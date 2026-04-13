Llegan Roblox Kids y Select: más IA, nuevos controles parentales y restricciones para chatear

Luego de implementar un nuevo sistema de verificación de identidades con IA, Roblox anunció la llegada de una versión especial para niños y adolescentes dentro de la plataforma. La compañía de California fundada en 2004 por David Baszucki y Erik Cassel presentó Roblox Kids, una experiencia con contenidos para menores de 9 años (sin acceso al chat y más controles parentales) y Roblox Select, para usuarios de entre 9 y 15 años. Su despliegue a nivel mundial está previsto para principios de junio de este año.

Para distinguir las experiencias, Roblox Kids tendrá una interfaz en color azul y la versión Select, en negro. Usarán la misma tecnología de verificación de edad que Roblox implementó a principios de este año para el chat, en donde el sistema escanea el rostro de cada persona para estimar cuántos años tiene. Desde ahora, va a ofrecer a los usuarios menores de 16 años contenidos y comunicación “apropiados para su edad”, señalan desde la compañía.

Roblox Kids y Select, en detalle

Las cuentas Kids y Select solo tendrán acceso a juegos que hayan superado un proceso de revisión exhaustivo y eso incluye revisión de contenido, verificación del desarrollador y análisis de patrones de uso de la plataforma. Los catálogos de estas nuevas versiones incluirán la mayoría de los juegos que ya juegan los usuarios de esos grupos etarios.

Kids y Select, los nuevos tipos de cuenta para Roblox, con más o menos opciones según la edad

Estos anuncios fueron presentados en un encuentro virtual exclusivo de Roblox en donde participaron Matt Kaufman, director de Seguridad, y Eliza Jacobs, vicepresidenta de Política de Productos. Llega en un momento de transformación, en medio del boom de la IA agéntica y también en tiempos en donde esta plataforma ha perdido mucha reputación entre adultos que deciden prohibir su uso.

Pero Roblox es un gigante, una plataforma disponible como app en iOS y Android, en consolas, computadoras y dispositivos VR. Según datos oficiales, tiene 144 millones de usuarios activos por día a nivel global y más de 2 millones de creadores. Ese es su gran diferencial: habilita el contenido generado por el usuario, lo que le permite ofrecer millones de juegos a través de una herramienta de desarrollo de juegos, llamada Roblox Studio.

A principios de 2026, la mitad de los usuarios activos diarios ya habían completado la verificación de edad facial. Luego de esta implementación como requisito para acceder al chat, ahora planean extender estas verificaciones de edad a los juegos. Según un reporte destinado a inversores, Roblox tiene una base de usuarios más joven que los datos autodeclarados. Los menores de 13 años representan el 35% de los usuarios de la plataforma; los usuarios de entre 13 y 17, el 38%; y los mayores de 18: el 27%.

Según señaló Kaufman durante la presentación: “El acceso al contenido está limitado hasta que los usuarios completen el proceso de verificación de edad. La precisión del sistema de verificación de edad se evalúa constantemente, estas verificaciones no son un proceso único; es posible que pidamos a los usuarios que vuelvan a verificarse en el futuro”.

Cómo funciona Roblox Kids y Select

Según la edad verificada del usuario o la establecida por un padre o tutor vinculado y verificado, Roblox asignará automáticamente a los usuarios una cuenta Kids o Select. En el primer caso, estará destinada a niños y niñas de entre 5 y 8 años. Estas cuentas incluyen juegos clasificados para menores de 9 años (con dos clasificaciones: “mínima” o “suave”).

Roblox organizará el contenido según la edad: Kids (menores de 9 años); Select (de 9 a 15 años) o a partir de 16 años

Roblox Kids solo tiene juegos que superan sus criterios de selección y, en este caso, el chat permanece desactivado en forma predeterminada.

Roblox Select es para chicos de 9 a 15 años y desde la compañía señalan que en este caso, los chicos de esta edad (aunque es muy variable lo que sucede en cada edad) están preparados para una mayor variedad de juegos. En este tipo de cuentas tendrán acceso a juegos con clasificación hasta lo que llaman “moderada” y, al igual que Roblox Kids, solo incluirán juegos que hayan superado sus criterios de selección.

En la mayoría de las regiones, el chat estará activado. Desde Roblox dicen que esto permitirá a los usuarios chatear con sus amigos de confianza y usuarios de un grupo de edad similar.

A partir de los 16 años, los usuarios pasarán a tener una cuenta estándar de Roblox, con acceso a todas las funciones y al catálogo de juegos, excepto al contenido restringido, diseñado para usuarios mayores de 18 años.

Más controles parentales y revisión de juegos

Estos anuncios llegan con una ampliación de controles parentales que permitirán a madres y padres bloquear juegos específicos y gestionar el chat directo en las experiencias hasta que sus hijos cumplan 16 años. Además, sumarán una forma nueva para aprobar juegos específicos para menores de 16 años. Por ejemplo, si un hermano menor quiere jugar a un juego que no está disponible en su cuenta de Roblox Kids con su hermano o hermana mayor, un padre podría darle permiso para acceder como excepción.

Según señalan desde la compañía, todos los juegos pasarán por un proceso de revisión de tres etapas antes de que los vean niños o adolescentes más jóvenes.

En principio, realizarán la verificación del desarrollador. Antes de que los juegos de un creador puedan considerarse para las cuentas de Roblox Kids o Roblox Select, deben cumplir los requisitos básicos de elegibilidad que acrediten que están en regla y que su presencia en la plataforma es segura. Para esto, los desarrolladores deben completar la verificación de identidad o (si es menor de 16 años) conectar su cuenta a una cuenta de un padre o tutor vinculado. Además, deben tener activada la verificación en dos pasos y tener suscripción activa a Roblox Plus.

En segundo lugar, a los desarrolladores se les realiza una evaluación en tiempo real. Los usuarios de 16 años o más, que ahora representan una parte relevante de la comunidad, son los primeros en probar los juegos nuevos. Desde Roblox dicen que comprender cómo juegan en condiciones reales y qué tipo de informes de usuario envían los ayuda a evaluar los juegos antes de que los vean los usuarios más jóvenes.

En este sentido, la plataforma utiliza señales automatizadas del sistema de moderación multimodal en tiempo real. Significa que, por ejemplo, evalúa una escena completa de un juego para determinar si infringe sus normas.

Por último, los juegos deben cumplir criterios de jugabilidad específicos para ser accesibles a usuarios más jóvenes, incluyendo la clasificación de contenido apropiada para la cuenta. Algunas experiencias, como aquellas que presentan “temas delicados”, encuentros sociales o dibujo libre, estarán excluidas de las cuentas de Roblox Kids y Roblox Select de forma predeterminada.