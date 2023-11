escuchar

Steve Wozniak, cofundador de Apple, dejó este jueves el hospital privado de Ciudad de México donde fue atendido tras sufrir la víspera un derrame cerebral menor y está por regresar a Estados Unidos.

Según un reporte de la cadena estadounidense ABC, el ingeniero de 73 años les detalló en un mensaje de texto que repentinamente se sintió mal, con vértigo, y le era imposible caminar. Lo llevaron a un hospital en donde se le practicó una resonancia magnética que reveló un “episodio cerebrovascular leve, pero real”. Se trató de un “menor, pero real” derrame cerebral, explicó Wozniak, según ABC.

La oficina del cofundador Apple no ha informado hasta ahora sobre su estado de salud. Wozniak dijo al The New York Times que fue dado de alta del hospital el jueves, tomó un avión de regreso a California y estaba esperando para cenar en su residencia de Los Gatos. “Estoy de regreso en casa y me siento bien”, dijo Wozniak.

Steve Jobs, John Sculley y Steven Wozniak el 24 de abril de 1984, cuando lanzaron la Apple IIc en San Francisco, Estados Unidos Sal Veder / AP

Wozniak, de 73 años, tenía previsto intervenir el miércoles en un encuentro del World Business Forum que se realizó en la Ciudad de México entre el 7 y 8 de noviembre, al que acudieron cientos de líderes empresariales. Entre los oradores anunciados estaban Carly Fiorina, ex consejera delegada de Hewlett-Packard, y Muhammad Yunus, pionero de las microfinanzas galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Fue hospitalizado después de sentirse mal justo antes de asistir al evento, según medios mexicanos y estadounidenses.

Durante el foro debía hablar sobre su trabajo con Jobs y sobre los riesgos que presenta la tecnología, sobre todo en cuestiones de inteligencia artificial y criptomonedas, como figura en el sitio de la conferencia.

Wozniak cofundó Apple Computer Inc. en 1976 con Steve Jobs, fallecido en 2011; si bien abandonó la compañía en 1985, ha sido una figura fundamental en la computación personal y en la tecnología en general. También ha tenido otros intereses, como participar en concursos de televisión e intervenir como juez en un programa de video en línea llamado “Unicorn Hunters” que evalúa ideas de empresarios que aspiran a crear empresas con un valor potencial de 1000 millones de dólares o más.

Con información de AFP y AP

LA NACION