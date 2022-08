Razr 2022, Moto X30 Pro y Moto S30 Pro: Motorola apuesta en grande con un nuevo smartphone plegable y dos equipos de alta gama

En la madrugada del jueves, Motorola presentó tres nuevos teléfonos en China, que tendrán su correlato fuera de ese país, y que confirman, una vez más, las intenciones de la compañía de jugar en la alta gama. Esta presentación se iba a hacer a principios de mes, pero la compañía canceló entonces la presentación unas horas antes, sin dar explicaciones; algunos supusieron que tenía que ver con la visita de la congresista estadounidense Nancy Pelosi a Taiwán, que tensionó las relaciones con China, de donde es Lenovo, compañía dueña de Motorola; otros, que corrieron la fecha para hoy, para sumar sus anuncios a los de Samsung (que ayer presentó dos teléfonos plegables, los Galaxy Z Fold4 y Z Flip4) y de Xiaomi, que hoy presenta su nuevo smartphone plegable, el Mix Fold 2.

Es que Motorola también tiene un nuevo modelo con pantalla flexible. La compañía picó en punta en 2019 con el Razr (el primer smartphone de pantalla plegable con tapita), actualizó el modelo en 2020 con el Razr 5G… y luego no hizo más nada hasta ahora, que presenta -solo para China- el Razr 2022. En el medio, Samsung se apoderó del segmento, que domina con el 90 por ciento de las ventas mundiales (unos 10 millones de equipos).

Moto Razr 2022

El Moto Razr 2022 mantiene el diseño del modelo de 2020 (aunque pierde la “barbilla” del modelo original) y actualiza el hardware: ahora tiene un chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (el más poderoso disponible hoy para Android, y el mismo que usa Samsung en sus nuevos modelos), una pantalla flexible pOLED de 6,7 pulgadas, con una tasa de refresco que llega a 144 Hz (la más alta del mercado; otras compañías usan de 120 Hz; por encima de 60 Hz ofrece una mejora notoria en la fluidez con la que se ven juegos y animaciones), resolución FullHD+ y compatibilidad para HDR10, y un panel externo de 2,7 pulgadas (el mismo que en el modelo anterior), que permite ver notificaciones, interactuar con ellas y hasta desplegar un teclado para responder un mensaje sin abrir el teléfono; además de 8 o 12 GB de RAM, y 128, 256 o 512 GB de almacenamiento. Son actualizaciones lógicas; esperables para un equipo en 2022.

Así es el Moto Razr 2022, que por ahora sólo se venderá en China

Un punto donde se nota más la mejora es en las cámaras externas: una principal de 50 megapixeles con estabilización óptica y un gran angular de 13 megapixeles. La cámara interna es de 32 megapixeles.

La batería es de 3500 mAh (contra los 3700 mAh del Galaxy Z Flip4) con carga rápida de 33 watts, NFC, GPS, WiFi6, etcétera. Así, se plantea como un rival directo al teléfono de Samsung, al menos en las prestaciones; habrá que ver qué tal se comporta la cámara, y si integra las mismas optimizaciones que aplicó Samsung para aprovechar que la pantalla se dobla (y dividir el contenido en las dos mitades, por ejemplo).

Motorola lo ofrece en China a 6499 yuanes, unos 965 dólares.

Moto X30 Pro (Edge 30 Ultra fuera de China)

La compañía también anunció el Moto X30 Pro, que fuera de China será conocido como el Edge 30 Ultra; su característica más notoria es su sensor principal de 200 megapixeles (provisto por Samsung; las fotos finales combinan 16 elementos del sensor para ofrecer imágenes de 12 megapixeles), que tiene estabilización óptica, un sensor de tamaño más grande de lo usual, y que está acompañado por una cámara gran angular de 50 megapixeles que también sirve como macro, y una cámara de 12 megapixeles para retratos que también función como teleobjetivo 2x (usa el aumento alejar la cámara de la persona retratada, y así evitar deformar los rostros). La cámara frontal es de 60 megapixeles.

El Moto Edge 30 Ultra, que en China será conocido como Moto X30 Pro

El teléfono tiene también una pantalla OLED de 6,67 pulgadas, con actualización a 144 Hz y sensor de huellas digitales oculto detrás de la pantalla, que no es plana, ya que tiene los bordes levemente curvos, y se pude configurar para que sirvan de luz de notificación, sobre todo cuando el teléfono está boca abajo.

El teléfono está protegido por Gorilla Glass 5, el borde es de aluminio, el vidrio trasero tiene un tratamiento mate muy atractivo y con una textura muy particular, y en su interior tiene un Snapdragon 8+ Gen 1 con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, o 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento. También tiene carga rápida de 125 watts (la primera vez que Motorola incluye algo así) para su batería de 4610 mAh; puede cargar la mitad de la batería en 9 minutos. También tiene carga inalámbrica de 50 watts e incluye parlantes estéreo con soporte para Dolby Atmos. El cargador viene en la caja.

El precio del teléfono con su configuración base es de 520 dólares al cambio; no hay información todavía su precio internacional, ya que es probable que tenga su propio lanzamiento más adelante.

El Moto X30 Pro tiene la pantalla levemente curva, lo que permite usar ese borde para notificaciones, entre otras cosas

Moto S30 Pro (Edge 30 Fusion fuera de China)

Si el Edge 30 Ultra apuesta por incluir el mejor hardware posible para competir, como indica su sufijo, con los otros Ultra del mercado (el Galaxy S22 Ultra de Samsung, el 12S Ultra de Xiaomi, etcétera) el Moto S30 Pro (que será conocido como Edge 30 Fusion en el resto del mundo) transita otro camino: el de la alta gama más económica.

Este teléfono tiene una pantalla OLED de 6,55 pulgadas, con resolución FullHD+ y tasa de refresco a 144 Hz; la pantalla está protegida por Gorilla Glass 5 y el borde es de aluminio. El teléfono opta por un chip Snapdragon 888+ (con 5G), una cámara principal de 50 megapixeles con estabilización óptica y foco por detección de fases (PDAF) omnidireccional, como el Edge 30 Pro que se vende en nuestro país), un gran angular con macro de 13 megapixeles, y una cámara frontal de 32 megapixeles.

El Moto S30 Pro, que será conocido fuera de China como el Edge 30 Fusion

También tiene una batería de 4400 mAh, que se carga al 50% en 15 minutos gracias a su sistema de carga rápida de 68 watts; no tiene carga inalámbrica, pero sí parlantes estéreo y sensor de huellas digitales integrado a la pantalla; vendrá en configuraciones de 6, 8 o 12 GB de RAM (según el mercado) y entre 128 y 256 GB de almacenamiento.

Los tres modelos anunciados hoy usan Android 12, con los agregados clásicos de la compañía: los gestos para activar la cámara o la linterna, y la interfaz de usuario fiel al diseño de Google, a lo que Motorola agregó una cápa de personalización sutil llamada MyUX, y que permite gestionar el diseño de los íconos, las tipografías y la paleta de colores.

El Moto S30 Pro, que será conocido fuera de China como el Edge 30 Fusion

Todavía no está claro si estos equipos llegarán a la Argentina o no, aunque sería raro que no lo hagan; Motorola tuvo buena recepción de los Edge 30 y Edge 30 Pro, y estos nuevos integrantes le permiten seguir compitiendo en la gama más alta de precios; lo que está claro es que decidió ir por la paridad técnica con otras marcas en los dos modelos; habrá que probarlos luego para ver si cumplen con lo que prometen.