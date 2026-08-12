Google presentó su nueva serie Pixel 11, con mejores cámaras, y el Pro Fold como su plegable más sofisticado

El Pixel 11 Pro Fold tiene una batería de 4800 mAh, menos que la versión anterior

Google ha presentado en el evento Made by Google su nueva serie de smartphones Pixel 11 que llegan con experiencias innovadoras basadas en Gemini Intelligence, así como un módulo de cámaras rediseñado, con vidrio que va de extremo a extremo sellado con un marco elegante de metal y el nuevo HiLight en los modelos Pro.

Todos los integrantes de la nueva serie comparten el nuevo chip Tensor G6 y Android 17. Además, Gemini Intelligence es el protagonista de la experiencia con estos smartphones, ya que consigue que el usuario “haga más cosas de las que le gustan y dedique menos a las tareas rutinarias”.

Google renovó su oferta de smartphones con la familia Pixel 11 Google

Así, el eje de esta serie es su capacidad para comprender al usuario sin rodeos cuando hable, generar tarjetas interactivas con información crucial o buscar automáticamente huecos libres en la agenda con sugerencias en los chats, además de permitir reservas automatizadas con un toque, el guardado automático de pases en Wallet y usar Rodea para Buscar (Circle to Search) en la cámara.

De hecho, Gemini está potenciado por el chip Tensor G6, diseñado de forma conjunta con los últimos modelos de inteligencia artificial (IA) de Google DeepMind, lo que hace que Gemini Nano funcione mejor. Su TPU más potente permite ejecutar cargas de trabajo de IA locales, como la ayuda proactiva o las traducciones al instante.

Los Pixel 11 incorporan asimismo nuevas funciones de transcripción de voz a texto, asistencia de redacción, y una nueva solución para usuarios con discapacidad auditiva que usa la cámara del Pixel para comunicarse en lengua de signos.

Por otro lado, como exclusiva, llega la vista previa de Google Maps con resúmenes inteligentes que destacan lo mejor de un establecimiento comercial (su disponibilidad se desplegará primero en zonas de alta densidad urbana).

El Pixel 11 lleva el nuevo chip Tensor G6

El Pixel 11

El Pixel 11 se ha presentado en los colores glaciar, pistacho, fucsia y obsidiana. Este modelo sigue con las líneas de diseño de la serie anterior, aunque agrega una pantalla Actua de 6,3 pulgadas.

Igualmente, está equipado con 12 GB de memoria RAM, 256 GB de memoria interna y una batería que alcanza el 55 por ciento con 30 minutos de carga. Incorpora carga inalámbrica un 25 por ciento más rápida gracias a los 25 W del protocolo Qi2.2. Además, todos los Pixel 11 cuentan con los accesorios de carga Pixelsnap (Pixelsnap Charger y Pixelsnap Ring).

Su cámara también se ha actualizado con un nuevo sensor principal de 48 Mpx (capta un 56 por ciento más de luz), un teleobjetivo de 10,8 Mpx con zoom óptico 5x (soporte a Super Zoom de 30x por software), una cámara ultra gran angular de 13 Mpx y una frontal de 10,5 Mpx.

Los Pixel 11 Pro y 11 Pro XL

Por su parte, los modelos Pixel 11 Pro y 11 Pro XL, disponibles en los colores arenisca, verde oliva, gris niebla y obsidiana mate, se diferencian casi exclusivamente en las dimensiones: el primero con una pantalla de 6,3 pulgadas y el segundo con una de 6,8 pulgadas, ambas Super Actua con un 20 por ciento más de brillo (3600 nits) y con cristal Corning Gorilla Glass Victus 2.

Los modelos Pro estrenan una de las novedades más destacadas que trae Google a sus Pixel este año. Se trata de HiLight, un conjunto de luces LED integradas alrededor del flash de la cámara que permite personalizar los colores de las notificaciones para cada contacto favorito o hacer que Gemini avise iluminándolo cuando esté interactuando.

En lo relativo a la fotografía, estos modelos cuentan con una nueva cámara principal de 50 Mpx con zoom óptico 2x y sensor 1/1,3″, un nuevo teleobjetivo de 48 Mpx con zoom 5x (con modo retrato) y 10x con sensor 1/1,95″ (con modo Zoom Pro de 120x), que mejora la captura de luz en un 30 por ciento, y una cámara ultra gran angular de 48 Mpx.

