Summer Game Fest 2026: cuándo es y cómo verlo en directo
Enterate todo sobre este evento que atrae a miles de fanáticos del mundo gamer, donde se anunciarán los próximos lanzamientos y novedades
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En junio empieza el Summer Game Fest 2026 con propuestas innovadoras para el sector gamer, desde tecnología hasta el desarrollo de juegos que prometen brindar otras experiencias a los usuarios. Con sede en los Estados Unidos, el evento podrá verse en todo el mundo gracias a la transmisión en directo; entérate cómo y cuándo.
Cuándo es el Summer Game Fest
El 5 de junio se inaugurará este evento que reúne a editoras, estudios y fabricantes de consolas de diferentes países. Durante la realización, se revelarán los juegos más esperados, se anunciarán colaboraciones estratégicas y se marcarán las tendencias que dominarán el sector en los próximos meses.
La producción del Summer Game Fest es un escaparate masivo que sirve para que los fanáticos conozcan los adelantos y lo que se podrá acceder en el mercado a futuro.
Cómo ver el Summer Game Fest
El evento será retransmitido a todo el mundo mediante los canales oficiales de The Game Awards en YouTube y Twitch. Incluso, en esta edición se consideró la opción de doblaje en directo, por lo que aquellos usuarios de América Latina podrán ver cada entrevista o presentación en idioma español.
Cronograma del Summer Fest Game con horarios de la Argentina
- Summer Game Fest Showcase: viernes 5 de junio, 18:00.
- Xbox Games Showcase + Call of Duty Direct: domingo 7, 14:00.
- PC Gaming Show: domingo 7, 17:00.
- Ubisoft Forward: lunes 8, 16:00.