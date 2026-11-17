Miles de usuarios de Apple reportaron hoy problemas para acceder en forma efectiva a los servicios digitales de la compañía. Plataformas del ecosistema digital de Apple, entre las que se destacan el servicio de almacenamiento online iCloud, la tienda de software App Store y la billetera virtual Apple Pay, sufrieron interrupciones de servicio y degradaciones de rendimiento de alcance global.

Los problemas comenzaron a escalar rápidamente antes del mediodía del martes. Según los datos recopilados por el portal de monitoreo Downdetector, los reclamos pasaron de apenas un puñado de incidentes a registrar varios miles de reportes en cuestión de pocos minutos. Las quejas principales vertidas en redes sociales y foros especializados de tecnología apuntaron a cierres de sesión repentinos en cuentas de iCloud y fallas repetidas en el proceso de verificación para volver a ingresar desde teléfonos iPhone y computadoras Mac.

El estado de los servicios digitales de Apple a las 16.30 del martes 17 de noviembre

Según Bloomberg, se trató de una actualización interna que trajo problemas en los sistemas de la compañía, incluyendo los que usa Apple internamente.

El impacto operativo también alcanzó a la App Store, donde los usuarios enfrentaron la imposibilidad de cargar la tienda y descargar o actualizar aplicaciones. A su vez, las fallas en Apple Pay impidieron concretar transacciones electrónicas en comercios físicos, supermercados y restaurantes. El apagón parcial afectó además a la plataforma de streaming Apple Music, a la activación de nuevos dispositivos y a las herramientas de desarrollo en App Store Connect.

Con el transcurso de las horas, la página oficial de Estado del Sistema de Apple (System Status) reflejó las anomalías y confirmó que el servicio de inicio de sesión de iCloud se encontraba afectado para la totalidad de los usuarios. Asimismo, la compañía marcó como no disponible temporalmente la compra de AppleCare en el dispositivo e incluyó alertas de funcionamiento lento o nulo en plataformas educativas como Apple School Manager y Tareas de Clase.

Hasta el momento, la firma no ha detallado la causa técnica exacta del fallo ni ofreció un tiempo estimado para la restauración definitiva de las plataformas, aunque el sitio que muestra el estado de los servicios digitales de Apple sugiere que la resolución total llegará en breve: solo iCloud y algunos servicios específicos muestran problemas.