La cámara frontal de 42 Mpx se caracteriza por la función Visión Nocturna, que ahora es hasta 4,5 veces más rápida.

Estos modelos llegan con 12 o 16 GB de RAM, y opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB. En la autonomía, ofrecen más de 30 horas de batería y alcanza el 75 por ciento de capacidad con una carga de 30 minutos. Admite carga inalámbrica de 25 W (Qi2.2), un 29 por ciento más rápida.

El Pixel 11 Pro Fold

Finalmente, el Pixel 11 Pro Fold se ha presentado en los colores verde oliva y obsidiana mate, convirtiéndose en el móvil plegable más sofisticado de Google hasta la fecha, al ser 10 g más ligero y un milímetro más delgado que el Pixel 10 Pro Fold.

El Pixel 11 Pro Fold tiene una pantalla externa de 6,5 pulgadas, y una interna plegable de 8 pulgadas

La tecnológica ha mejorado su resistencia con IP68 para el polvo y al agua. También cuenta con un nuevo acabado compuesto imposible de rayar.

La bisagra, por su parte, se ha mejorado para proteger la pantalla interna ante posibles caídas, al ser tres veces más resistente que la de su predecesor. También cuenta con la pantalla Super Actua Display.

Este plegable se configura con 16 GB de memoria RAM, y asegura 24 horas de autonomía. Además, la batería carga al 50 por ciento en 30 minutos y es compatible con el protocolo Qi2.2 para carga inalámbrica de 25 W.

Aparte de estrenar una nueva cámara principal de 48 Mpx, integra una cámara interna de 10 Mpx, un teleobjetivo de 10,8 Mpx con zoom óptico 5x (Super Zoom de 30x) y una cámara ultra gran angular de 10,5 Mpx (120° de FoV).

En lo que respecta al software, el Pixel 11 Pro Fold aprovecha sus pantallas duales con la función de traducción en tiempo real e incluso da soporte al lenguaje de signos americano.

La tecnológica también ha adaptado las burbujas, una de las novedades de Android 17, que convierte una app en una burbuja flotante para llevar la multitarea a otro nivel. A esta se suman otras como el arrastre, la pantalla dividida o la vista instantánea, además del estreno de dos nuevas animaciones para dinamizar la interfaz.

El chip Tensor G6 impulsa el Pixel 11 Pro Fold con un 50 por ciento más de potencia de cómputo, el doble de ancho de banda de memoria, soporte para el nuevo modelo Gemini Nano, un ISP (Image Signal Processor) actualizado para el motor de retratos de videos personalizado, una navegación un 25 por ciento más rápida, un inicio de apps un 15 por ciento más veloz y una eficiencia energética un 20 por ciento superior.

Además de mejorar la captura de video retrato a resolución 4K por primera vez en un Pixel, cuenta con el chip de seguridad Titan M3 con criptografía postcuántica, que ofrece protección multinivel desde el hardware.

Las mejoras de la cámara de los Pixel

Google califica la cámara de los Pixel 11 como “la más personal en un smartphone”. Esto se debe a novedades como el modo Captura Mágica, que registra 500 fotogramas en segundos y selecciona el mejor momento en calidad HDR.

Estilos de Cámara es otra nueva función que capta el estilo personal del usuario, y crea estéticas fotográficas y cinematográficas propias con calidad profesional para las fotos HDR.

Esto se produce al combinar menos fotogramas de lo habitual, lo que provoca un menor uso del procesado. Los estilos van desde el ‘Natural’, para un detalle más relajado, hasta el ‘Shadows’, que aporta un contraste más profundo, o el ‘Vanilla Oxford’, que brinda un tono más cálido.

Además de la fotografía, se estrena la nueva pestaña Creadores en la configuración de video, que permite recortar y reordenar tomas fácilmente, reducir las repeticiones con ‘Teleprompter’, y las actualizaciones de Sonido Mejorado.

En los modelos Pro vuelve el Optimizador de Video, junto con la estabilización avanzada del Estabilizador de Video Pro, con resolución de hasta 8K.

La prerreserva de estos nuevos dispositivos se abre el 12 de agosto, cuando se podrá adquirir el Pixel 11 por 899 dólares, el Pixel 11 Pro desde los 1099 dólares y el Pixel 11 Pro XL desde los 1299 dólares. El Pixel 11 Pro Fold tiene un precio inicial en EE.UU. de 1899 dólares.