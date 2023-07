Se cayó WhatsApp: el servicio registró problemas de conexión a nivel mundial

escuchar

Alrededor de las 17, se cayó nuevamente WhatsApp. Los usuarios comenzaron a reportar fallas para enviar y recibir mensajes a esa hora, según indicó el sitio Downdetector, que mide el volúmen de reportes de fallas en diferentes aplicaciones, contrastándolo con el promedio para el día.

El problema duró alrededor de 40 minutos, según datos de la misma plataforma. Se desconoce el alcance, ya que hasta el momento la empresa estadounidense Meta de Mark Zuckerberg, dueña de la aplicación, no realizó ninguna explicación oficial sobre la caída del servicio, por lo que se desconocen las causas que originaron este problema.

En poco tiempo, el sitio registró alrededor de 18670 quejas de usuarios. El 52% tenía problemas para enviar mensajes, mientras que 44% tenía inconvenientes con la aplicación, y un 4% con el sitio del servicio de mensajería.

La caída afectó el servicio en países de todo el mundo. Más allá de la Argentina, usuarios de Estados Unidos, Suecia, Italia, Perú y Paquistán, entre muchos otros, se quejaron de la nueva caída de la aplicación.

La última falla a nivel mundial había sido el 22 de marzo pasado. En ese momento, al intentar reconectar la aplicación en su versión Web aparecía un mensaje que rezaba: “No se puede vincular el dispositivo. Mantén WhastApp abierto en tu teléfono mientras se vincula el dispositivo”.

Como suele pasar, a través de Twitter, los usuarios sujetos plasmaron sus experiencias con la aplicación en forma de meme. Rápidamente, el hashtag #Whatsapp se transformó en una de las tendencias de Twitter en Argentina.

Y no faltaron las dosis y posteos de humor como “Fantástico... Sin WhatsApp y mañana día del amigo... Que levante porque sino hay que llamarlos uno por uno”, “El fin del mundo llegó, busquen alimento, mujeres y un buen refugio” o “Ayy no se qué hacer!! se cayó WhatsApp.. hay gente extraña en mi casa.. ah no.. pará.. dicen que son mi mujer y mi hijo”.

