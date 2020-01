CES 2020: probamos la NUC 9 Extreme Kit, la mini PC gamer modular de Intel

Así es la mini PC gamer de Intel, la NUC 9 Extreme Kit Fuente: LA NACION

LAS VEGAS-. Placas base extended ATX, gabinetes de grandes dimensiones y sistemas de refrigeración liquida son algunos de los productos y accesorios que suelen estar presentes en las computadoras de los adeptos a los videojuegos. Esta realidad podría cambiar con la nueva Mini PC que Intel presentó en la feria CES 2020 de Las Vegas.

Se trata de la NUC 9 Extreme Kit, una potente computadora gamer que pesa solo 3 kg y que, según detallaron en la presentación, "ofrecerá la performance de una desktop en un equipo de tamaño compacto".

Para poder correr los últimos juegos, la NUC 9 incluye un procesador Intel Core i9 de 9ª generación totalmente desbloqueado para conseguir un mejor rendimiento (es decir, para permitir el overclocking); aunque también hay opciones con procesadores Core i5 y Core i7. Un dato importante es que se pueden actualizar más adelante.

En materia de gráficos, el equipo monta un GPU UHD Graphics 630 integrado dentro de la placa base, pero también ofrece una ranura PCIe X16 para agregar una tarjeta de video de mayor potencia. Incluye, además, una unidad de almacenamiento en estado solido que permite arrancar el sistema operativo en cuestión de segundos y acelerar la carga de los juegos.

En materia de conectividad, el equipo cuenta con dos puertos Thunderbolt 3, cuatro puertos USB 3.1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, dos puertos Ethernet Gigabit y HDMI 2.0. La fuente es de 500 watts.

El kit incluye además una correa para transportar de forma segura el equipo, dado que está pensado para llevar a las competencias de e-sports y LAN parties.

Tendrá un precio base de entre 1050 y 1700 dólares; no incluye el SSD o la RAM (DDR4, hasta 64 GB).

Prueba de rendimiento

LA NACION accedió a una sesión exclusiva en donde fue posible testear el equipo. Para ello, jugamos durante algunos minutos al titulo Just Cause 4 con los gráficos configurados en Full HD y todos los detalles. Los resultados definitivamente estuvieron a la altura: con una oscilación entre 75 FPS (fotogramas por segundo) y 60 FPS, el juego no perdió fluidez en ningún momento.

Al entrar en contacto con el equipo, notamos que, por sus dimensiones, disponía de un buen sistema de refrigeración con ventilación superior que hacia circular el aire caliente desde dentro del gabinete por la parte de arriba.

Otro punto a destacar de la NUC 9 Extreme Kit es su diseño, con un notable guiño al mercado gamer, como se aprecia en las fotografías.

Adaptabilidad

Además de fabricar sus propios modelos, Intel vende la plataforma para que otros fabricantes desarrollen sus propios equipos. Tal es así que en la sesión pudimos ver configuraciones de otras marcas. Una de ellas de ellas era el modelo XPG de ADATA que adoptaba un gabinete color blanco, mientras que otro modelo, quizás mas conceptual, montaba un chasis de aluminio en donde se encontraba la nueva plataforma NUC 9 conectada a una placa de video Nvidia RTX 2080.

Otro fabricante que ya anuncio su propia adaptación de la plataforma NUC 9 Extreme es HyperX.

También para servidores

Además de la Mini PC para juegos, Intel aprovechó esta nueva plataforma para desarrollar una solución de pequeñas dimensiones para servidores El modelo se llama NUC 9 Pro Kit e incluye un procesador Intel Xeon, Wi-fi 6, y un puerto Thunderbolt 3, entre otras características.