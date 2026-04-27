Así funcionan las “capas mágicas”: la nueva IA gratis de Canva que transforma el diseño

Canva, la plataforma de diseño gráfico online, incorporó una nueva herramienta que usa inteligencia artificial para transformar cualquier diseño. Se trata de las “capas mágicas” o “Magic Layers”, que permite editar imágenes de forma intuitiva y gratuita en su versión básica. En ese sentido, muchos se preguntan cómo funcionan.

Esta función descompone automáticamente elementos de una imagen plana (como personas, fondos o textos) en capas separadas. Esto te permite seleccionar, separar y editar elementos individuales dentro de una imagen sin reconstruir tu diseño desde cero. De esa forma, las capas mágicas utilizan IA para desglosar las imágenes y, al mismo tiempo, conservar el diseño, la jerarquía y la intención del diseño. Funciona mejor con diseños gráficos, ilustraciones y efectos visuales estilizados.

Así funcionan las capas mágicas en Canva

Una vez que se aplica a una imagen, esto es lo que se puede hacer con las capas mágicas:

Mover elementos individuales a nuevas posiciones.

Eliminar objetos no deseados de tu diseño.

Redimensionar elementos específicos de forma independiente.

Aplicar efectos a capas individuales.

Reemplazar elementos con nuevas imágenes o gráficos.

Capas Mágicas está disponible para todos los usuarios de Canva en inglés, español, portugués, francés, italiano, alemán y neerlandés, tanto en dispositivos de escritorio como móviles. Es accesible en la versión gratuita de Canva para la mayoría de usuarios, aunque algunas funciones avanzadas requieren Pro.

Vale aclarar que esta herramienta es solo compatible con archivos PNG y JPG que solo ocupan una página. Para usarla en un PDF, conviértelo primero en una imagen con estos formatos.

Los resultados dependen de la complejidad y la resolución de la imagen: los diseños simples con elementos distintos producen mejores resultados. En tanto, funciona mejor con diseños gráficos, ilustraciones y elementos visuales estilizados; por lo tanto, es posible que las imágenes fotorrealistas no se separen tan bien.

Las capas mágicas se pueden usar de forma gratuita en PC y dispositivos móviles

Cómo usar capas mágicas de Canva desde la página de inicio

1 Entrar a Canva

Iniciar sesión con cuenta y contraseña. Ir a Inicio.

2 Usar capas mágicas en una imagen

Seleccionar "Capas mágicas" y hacer click en "Seleccionar medios“. Allí es donde se elige la imagen que se quiere editar. Es necesario esperar mientras la IA procesa la imagen.

3 Editar la imagen

Una vez que la imagen esté descompuesta en capas, seleccionar una para editarla, moverla o eliminarla.

Se puede usar capas mágicas de Canva desde la página de Inicio o directamente en el editor Shutterstock

Cómo usar capas mágicas de Canva desde el editor

1 Elegir diseño

Abrir o crear un diseño en la página de Inicio.

2 Subir imagen

Hacer click en “Subidas” para subir o añadir una imagen a tu diseño. Solo hace falta seleccionar una en esta sección para que se agregue al diseño.

3 Editar la imagen

Dirigirse a "Editar" en la barra de herramientas del editor y seleccionar "Capas mágicas“. Se debe esperar un tiempo para que procese la imagen. Luego, se puede elegir una capa para editarla, moverla o eliminarla.