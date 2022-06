State of Play: PlayStation anunció la llegada del Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6, los juegos para VR2 y el gameplay de Final Fantasy XVI

PlayStation ofreció otro de sus eventos online State of Play, donde en 30 minutos mostró trailers y novedades de lo que vendrá en el futuro cercano para su marca. Esta vez fue el turno de grandes remakes, nuevos juegos y versiones para su próximo casco de realidad virtual PS VR2, junto a juegos indies y uno de sus pesos pesados, el Final Fantasy XVI.

El evento comenzó con la revelación de un altamente rumoreado juego. Resident Evil 4 Remake llegará con nueva jugabilidad, nuevas escenas, algunos cambios en la historia y, parece, mantendrá todo lo que extrañamos de Leon Kennedy en su viaje a una España repleta de secretos. RE4 verá la luz el próximo 24 de marzo de 2023 para PS5, PC y Xbox.

También PlayStation mostró que RE4 tendrá modo VR, y que el aclamado Resident Evil Village tendrá un modo para jugarlo completo en realidad virtual para la nueva generación. Además, dentro de los juegos que se mostraron para el nuevo casco de realidad virtual pudimos ver a una versión de No Man’s Sky, el shooter de The Walking Death, Saints & Sinners, y otro que pinta más que prometedor: el juego de Horizon, Call of the Mountain, que será exclusivo de PSVR2. Lamentablemente Sony no confirmó ni fecha de salida de los juegos ni cuándo, ni a cuánto se podrá conseguir la evolución del hardware para VR.

Luego de unos minutos dedicados al VR, el evento que se pudo ver por el canal oficial de YouTube de PlayStation y decenas de medios repetidores siguió con trailers de dos juegos bastante esperados. Por fin pudimos ver más del nuevo título de Annapurna, Stray, donde vamos a encarnar a un gatito en una ciudad futurista cyberpunk. El juego estará disponible para PS4, PS5 y PC, y la gran noticia es que estará incluido dentro del nuevo servicio de suscripción PlayStation Plus (Extra y Deluxe) desde su lanzamiento.

También vimos lo nuevo de los publishers del PUBG y del creador de Dead Space. The Callisto Protocol nos lleva a un mundo repleto de terror espacial con sangre, muerte, monstruos y mucha oscuridad. Con varios guiños a Dead Space, estará para PS4, PS5, las Xbox y PC a partir del 2 de diciembre.

Luego se mostraron varios juegos que llegarán en el año como el juego en patines ochentoso RollerDrome, una aventura gráfica llamada Season, un juego estilo animé con el nombre de Eternights y la gran noticia de que Spider-Man estará para jugadores de PC el 12 de agosto. Pero las dos frutillas del postre fueron lo que vimos de Street Fighter 6 y Final Fantasy 16.

Street Fighter 6 sorprendió con un gameplay y un modo de juego que expande cómo evolucionar nuestro personaje, con un mundo abierto para recorrer con Jamie, Luke, Chun-Lu y Ryu en un “Battle-Hub” que por momentos hizo acordar a los modos “carrera” de los juegos deportivos. Street Fighter 6 llegará en 2023 para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Mientras, los fanáticos de Final Fantasy tuvieron fuertes noticias de Square Enix. No solo se anunció que tendremos el juego para mediados de 2023, sino que pudimos ver un espectacular gameplay de lo que será el muy esperado Final Fantasy XVI de la mano de Naoki Yoshida. Se espera que sea exclusivo para PS5 y PC.