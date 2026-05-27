Samsung ganó un 750% más, enfrentó una huelga y arregló bonos de US$338.000 para 78.000 empleados

Los trabajadores sindicalizados del gigante surcoreano de los chips Samsung Electronics aprobaron un acuerdo que prevé cuantiosas bonificaciones anuales vinculadas a las ganancias generadas por la inteligencia artificial, según los resultados de una votación electrónica que concluyó este miércoles.

Samsung y el gremio llegaron a ese arreglo la semana pasada para evitar una huelga general, con un compromiso que contempla primas individuales de hasta 338.000 dólares este año para 78.000 empleados de la división de chips, de un total de 125.000 en el país.

De los aproximadamente 62.600 votos emitidos, más del 73% respaldó el pacto, informó el sindicato en un comunicado. La votación electrónica comenzó el viernes y se prolongó hasta este miércoles.

El acuerdo, alcanzado a última hora la semana pasada, se produjo en medio de un auge mundial de la IA que ha impulsado el negocio de chips de memoria de alto ancho de banda de Samsung, crucial para los centros de datos de esa tecnología.

En virtud del pacto de 10 años, vinculado a ambiciosos objetivos de rendimiento, las bonificaciones anuales ascenderían al 10,5% de las ganancias operativas de la división de chips y se pagarían en acciones, junto con un 1,5% adicional en efectivo.

Samsung registró un aumento de aproximadamente el 750% en sus ganancias operativas del primer trimestre con respecto al año anterior, mientras que su capitalización bursátil superó el billón de dólares a principios de mayo. SK Hynix, el segundo mayor fabricante de chips, también superó el billón de dólares de valuación esta semana.

La posibilidad de una huelga había despertado una gran preocupación en Corea del Sur, donde solo Samsung representa alrededor del 12,5% del PBI y los chips de memoria constituyen aproximadamente el 35% de las exportaciones.

Este conflicto laboral también avivó el debate sobre cómo deben distribuirse las ganancias de la IA. Un alto funcionario presidencial planteó incluso la idea de un “dividendo nacional”, al argumentar que el excedente de ingresos fiscales relacionados con la IA podría utilizarse para financiar programas de bienestar social.

AFP