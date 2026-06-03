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Summer Game Fest 2026: cuándo es y cómo verlo en directo

Enterate todo sobre este evento que atrae a miles de fanáticos del mundo gamer, donde se anunciarán los próximos lanzamientos y novedades

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Summer Fest Game 2026: dónde es y cómo verlo
Summer Fest Game 2026: dónde es y cómo verlo(Fuente: Summer Game Fest)

En junio empieza el Summer Game Fest 2026 con propuestas innovadoras para el sector gamer, desde tecnología hasta el desarrollo de juegos que prometen brindar otras experiencias a los usuarios. Con sede en los Estados Unidos, el evento podrá verse en todo el mundo gracias a la transmisión en directo; entérate cómo y cuándo.

Cuándo es el Summer Game Fest

El 5 de junio se inaugurará este evento que reúne a editoras, estudios y fabricantes de consolas de diferentes países. Durante la realización, se revelarán los juegos más esperados, se anunciarán colaboraciones estratégicas y se marcarán las tendencias que dominarán el sector en los próximos meses.

Durante el evento se anunciarán los próximos lanzamientos y tecnología de punta para el sector gamer
Durante el evento se anunciarán los próximos lanzamientos y tecnología de punta para el sector gamer Shutterstock - Shutterstock

La producción del Summer Game Fest es un escaparate masivo que sirve para que los fanáticos conozcan los adelantos y lo que se podrá acceder en el mercado a futuro.

Cómo ver el Summer Game Fest

El evento será retransmitido a todo el mundo mediante los canales oficiales de The Game Awards en YouTube y Twitch. Incluso, en esta edición se consideró la opción de doblaje en directo, por lo que aquellos usuarios de América Latina podrán ver cada entrevista o presentación en idioma español.

Cronograma del Summer Fest Game con horarios de la Argentina

  • Summer Game Fest Showcase: viernes 5 de junio, 18:00.
  • Xbox Games Showcase + Call of Duty Direct: domingo 7, 14:00.
  • PC Gaming Show: domingo 7, 17:00.
  • Ubisoft Forward: lunes 8, 16:00.
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