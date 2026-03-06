Apple lanza la MacBook Neo: precio, cuándo sale a la venta y cuál es su principal diferencia

Luego de presentar el iPhone17e (la versión más económica de su última generación de smartphones) y las nuevas MacBooks Pro y Air (sus portátiles más poderosas), Apple anunció este miércoles en Nueva York la MacBook Neo, una notebook a mitad de precio.

El dispositivo se destaca por tener carcasas de colores (blanco, azul, rosa o amarillo), un cuerpo de aluminio, una pantalla de 13 pulgadas y un chip A18 Pro, el mismo procesador presente en el iPhone 16 Pro y Pro Max, y que en pruebas de laboratorio tiene un rendimiento similar a un chip M1 de una MacBook de 2020.

Apple has introduced the new MacBook Neo



- 13” LCD display

- A18 Pro chip

- 8GB RAM

- 256GB/512GB storage

- 16 hours of battery life

- Colors: silver, indigo, blush, and citrus

- Starts at $599 ($499 for students)



La pantalla es un panel IPS de 13 pulgadas a 60 Hz de tasa de refresco, y logra un brillo de 500 nits. A su vez, cuenta con 2 puertos USB-C, un conector de audio analógico (miniplug), y conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 6.

El equipo tiene 8 GB de RAM y un precio base de 599 dólares para el modelo de 256 GB, la mitad que una flamante MacBook Air con chip M5 de 13 pulgadas.

Por otro lado, pesa 1,2kg, de manera que la convierte en la computadora más liviana de la marca entre las que vende hoy. Además, tiene unas 11 horas de autonomía, según la compañía, y corre macOS Tahoe, la más reciente versión del sistema operativo de Apple.

El equipo estará disponible a partir del 11 de marzo en los mercados internacionales.

Apple está aprovechando el crecimiento del mercado mundial de computadoras personales, que en 2025 fue de 270 millones de equipos, un 9 por ciento más que en 2024, según estimaciones de Gartner. El año pasado las ventas de la compañía crecieron un 10,3%, más que sus competidores directos (HP, segunda en ventas, y Dell, tercera) pero menos que el líder del segmento, Lenovo, cuyas ventas crecieron un 17,6% para llevarse el 27% de los envíos mundiales; Apple está cuarta con el 9,2% de las ventas de computadoras para todo 2025.