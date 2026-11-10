SpaceX presentó la antena Starlink Mini 2, con batería integrada, Wi-Fi 6 y mayor portabilidad

SpaceX oficializó el lanzamiento del Starlink Mini 2, la segunda generación de su antena satelital compacta pensada para la movilidad. La gran novedad de este modelo es la incorporación de una batería de litio extraíble que le permite funcionar sin estar conectada a la corriente ni a la toma de un vehículo, convirtiéndose en un equipo totalmente autónomo.

Batería integrada: conectividad sin cables

Hasta ahora, la primera versión del Starlink Mini requería un cable de corriente continua conectado a una fuente externa o el uso de adaptadores para baterías de terceros. El nuevo Mini 2 resuelve este inconveniente al integrar un módulo de batería intercambiable de 71 Wh y 490 gramos de peso, que ofrece hasta 4,5 horas de conectividad continua con una sola carga.

El módulo posee un sistema de acople rápido, luces LED indicadoras de carga y puerto USB-C propio. La antena se recarga mediante tecnología USB-C Power Delivery de 60W (con un rango de voltaje de 11V a 24V), e incluye en la caja un cargador de pared de 60W y un cable USB-C de tres metros (y puede usarse un cargador de celular que tenga esa o más potencia). Asimismo, suma un botón físico de encendido.

Esta autonomía transforma la experiencia para usuarios en movimiento, viajes en casa rodante, camping o trabajos de campo. El equipo se enciende y establece conexión a internet satelital de alta velocidad en aproximadamente 60 segundos en cualquier lugar con vista despejada al cielo.

Mejoras y limitaciones

En términos de diseño, el Starlink Mini 2 es sensiblemente más delgado que su predecesor. Con dimensiones de 263 × 314 × 23,1 mm, reduce su grosor a 23,1 mm, lo que significa un 40% menos respecto de los 38,5 mm del modelo original. El peso total con batería y soporte abatible (kickstand) alcanza los 1,6 kg.

A nivel de conectividad local, da el salto de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6, extendiendo su cobertura hasta los 167 metros cuadrados. Mantiene la certificación IP67 contra polvo y agua, e incorpora una rosca estándar de 1/4″-20 para montajes en trípodes. Sin embargo, prescinde del puerto Ethernet físico del modelo anterior.

Para optimizar el consumo de la batería, SpaceX ajustó el ciclo de trabajo de transmisión (duty cycle) al 11% en modo portátil, lo que limita la velocidad de subida de datos a un rango estimado de 10 a 20 Mbps. A pesar de esta concesión energética, la antena conserva su GPS integrado apto para uso en movimiento y cuenta con mayor resistencia térmica ante climas extremos.

Precio y disponibilidad

La preventa del Starlink Mini 2 comenzó en Estados Unidos bajo un esquema exclusivo por invitación. La compañía fijó un precio de US$999, reservable mediante un depósito reembolsable de US$100. El paquete incluye doce meses del servicio Roam Unlimited, valorado por SpaceX en US$2100 anuales.

Las entregas a los primeros compradores se iniciarán a mediados de diciembre de 2026. SpaceX confirmó que la disponibilidad se ampliará gradualmente a más clientes y llegará a otros países en los meses siguientes.