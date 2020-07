El actor de Superman y la serie The Witcher mostró sus habilidades para armar una computadora de escritorio en un video publicado en su cuenta de Instagram

16 de julio de 2020 • 18:18

Internet está lleno de tutoriales que muestran cómo armar una computadora desde cero con cada uno de sus componentes. Estos equipos a medida suelen ser los elegidos por los aficionados a los videojuegos para tener el mayor rendimiento de sus PC y eso fue lo que hizo Henry Cavill, que mostró todo el proceso de ensamblado a medida en un video publicado en su cuenta de Instagram TV.

"Este tipo de producciones no es para todo el mundo, se recomienda ver con discreción. Es posible que veas muchas partes que no se vieron ahora", dijo el actor de Superman y de la serie The Witcher. Con más de 1,9 millones de vistas, el video arranca una vista a los manuales de instrucciones y la colocación de un procesador en una placa madre, y se convirtió en uno de los temas más conversados entre los seguidores de Cavill y los fans de la tecnología y los videojuegos.

Cavill registró todo el proceso de armado de su computadora gamer desde cero, con una configuración que haría suspirar a más de un aficionado a la tecnología, con un procesador Ryzen 9 2900X, 32 GB de memoria RAM y una placa gráfica Nvidia RTX 2080 Ti. Y por supuesto, tampoco faltaron los comentarios sobre el trabajado físico del actor, mientras conectaba todos los cables y componentes en musculosa al ritmo de la música de Barry White