Malta se convierte en el primer país en subvencionar ChatGPT Plus para sus ciudadanos

En un movimiento sin precedentes dentro de la Unión Europea, el gobierno de Malta selló una alianza histórica con OpenAI para convertir la inteligencia artificial en un recurso básico para su población. Bajo el programa bautizado como “AI para todos” (AI for Everyone), el país mediterráneo es el primero del mundo en ofrecer gratis por un año a ChatGPT Plus a todos sus habitantes.

Este acuerdo, que también involucra a Microsoft, permite a los participantes elegir entre el servicio de suscripción premium de OpenAI o Microsoft 365 Personal Copilot (Copilot comparte el motor de ChatGPT, aunque no funcionan igual). La iniciativa busca democratizar el acceso a esta tecnología, ofreciendo la oportunidad de dar el salto a la IA a todas las personas sin importar su trasfondo profesional o social. OpenAI ha elogiado el plan, comparando la disponibilidad de la inteligencia artificial con la de la electricidad, posicionándola como un recurso básico e infraestructura nacional esencial.

Sin embargo, el acceso a este beneficio no es automático. Para activar la suscripción, que habitualmente tiene un costo de 20 dólares mensuales (unos 240 dólares al año), los interesados deberán completar primero un curso de formación online de aproximadamente dos horas. Este curso, desarrollado por la Universidad de Malta, tiene como objetivo enseñar un uso responsable, ético y seguro de estas herramientas, asegurando que los ciudadanos comprendan tanto sus capacidades como sus límites.

Desde el punto de vista técnico, los malteses tendrán acceso a las funciones más avanzadas de OpenAI, incluyendo modelos de lenguaje de última generación, creación de imágenes avanzada y el uso de Codex. Esta última herramienta es clave, ya que facilita el llamado “vibe coding”, permitiendo que usuarios sin conocimientos profundos de programación creen aplicaciones simplemente describiendo lo que necesitan en lenguaje natural. Según Silvio Schembri, ministro de Economía de Malta, la meta es transformar un concepto poco familiar en una “ayuda práctica para familias, estudiantes y trabajadores”.

Malta se encuentra en una posición estratégica para este experimento tecnológico. El país ya goza de una cobertura del 100% en redes 5G y de muy alta capacidad, situándose a la vanguardia de la digitalización en la UE. No obstante, dado que solo el 63% de su población posee competencias digitales básicas, el programa pretende cerrar esta brecha mediante la alfabetización masiva en IA.

A pesar del entusiasmo oficial, la medida ha despertado debates sobre la soberanía digital europea. Mientras la Comisión Europea promueve reducir la dependencia de empresas estadounidenses, Malta ha optado por una integración profunda con gigantes de Silicon Valley.