SUBE Digital: Qué celulares tienen NFC de Motorola, Samsung y Xiaomi para pagar el transporte público con el teléfono

Desde el 11 de septiembre es posible usar la SUBE para pagar el colectivo, tren y subte como una función de la aplicación SUBE y sin depender de la tarjeta de plástico. La habilitación se está haciendo en forma progresiva, y tiene un funcionamiento muy sencillo: se apoya el celular contra la lectora del transporte público como si fuera el plástico, y listo. Pero para funcionar se necesita un smartphone con Android 8 o superior, y un chip NFC. Por ahora no funciona en el iPhone.

Qué modelos de celulares de venta en el país tienen NFC

La mayoría de los teléfonos de gama media y alta que llegaron al mercado en los últimos años tienen un chip NFC, una tecnología que tiene más de 10 años en uso. Pero aun así, te dejamos una lista con algunos modelos de smartphones que se venden o vendieron oficialmente en el país y que tienen un chip NFC en su interior. Esto no implica otros modelos u otras marcas no lo incluyan; pero para eso lo vas a tener que chequear en la configuración del teléfono, o en la página del fabricante. Por ejemplo, el sitio especializado GSMArena lista 2786 modelos con chip NFC; otro sitio con mucha información técnica es Kimovil, que permite buscar modelos con NFC.

Cómo pagar con la SUBE Digital

Los últimos celulares de Motorola vendidos en la Argentina con NFC

razr 50 ultra

razr 40 y 40 ultra

edge 50 ultra, 50 pro y 50 fusion

edge 40, 40 pro y 40 neo

edge 30 ultra, 30 fusion, 30 pro, 30 neo y edge 30

edge 20 pro y 20 lite

moto g85 5G

moto g84 5G

moto g54 5G

moto g82 5G

moto g72

moto g52

moto g42

moto g71 5G

moto g51 5G

moto g200 5G

moto g60s

moto g100

Los últimos celulares de Samsung vendidos en la Argentina con NFC

Galaxy A23

Galaxy A33

Galaxy A53

Galaxy A24

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy A25

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy S20 a Galaxy S24

Todos los Galaxy Z Flip

Todos los Galaxy Z Fold

Los más recientes celulares de Xiaomi vendidos en la Argentina con NFC

Redmi 12C

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Cómo saber si mi teléfono tiene NFC

Esta lista no es exhaustiva; hay más modelos de estas marcas que cumplen con los dos requisitos para tener SUBE Digital: correr Android 8 y tener un chip NFC en su interior. Pero como no todos los celulares tienen NFC, la incógnita surge de inmediato: ¿cómo saber si mi teléfono tiene NFC? La buena noticia es que es fácil confirmarlo. NFC es una tecnología que usa la tarjeta SUBE para comunicarse con la lectora del colectivo, tren o subte; también es la misma tecnología de las tarjetas magnéticas que se apoyan contra un molinete para liberarnos el paso en un edificio, y que está incluida en las tarjetas de débito o crédito como alternativa a la banda magnética y el chip. Está presente en los smartphones hace años, pero como incluirla tiene costo, por lo general solo está presente en los celulares de gama alta o gama media. La manera más sencilla de verificar si nuestro equipo tiene NFC es bajar la persiana de controles de Android (donde activamos el Wi-Fi, el Bluetooth, la linterna, los datos, etcétera) y ver si hay un botón para activar NFC. En la Configuración del teléfono se puede buscar también, incluso con la lupita; si el teléfono no tiene NFC no aparecerá. Y no es algo que se pueda agregar: es un componente que está soldado a la placa base del teléfono de fábrica.

Cómo saber qué versión de Android tengo

Lo más fácil es intentar instalar la aplicación de la tienda de Android; si se instala y se carga, ya sabremos que tenemos Android 8 o posterior. La alternativa es ir, en el teléfono, a Configuración>Acerca del teléfono>Detalles del dispositivo y buscar “Versión de Android”. Android 8 llegó al mercado en 2017, así que es la versión base de los celulares vendidos a partir de 2018, y se actualiza cada año; la más nueva es Android 14, y en unas semanas sale Android 15.

