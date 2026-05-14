Hot Sale 2026: qué fue lo más buscado en la web y los mejores descuentos

El Hot Sale 2026 inició este lunes 11 de mayo. Se trata de uno de los eventos de descuentos y promociones online más importantes en la Argentina, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Con más de 800 marcas, se pueden encontrar miles de ofertas en tecnología, indumentaria, viajes, entre otros rubros.

En este contexto, la herramienta Google Trends se convierte en un termómetro de las tendencias y el comportamiento de los consumidores, ya que permite analizar los temas de mayor interés en el buscador. “Este año, los consumidores se caracterizan por decisiones de compra más racionales e informadas, en las que el uso de la IA es clave”, explican desde la empresa de tecnología en su informe “Retail: Hot Sale 2026”. Además, aclaran que hoy los argentinos exigen “beneficios más allá del descuento”, como cuotas sin interés y promociones bancarias acumulables. También, al momento de concretar la compra, el envío gratis con devoluciones flexibles se consolida como un factor clave.

Lego, televisores y mochilas: lo más buscado en el Hot Sale 2026

El término "Lego Messi" fue el término más buscado durante el Hot Sale 2026 Lego - Lego

De acuerdo con Google Trends, el interés por el Mundial, el equipamiento tecnológico y la renovación del hogar marcaron la tendencia en el buscador durante estos días. En la antesala de la Copa del Mundo, el término “Lego Messi” registró un crecimiento superior al 10.000%. Se trata de la edición especial de bloques que lanzó Lego con la forma de la Copa del Mundo, de la pelota oficial y de Messi con la camiseta argentina. Los precios rondan entre $600.000 y $900.000, pero en la página oficial del Hot Sale se pueden encontrar con un descuento de hasta el 60%.

Acorde con la temática del Mundial, también aparecen como tendencia en el buscador “Televisor 98 pulgadas”, con un aumento del 800%, y “Camiseta original de Argentina”, con 43%. En cuanto al primero, se ofrece con descuentos de hasta el 30% en la web del Hot Sale. Sobre la remera de la Selección, se pueden encontrar promociones en distintas tiendas deportivas en línea.

Las mochilas transparentes se posicionaron segundas en las búsquedas del Hot Sale

En el segundo puesto de las búsquedas se encuentran las “mochilas transparentes”, con un incremento de más del 2.500%, principalmente en Chaco, Corrientes y Mendoza. Este accesorio volvió a ser tendencia en las últimas semanas, ya que varias escuelas decidieron implementar su uso como protocolo de prevención de tiroteos.

“Relojes en Argentina” presentó un auge del 800%, principalmente en la provincia de San Juan. Se trata de un artículo cuyo costo varía mucho según la marca, como se evidencia en la web de Hot Sale, donde hay modelos desde $50.000 hasta $2.000.000. También aparecen en las búsquedas “edredón”, con descuentos hasta el 58% en la página oficial del evento, y “fundas para laptop”, que oscilan entre $20.000 y $50.000.

Turismo: el gran atractivo del Hot Sale 2026

Brasil, Estados Unidos y Europa son los destinos internacionales más buscados en el Hot Sale 2026

De acuerdo con Google Trends, el turismo concentra gran parte de la demanda en Hot Sale, especialmente en vuelos y agencias online. “Las cuotas son fundamentales a la hora de reservar un viaje y una vez efectuada, los argentinos continúan planificando qué hacer en el destino”, explica en el mismo informe.

Si bien los viajes en familia y en pareja se mantienen constantes, crece la cantidad de personas que optan por hacerlo solas, evidenciado en un aumento del 30% en las búsquedas. En cuanto a destinos, el interés se reparte entre opciones nacionales (46% de las consultas web) e internacionales (43%) con foco en Brasil, Estados Unidos y Europa.