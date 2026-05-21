Spotify anuncia los podcasts personalizados y se une a una tendencia iniciada por NotebookLM

En el marco de su Investor Day 2026, Spotify anunció Podcasts Personales, una nueva función que permite a los usuarios generar con inteligencia artificial episodios de audio privados y personalizados. Esta herramienta permite que cada oyente diseñe su propia programación basada en sus intereses específicos, dando una vuelta de tuerca del fenecido Ruta diaria, que armaba una lista de reproducción que mezclaba música con podcasts disponibles en Spotify; ahora ese contenido de audio podrá ser creado a medida de cada usuario.

Qué son los Podcasts Personales de Spotify

La premisa de Podcasts Personales es simple: el usuario escribe un prompt o instrucción, y la plataforma genera un audio breve y privado adaptado a sus gustos y hábitos de escucha. Spotify usa tanto el conocimiento global como el perfil de preferencias del usuario para crear contenidos que pueden ir desde un resumen de noticias locales, hasta un análisis profundo de un tema complejo, o la explicación de un proceso histórico.

Así son los podcasts personales de Spotify

Una de las características más innovadoras es la capacidad de añadir contexto externo. Los usuarios pueden cargar archivos PDF, texto o enlaces para que la IA los procese y genere un episodio a medida. Por ejemplo, un estudiante podría pedir: “Ayudame a entender esta clase de economía en cinco minutos”, o un profesional podría solicitar un resumen diario de noticias. Además, estos episodios pueden programarse para que generen en forma automática de forma diaria o semanal, guardándose automáticamente en la biblioteca privada del usuario.

El precedente: Audio Overviews de NotebookLM

Esta apuesta de Spotify guarda una relación directa con una función pionera lanzada por Google en 2024: las Audio Overviews (Resúmenes de Audio) de NotebookLM. Al igual que la propuesta de Spotify, NotebookLM permite convertir documentos, diapositivas y gráficos en discusiones de audio atractivas con un solo clic.

Sin embargo, mientras que Spotify se enfoca en la personalización del estilo de vida y el descubrimiento de nuevos creadores, NotebookLM está diseñado como una herramienta de comprensión profunda. En NotebookLM, dos anfitriones de IA entablan una conversación animada (en español), resumen el material cargado, establecen conexiones entre temas y charlan entre ellos para facilitar el aprendizaje. Es una herramienta ideal para quienes aprenden mejor escuchando conversaciones que leyendo textos densos.

Hacia un ecosistema de audio inteligente

La convergencia entre ambas tecnologías señala un cambio de paradigma. Spotify no solo permitirá crear contenido desde cero, sino que también ha introducido Podcast Ask, una función interactiva donde los oyentes pueden hacer preguntas en tiempo real sobre el podcast que están escuchando y obtener respuestas inmediatas; NotebookLM admite algo similar, como si fuera una pregunta de un oyente en un programa de radio clásico.

Aunque ambas herramientas son levemente distintas, el objetivo es el mismo: humanizar la información. Ya sea para estudiar un examen con los resúmenes de NotebookLM o para empezar el día con un podcast generado por Spotify, el audio se está convirtiendo en un formato dinámico, interactivo y personal.

Los Podcasts Personales comenzarán a ofrecerse a los usuarios Premium de Spotify en Estados Unidos el próximo mes.