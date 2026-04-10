Tres argentinos crearon Delfi, un estudio de moda virtual: las producciones están hechas con IA

La inteligencia artificial avanza sobre más sectores y aplicaciones. Ahora llegó el turno de la producción de fotos y video.

“Nuestra empresa nace de observar un problema muy concreto en el e-commerce de moda: la imagen vende, pero producirla con el modelo tradicional es lento, caro y difícil de escalar. Las marcas necesitan mostrar más prendas, más variantes, más campañas y más videos, pero el sistema clásico (de estudio, casting, agenda y logística) no acompaña esa velocidad”, explica Ezequiel D’Amico, CEO y cofundador de Delfi, una startup argentina que utiliza inteligencia artificial para generar contenido listo para publicar. La compañía usa una plataforma que entrena para aprender las características de cada marca y ya está siendo utilizada por empresas de toda la región.

Dellfi es un estudio de fotografía de moda que usa modelos y locaciones virtuales, ajustados a la necesidad de cada campaña

Un estudio sin espacio físico

Este emprendimiento fue fundado por tres emprendedores argentinos: Ezequiel D’Amico, actual CEO de Delfi; Federico Vidueiro, CTO; y Rafael Bronenberg, COO. Y se trata de un estudio fotográfico virtual dedicado a la moda. “Nos manejamos con los clientes como si fuésemos un estudio de fotografía con modelos, solo que en nuestro plantel no hay ni un solo fotógrafo ni un solo modelo. Reemplazamos la producción tradicional con una plataforma de IA entrenada en el ADN visual de cada marca, y así podemos entregar fotos y videos listos para publicar, con mucha más velocidad, mejor escala y una consistencia de marca muy difícil de lograr con un esquema tradicional”, explica D´Amico.

Ezequiel D’Amico, Federico Vidueiro y Rafael Bronenberg fundaron Delfi, un estudio de fotografía virtual

Quienes ingresen a la oficina de Delfi verán que se parece menos al de un estudio físico y más al de una mesa de operaciones creativa y tecnológica. “No armamos un set ni llamamos a modelos. Comenzamos entendiendo colecciones, prendas, materiales, calces, objetivos comerciales y tono de marca. A partir de eso nuestra plataforma produce contenido y nuestro equipo lo supervisa, lo corrige, lo cura y lo lleva a estándar publicable. Hay dirección de arte, criterio de moda, control de calidad y feedback del cliente. Pero el trabajo pesado ya no la hacen cámaras, sets y convocatorias, sino el software y agentes de IA”, señala.

No es un prompt genérico

Con respecto a su solución tecnológica D´Amico cuenta que no funciona indicando un prompt genérico para, luego, esperar el resultado. “Le pedimos a cada marca referencias de sus prendas, materiales, calces, tablas, campañas previas, lineamientos de estilo y cualquier información que nos permita entender cómo esa marca quiere verse. Con eso construimos una especie de ADN visual de marca. Después, con el uso, la plataforma sigue aprendiendo”, sostiene.

Según explica el emprendedor, cada aprobación y cada corrección del cliente le enseña a la herramienta qué representa mejor a esa marca y qué no. “Si una marca dice ‘esta manga tiene que caer distinto’, ‘este pantalón tiene que verse más recto’, o ‘esta actitud no se siente nuestra’, esa corrección alimenta al sistema. No usamos una IA genérica, sino una que está entrenada para generar contenido en tono de marca”, agrega.

100% remoto

El servicio base que ofrece esta empresa es remoto. El cliente sube en esta plataforma los insumos que se le piden, que suelen ser referencias de sus prendas, información de materiales, calces, guías de marca y campañas previas, entre otra información. Con ese material Delfi realiza la producción entera a distancia. “Pero también ofrecemos un servicio premium ‘Concierge’. En este caso el cliente nos envía las prendas físicas a una dirección que le damos y nosotros resolvemos toda la campaña de punta a punta, llave en mano. Este servicio es más exclusivo que el base y hoy lo estamos ofreciendo en varias ciudades, entre las que se destacan Buenos Aires, Medellín, Bogotá, Santiago de Chile, Ciudad de México y Madrid”, aclara D´Amico.

Sobre los beneficios principales que ofrece esta herramienta, desde Delfi adelantan que el costo de una producción baja a la mitad si se la compara con una tradicional. Por otro lado, resaltan que los tiempos también son mucho menores: entre un 25 y un 35% con respecto a los habituales. “Además, se registran mejoras de conversión del orden del 5% al 10% cuando el producto se entiende mejor visualmente. Pero más allá de lo cuantitativo, lo más interesante es lo cualitativo. Delfi permite que una marca se exprese mejor. Antes, muchas compañías producían lo que podían en función del presupuesto, disponibilidad y logística. Ahora pueden realizar producciones mucho más cercanas a lo que realmente quieren mostrar -puntualiza-. Pueden tener el modelo, el styling, la actitud, el lenguaje visual y la escala que siempre desearon, pero sin depender de las limitaciones físicas de las tomas tradicionales”.

Delfi ya tiene clientes como Falabella, Ripley y Paula Cahen D’Anvers. “Gran parte del contenido que vemos todos los días en e-commerce, redes, videos de producto e incluso piezas de exhibición está producido con nuestra solución; pero el consumidor no suele darse cuenta”, revela D´Amico.

Sobre la dificultad que existe actualmente para poder diferenciar entre imágenes y modelos reales; y las creadas con IA, el CEO de Delfi sostiene que cada vez será más difícil detectar esta diferencia. “En algunos casos, para el ojo no entrenado, ya es prácticamente imposible saber si es real o IA. Pero para mí la discusión de fondo no pasa tanto por si la modelo es humana o digital, sino por si la representación del producto es fiel, consistente y útil para comprar mejor. En e-commerce la pregunta importante no es ‘¿esto lo hizo una persona o una IA?’, sino: ‘¿la prenda se ve como realmente cae?, ¿se entiende cómo calza?, ¿la imagen representa bien lo que voy a recibir?’”, afirma.

“Estamos empujando una idea muy concreta: que cada prenda no tenga sus tres o cuatro fotos, sino, además, su propio video donde se vea cómo cae, cómo se mueve y cómo se usa en contextos reales -agrega-. Eso cambia mucho la comprensión del producto y, por lo tanto, la decisión de compra. Es algo que ya están haciendo las empresas y cada vez será más habitual en los e-commerce de moda”.