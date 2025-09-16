Si no está roto, no lo arregles: esta empresa sigue usando Windows 95 en su operación diaria y se niega a actualizarlo

Windows 95 cumplió recientemente 30 años y, aunque quedó obsoleto hace décadas, aún es esencial para algunos negocios. No hablamos de fábricas remotas en África, sino del corazón de Europa: en Düsseldorf, Alemania, una granja avícola utiliza este sistema de 1995 para clasificar unas 40.000 huevos al día.

El agricultor Peter Huber, dueño de la granja, explicó que la máquina, que ocupa un espacio de 40 por 40 metros, sigue trabajando “sin problemas” con Windows 95. “Si algo se traba, reinicio el sistema y todo vuelve a funcionar. Es más estable que programas más nuevos”, afirmó al medio WDR.

El software permite registrar el peso, la calidad y la procedencia de cada huevo, que luego son acomodados en cajas de seis o diez. Aunque la parte mecánica podría seguir funcionando de manera independiente, los registros se perderían si el sistema llegara a fallar por completo, así que habría que proceder de manera manual.

Según Huber, él no es el único que mantiene esta tecnología. Varias máquinas similares en Europa aún operan con Windows 95, debido a que el programador original de la aplicación ya no puede actualizarla a sistemas más modernos. Incluso el agricultor debe asegurarse de conseguir impresoras compatibles para seguir trabajando.

Microsoft dejó de dar soporte a Windows 95 en 2001. Especialistas locales consultados por WDR, como el informático Toni Rübbelke, critican que Microsoft excluya de nuevas versiones a equipos todavía funcionales, lo que obliga a desecharlos. “En términos de sustentabilidad, es la peor solución posible”, señaló.

Pese a ello, Huber asegura que no piensa reemplazar su máquina. “Es vieja, pero confiable. Una nueva costaría lo mismo que una casa. Así que esperamos que siga funcionando muchos años más”, dijo.