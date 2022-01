Qué significa para un argentino ser uno de los líderes de una empresa rusa de software

La aceleración digital a raíz de la pandemia es un hecho innegable. Una de las empresas protagonistas -y que supieron capitalizar esta necesidad de integración de servicios- fue Softline. La compañía nació en Rusia en 1993 y desde entonces fue expandiendo sus servicios en diferentes ciudades del mundo. En 2017 inauguró oficinas en varios países de Europa Occidental, América Latina y Asia hasta tener presencia en más de 50 países.

Sebastián Sack forma parte del grupo desde hace cinco años y desde el 2019 es Vicepresidente para América Latina. Con una vasta experiencia en tecnología en empresas como Microsoft, HP y Pixel Solutions, explica cuál es la particularidad de la empresa: “Las expectativas para América Latina siempre fueron muy amplias. Hoy, con presencia física en cinco países de la región, tenemos un papel preponderante porque somos un mercado emergente. Nuestro crecimiento tiende a ser positivo y estable dentro de los periodos fiscales. Más allá de la situación que estamos viviendo, con volatilidad económica y social, la Argentina sigue siendo un país que es parte fundamental de la región”.

Sebastián Sack, de Softline

El cambio de vida a raíz del coronavirus modificó un poco las cosas, pero para bien. Sack está basado en Buenos Aires y cuenta con un equipo de profesionales repartido en el resto de países de la región. No solo su equipo se potenció, sino también sus clientes: “Con la pandemia la gente necesitó adaptarse a una era tecnológica que en un mundo normal hubiera tenido una demora de cinco o seis años, y eso aceleró las diferentes tendencias del uso de la tecnología” explica. Cuenta que lo que lo sedujo para incorporarse a Softline fue, justamente, el desafío de ser gerente de Latinoamérica. El crecimiento fue veloz: “Salimos a cotizar en bolsa a finales de octubre principios de noviembre porque en la primera ronda de inversionistas acumulamos mas de 400 mil millones de dólares. Una responsabilidad grandísima. Para mi es un honor tener este rol, en una empresa de mas de 50 países y mas de 100 ciudades”, cuenta.

¿Vodka en las reuniones?

¿Y cómo es sumarse, desde la Argentina, a una firma rusa, por muy cosmopolita que sea? “Somos culturas muy distintas, pero no se toma vodka en las reuniones, sino café como nosotros -advierte Sack-. Igual yo llevo el mate a todos lados, no solo les gustó sino que hay varios colegas que toman mate cocido y me piden saquitos cuando voy. Lo que no puedo negar es que cuando vas a comer afuera, entre comida y comida probás un vodka de la casa. Es como probar el dulce de leche de las abuelas acá, pero con el vodka de allá”.

El choque cultural aplica también cuando los rusos vienen al país. “En las visitas de Softline a la Argentina me di el gusto de llevarlos a una parrilla. Comieron todos los cortes de carne y no podían creer la cantidad de carne que se servía. Tampoco podían creer la calidad y el precio del vino en el país -recuerda-. Somos culturas muy distintas. Ellos tienen algunos formatos interesantes, pero desmiento el mito del vodka en las reuniones.”

De Rusia para el mundo

La clave del éxito, según explica, está en ir más allá del conocimiento de los mercados y las soluciones que ya existen: “La experiencia es vital y tener el conocimiento también, en especial la especificidad de los mercados y la volatilidad del dólar en los diferentes países”.

Lo que sucedió a nivel tecnológico en los últimos años también incide en su visión. Por un lado, el boom de las billeteras virtuales y el consecuente fraude que acarrean algunas criptomonedas: “Va a haber un rebote a nivel tecnología, va a volver a crecer en algunos sectores para soluciones relacionadas con ciberseguridad y la nube. Hubo una adopción tecnológica abrupta porque lo que pasaba en la Argentina era que muchas empresas, inclusive usuarios, no estaban preparados para esto”.

Para Softline, los planes para el futuro son buscar el crecimiento orgánico, pero también el inorgánico en la región, entre otros: “Esto significa desembarcar en compañías o países en los que aún no tengan presencia o adquirir nuevas compañías que tengan potencial”. La mayor demanda durante los últimos dos años se centró en servicios en la nube, soluciones de trabajo remoto, automatización de procesos y herramientas de gestión de datos.

El enfoque de los servicios de la compañía se centra en todo tipo de empresas, tanto grandes como pequeñas y medianas, sean públicas o privadas. Actualmente cuenta con certificaciones que respaldan sus servicios y un alto status de asociación con más de 6 mil de los principales proveedores de tecnología globales entre los que se encuentran Microsoft, Oracle, Google, AWS, IBM y otros. Un cambio importante durante la pandemia fue la ampliación del acceso de herramientas digitales en el campo de la educación que, al cierre de esta nota, sumaban mas de 2800 instituciones.