Spotify modera su apuesta por el video y permite desactivarlo en los podcasts y las canciones

Spotify ha presentado nuevas funciones de control de video, que permiten a los usuarios desactivar los canvas y videos para centrarse únicamente en el audio de las canciones o podcast.

Los administradores de las suscripciones familiares podrán activar o desactivar el contenido de video para cualquier miembro del plan a través de la configuración dentro de la propia aplicación, según ha indicado la compañía en un comunicado en su web.

Spotify ahora permite desactivar la reproducción de videos al escuchar música o podcasts

La plataforma ha subrayado que esta nueva función ya se encuentra disponible para todas las cuentas de planes familiares administradas para usuarios menores de 13 años. Por ejemplo, en una cuenta familiar una madre puede desactivar esta opción para que su hijo no vea los videos en la plataforma mientras está estudiando, para evitar que se distraiga. Una vez que termine de estudiar, se puede desbloquear el vídeo.

Por otra parte, Spotify también incorporará nuevas configuraciones para que todos los usuarios, tanto los suscriptores como los gratuitos, puedan controlar cómo se muestra el video en la aplicación.

Para acceder a ellas, deben ir a ajustes, a la sección de contenido y visualización, y allí podrán activar o desactivar los videos en bucle, los videoclips o cualquier otro tipo de video, como las grabaciones de pódcast. Esta configuración quedará registrada para todos los dispositivos, ya sean smartphones, computadoras, web, televisores o cualquier soporte.

Gracias a estas actualizaciones, los oyentes pueden elegir exactamente cómo interactúan con los videos que complementan a la música y los podcast dentro de Spotify. “El control lo cambia todo. El tiempo deja de sentirse como una pérdida y se convierte en algo valioso”, ha destacado la plataforma.