Son estudiantes y crearon generadores portátiles de energía para recargar el celular

Un grupo de estudiantes argentinos desarrolló una serie de dispositivos que funcionan como generadores de energía para emergencias que pueden utilizarse para recargar celulares, tabletas o incluso computadoras. Uno utiliza tecnología del siglo XVI, como la cuerda de reloj, mientras que el otro es el clásico dinamo, muy utilizado en las bicicletas de la década del 80.

La necesidad muchas veces es la gran motivadora para los inventos. Este es el caso del emprendimiento que cuatro jóvenes estudiantes argentinos llevan adelante a partir del desarrollo de dos generadores de energía portátil pensado para situaciones de emergencia o de imposible acceso a la red eléctrica.

Todo comenzó años atrás cuando Ángel Cobrero (25) estudiaba Medicina en la UBA y una noche, casi de madrugada, cuando regresaba de cursar, se quedó sin batería en su celular y tuvo por delante una emergencia. Fue un hecho que pudo superar, pero le despertó el interés por solucionar una situación que sucede muy a menudo con la cantidad de dispositivos móviles que tenemos a disposición: quedarse sin batería.

La primera pregunta que se hizo Cobrero fue: ¿y si tuviéramos algo que generara energía? ¿Algo portátil que todos podamos llevar en el bolsillo? ¿Algo que tenga la capacidad de crear energía eléctrica en cualquier lugar? “Así fue como comencé a investigar sobre el tema de la energía. Entonces pensé en la energía cinética porque siempre nos movemos y a partir de ahí buscamos la forma de aprovechar nuestros movimientos de una forma sencilla y con el menor esfuerzo. Y así es como se originaron Adán y Eva, los nombres con los que denominamos a nuestros inventos”, explica Cobrero, que abandonó la carrera de médico y se enfocó en Ingeniería.

El dispositivo Adán funciona a cuerda como si fuera un reloj y transforma energía mecánica en energía eléctrica que se puede almacenar o trasladar a otro dispositivo; es para casos de emergencia, ya que la batería interna es de 600 mAh, suficiente para darle algo de vida extra a un teléfono por un ratito, enviar un mensaje, etcétera. El caso de Eva se basa en una dínamo de bicicleta, adaptada para alimentar baterías, celulares y luces, pensado especialmente en el marcado de los trabajadores que hacen delivery. Otra firma argentina, Teslita, fabrica un dispositivo similar: una dínamo que recarga una batería pequeña, que a su vez puede usarse para darle energia a un teléfono.

Camino de emprendedor

Adán es un dispositivo que almacena energía con un sistema similar al de la cuerda de un reloj

Cobrero desarrolló la idea hace más de 4 años y en febrero de 2021 aplicó para una pre-aceleradora de start ups latinoamericanas llamada Emprelatam. Debido a que el programa era pago, no podía acceder; pero poco tiempo después lo contactaron para ofrecerle una beca completa para realizar el programa, argumentando que confiaban mucho en el proyecto. Eso fue de gran ayuda, porque a fines de 2021 se quedó sin el trabajo que tenía en un restaurante y que le permitió financiar sus ideas.

“Una vez dentro del programa conocí a Agustín Perez (23) que estaba liderando un proyecto web a nivel latinoamericano. Éramos los únicos dos argentinos del programa, y luego de varias reuniones nos asociamos para continuar con Arca, nombre que le dimos a nuestro emprendimiento, hoy convertido en casi una empresa”, afirmó Cobrero. Más tarde se sumó Franco Tarelli (24) como diseñador multimedial, y finalmente convocaron a un ingeniero electromecánico. Ahí fue que el equipo fundador se completó con Facundo Barreto (25) que ya estaba graduado y que además estudiaba ingeniería aeronáutica.

Luego de hacer y probar los prototipos, el equipo definió nuevos objetivos para su proyecto, porque al tener que desarrollar tecnologías y patentes de alta complejidad, necesitan rondas de inversión para poder desarrollar los dispositivos a gran escala. “No buscamos abrir una empresa que fabrique nuestros dispositivos, sino que queremos ser una empresa desarrolladora de tecnología de soluciones energéticas innovadoras. Nuestra meta es desarrollar, no fabricar: queremos tener todas las patentes terminadas y buscar empresas manufactureras con mucha experiencia y trayectoria a nivel mundial, como por ejemplo a Samsung o Huawei, que se le abaraten los costos de producción y así ceder los derechos de producción de nuestras tecnologías patentadas mediante contratos”, afirma Cobrero.

Arca comenzó a trabajar a finales de 2018 y en sus diferentes estadios fue parte de diferentes tipos de incubadoras y aceleradoras. Compitieron en el concurso Poténciate de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegando a ser uno de los semifinalistas, y desde 2019 comenzaron con el diseño y luego el prototipo, para llegar al MVP (producto mínimo viable por sus siglas en inglés). Instalados en el Club de Emprendedores de Tres de Febrero, los socios se capacitaron y recibieron equipamiento para desarrollar los primeros prototipos. Finalmente, recibieron el visto bueno del Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En 2021 fueron seleccionados para el programa de aceleración de startups de Google for Startups y Área Tres.

En la base fundacional de su proyecto, los 4 estudiantes consideran que cualquier dispositivo que consuma energía eléctrica puede aprovechar su tecnología, así sea como fuente principal o como dispositivo de emergencia si la fuente principal falla. “Nuestro objetivo es que nunca más te quedes sin energía, no importa la situación ni el momento. Y no menos importante es que la recarga se haga a través de energías renovables y que no dañen a nuestro planeta”.

Los dispositivos aún no se comercializan, pero sí están patentados en Argentina. Los 4 fundadores están muy cerca de levantar una ronda de inversión para poder viajar a Estados Unidos y terminar las patentes a nivel internacional. “Con eso nos podemos sentar a negociar con las empresas que van a desarrollarlos en un futuro”, afirma Cobrero muy entusiasmado.