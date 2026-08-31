Rockstar Games le dice “no” a la IA generativa en el Grand Theft Auto VI

Rockstar Games ha confirmado que para Grand Theft Auto VI (GTA 6) ni ha utilizado inteligencia artificial (IA) generativa en su desarrollo ni tendrá micropagos cuando se lance el próximo 19 de noviembre.

Tras el estreno de Grand Theft Auto VI: una vista extendida, que ofreció detalles sobre la historia de los dos protagonistas y el gameplay tanto en las misiones y persecuciones policiacas como en las actividades alternativas que los jugadores podrán disfrutar, varios creadores que pasaron por las oficinas de Rockstar North han compartido más detalles del nuevo título de Rockstar Games para ampliar la profundidad de las mecánicas del juego de mundo abierto.

Dos de esos creadores son Andy Cortez y Greg Miller, que han tenido la oportunidad de compartir su experiencia en un episodio reciente de Kinda Funny Gamescast, donde además ampliaron información sobre sobre el desarrollo y las microtransacciones.

Respecto a la primera cuestión, Rockstar Games aseguró que GTA 6 no utiliza nada de IA cuando fue preguntado por ello por Miller. La respuesta directa de Rockstar Games descarta que GTA 6 pueda entrar en la polémica por la que sí han pasado otros títulos como Clair Obscur: Expedition 33 o Arc Raiders, cuyo uso de IA generativa generó rechazo entre parte de los jugadores.

El jueves 25 de junio pusieron en preventa el Grand Theft Auto VI; el juego estará disponible el 19 de noviembre

Por su parte, Cortez les preguntó sobre la posibilidad de utilizar dinero real en el juego, ante lo cual el estudio de videojuegos confirmó que GTA VI no tendrá micropagos, lo que contrasta con la versión online del actual GTA V, que cuenta con microtransacciones como parte de la experiencia de juego, aunque no son obligatorias para una progresión correcta del jugador.