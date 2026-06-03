Summer Game Fest 2026: cuándo es y cómo verlo en directo

En junio empieza el Summer Game Fest 2026 con propuestas innovadoras para el sector gamer, desde tecnología hasta el desarrollo de juegos que prometen brindar otras experiencias a los usuarios. Con sede en los Estados Unidos, el evento podrá verse en todo el mundo gracias a la transmisión en directo; entérate cómo y cuándo.

Cuándo es el Summer Game Fest

El 5 de junio se inaugurará este evento que reúne a editoras, estudios y fabricantes de consolas de diferentes países. Durante la realización, se revelarán los juegos más esperados, se anunciarán colaboraciones estratégicas y se marcarán las tendencias que dominarán el sector en los próximos meses.

Durante el evento se anunciarán los próximos lanzamientos y tecnología de punta para el sector gamer Shutterstock - Shutterstock

La producción del Summer Game Fest es un escaparate masivo que sirve para que los fanáticos conozcan los adelantos y lo que se podrá acceder en el mercado a futuro.

Cómo ver el Summer Game Fest

El evento será retransmitido a todo el mundo mediante los canales oficiales de The Game Awards en YouTube y Twitch. Incluso, en esta edición se consideró la opción de doblaje en directo, por lo que aquellos usuarios de América Latina podrán ver cada entrevista o presentación en idioma español.

Cronograma del Summer Fest Game con horarios de la Argentina