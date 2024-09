Además de la SUBE Digital: para qué otras cosas sirve el chip NFC de tu celular

Escuchar

La semana pasada se comenzó a habilitar en 61 localidades de todo el país la SUBE Digital, la herramienta que permite pagar el transporte público usando el celular como alternativa a la tarjeta de plástico, y que apela a un chip llamado NFC, presente en la mayoría (pero no en todos) los celulares de gama media y alta vendidos en los últimos años. Explicamos todo lo referido a la SUBE Digital y a cómo hacer los pagos con el celular en esta nota.

Pero el chip NFC sirve para muchas más cosas que para la SUBE, cortesía de su presencia en los teléfonos celulares desde el Nokia 6131, de 2006; el primer smartphone en llevar dentro un chip NFC era el Google Nexus S de 2010; el primer iPhone con NFC fue el iPhone 6 de 2014.

El uso inicial no tenía que ver con los pagos móviles, sino con la vinculación de dispositivos Bluetooth, algo que sigue siendo posible, aunque la mayoría de los fabricantes de accesorios (como parlantes inalámbricos) ya no los incluye, porque el sistema de emparejamiento Bluetooth ahora es más sencillo y veloz. Pero hace 15 años la idea era permitir acercar el teléfono al dispositivo Bluetooth en la zona donde estaba el chip NFC (a 20 cm o menos de distancia), usualmente marcada con el logo, que lleva una N, y dejar que los chips hablaran entre sí y generaran el emparejamiento de inmediato, sin tener que ingresar claves o buscar el dispositivo de entre una lista si no sabíamos su nombre o modelo. Algunos parlantes Bluetooth todavía incluyen esta tecnología, aunque no son la mayoría.

Un parlante Bluetooth Philips; tiene un chip NFC en el lateral derecho, lo que lo vinculará con cualquier teléfono que tenga un chip NFC y se apoye en esa zona

Las tarjetas de crédito y débito contactless usan la misma tecnología: tienen, como la tarjeta SUBE, un chip dentro del plástico que identifica al dueño de la tarjeta y le permite al posnet iniciar la transacción de pago. Y al igual que con la SUBE Digital, es posible tener una versión de la tarjeta de plástico en el celular, y pagar usando el teléfono al acercarlo a un posnet. Desde 2023 funcionan en el país. Aquí hay que tener un servicio compatible: los más populares son la Billetera de Google, y Apple Pay; ahí será posible agregar una tarjeta de crédito o débito compatible. Estos son los bancos argentinos en Apple Pay y en la Billetera de Google. Otras plataformas, como Samsung Wallet y o Garmin Pay usan el mismo sistema. De hecho, si en algún momento se habilita el uso de pagos por contacto de terceros para el sistema SUBE, estas herramientas podrían servir para pagar el transporte público con un reloj inteligente, como sucede en otros países: los relojes tienen un chip NFC y compatibilidad con estas billeteras digitales, que a su vez emulan al plástico para procesar los pagos.

Las billeteras de Google y de Apple ya funcionan en la Argentina con algunos bancos; permiten usar el celular para hacer pagos sin contacto con la tarjeta de crédito, pero sin tener que usar el plástico Shutterstock - Shutterstock

También se venden etiquetas NFC programables: por ejemplo, para que al escanearlas (es decir, al acercar nuestro celular a 20 cm o menos de ellas) tengamos la clave del Wi-Fi, o se active un modo especial en el celular (por ejemplo, para silenciarlo cuando llegamos al trabajo, o inversamente para activar el sonido de llamadas en casa). Eso permite, por ejemplo, hacer un inventariado de elementos con bajo costo: las etiquetas NFC se pueden comprar como un autoadhesivo que se agrega a un elemento, no requieren energía propia para funcionar, etcétera. Un pack de 10 etiquetas tiene un precio local de 10.000 pesos, aproximadamente. Se programan y leen con una app (disponible en Android y en el iPhone).

Una etiqueta NFC programable y autoadhesiva; se agrega a un objeto y luego se puede escanear con el celular a modo de inventario o para activar alguna función automatizada

De hecho, los llaveros de proximidad que se usan para habilitar la entrada a un edificio, por ejemplo, y las tarjetas de identificación laboral, usan la misma tecnología para destrabar la cerradura de la puerta o el molinete y permitirnos el paso.

Además, el NFC comparte su tecnología (y su frecuencia de trabajo) con otro elemento; el sticker que se le pone a la ropa para evitar el robo, conocido como sticker RFID por el conjunto de tecnologías que engloba; NFC es un estándar similar, pero es una alternativa de muy corto alcance (a menos de 20 cm del lector; por lo general a menos de 5 cm), mientras que el RFID tiene una función más pasiva, y puede “resonar” a mucha mayor distancia, como cuando pasa por un detector en la puerta de un local.

