Tras las quejas en todo el mundo, Roblox exigirá a los usuarios verificar su edad para acceder al chat de los juegos

El gigante de los videojuegos en línea Roblox anunció que hará obligatorio el reconocimiento facial o la verificación de identidad para los usuarios que quieran participar en el chat de sus juegos.

Roblox pretende con ello impedir que menores de nueve años chateen sin el consentimiento de sus padres y evitar conversaciones en línea entre adultos y menores, al ubicar a los usuarios en seis grupos de edad que van de menores de nueve a mayores de 21 años.

La empresa tuvo una media de 151,5 millones de usuarios activos diarios en el tercer trimestre, según un informe de octubre. Es uno de los destinos más populares para los niños en Internet. De acuerdo con datos del segundo trimestre de 2025 de la consultora Sensor Tower, Roblox encabezó el ranking de descargas de juegos online en nuestro país, con más de 800.000 instalaciones entre abril y junio. La mayoría de sus usuarios locales se concentra en el rango de entre 8 y 11 años.

Así funciona Roblox

Cómo funcionará la validación en todo el mundo

Los requisitos para unirse a los chats serán lanzados la primera semana de diciembre en Australia, Nueva Zelanda y Países Bajos antes de extenderse a todo el mundo en enero, indicó la plataforma el martes en un comunicado.

“Roblox es la primera plataforma en línea de juegos o comunicaciones en requerir verificaciones faciales de edad para acceder a los chats, estableciendo lo que creemos que será un nuevo estándar para esta industria”, agregó la empresa basada en California.

El nuevo sistema pedirá a los usuarios tomar una foto de su rostro o usar una identificación para comprobar su edad.

“Los controles de edad son opcionales, pero funciones como el chat no estarán disponibles a menos que se complete la verificación de edad”, indicó Roblox, cuya plataforma permite a los jugadores crear sus propios mundos de juegos en línea.

La empresa anunció el nuevo requisito en medio de las críticas de funcionarios gubernamentales de todo el mundo que afirman que la plataforma Roblox no protege a sus jóvenes usuarios de los depredadores infantiles y la explotación sexual.

En Estados Unidos, Roblox se enfrenta a demandas de los fiscales generales de Texas, Kentucky y Luisiana, así como de demandantes particulares, por cuestiones de seguridad infantil.

En la Argentina, los ministerios de Educación de la ciudad de Buenos Aires y de Córdoba bloquearon el acceso a Roblox en las computadoras de las escuelas públicas a principios de este mes, luego de que se detectaran casos de grooming en la plataforma.

Con información de AFP y Reuters