para ejecutar estas funciones.

Cuáles son los modelos compatibles

Apple Intelligence está disponible en los equipos que cuentan con hardware capaz de soportar estas cargas de trabajo. En el caso de los iPhone, esto incluye al iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, equipados con el chip A17 Pro, además de las generaciones posteriores compatibles. Asimismo, a partir de la familia iPhone 16, Apple amplió la disponibilidad de estas funciones a más modelos.

Las nuevas generaciones de iPhone incorporan hardware preparado para ejecutar funciones de inteligencia artificial (AP Photo/Jeff Chiu) Jeff Chiu - AP

Así, la llegada de Apple Intelligence marca una nueva diferencia entre las generaciones de iPhone: además de las mejoras habituales en cámaras, batería o rendimiento, el procesador se convierte en un factor determinante para acceder a las funciones de inteligencia artificial de la compañía.