Surgen más datos sobre el empleado de OpenAI que puso el micrófono espía en la oficina

El ingeniero de OpenAI acusado esta semana de colocar un dispositivo de grabación secreto en la empresa de inteligencia artificial declaró recientemente que ayudó a asesorar a organismos gubernamentales de Arabia Saudita en materia de tecnología, y figuraba como socio en una firma de capital de riesgo junto a un miembro de la familia real saudí.

En una entrevista concedida el mes pasado a un pódcast en árabe, Abdulrahman Alfozan, de 35 años y nacionalidad saudí, afirmó que él y otros profesionales saudíes de la tecnología en Silicon Valley habían formado un grupo que asesoraba a organizaciones saudíes, entre ellas la agencia de seguros sociales del reino. Por otra parte, RAED Ventures, una firma de capital de riesgo con sede en Riad, la capital saudí, incluye al Sr. Alfozan como socio de riesgo en su sitio web, junto con el príncipe Khalid bin Bader Al Saud.

El Sr. Alfozan cuenta con una larga trayectoria en Silicon Valley. Fue ingeniero en Meta antes de incorporarse a una start-up que pasó por Y Combinator, la aceleradora de start-ups de Silicon Valley. Obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos en 2020, según documentos judiciales, y fue contratado por OpenAI en julio de 2025.

Los detalles sobre Alfozan salen a la luz después de que OpenAI revelara el martes que había descubierto un dispositivo de grabación oculto en una sala de conferencias de uno de sus edificios en San Francisco. La empresa declaró haber rastreado el dispositivo hasta el Sr. Alfozan, quien fue detenido por la Oficina Federal de Investigación (FBI) y acusado de intentar grabar conversaciones en secreto mediante un dispositivo electrónico.

El incidente ha avivado la preocupación por la seguridad en laboratorios punteros de IA como OpenAI, que crean modelos avanzados de IA situados entre los secretos mejor guardados de la industria tecnológica estadounidense. Jay Clayton, director de inteligencia nacional, afirmó que lo ocurrido en OpenAI subraya que ganar la carrera de la IA “es una prerrogativa de seguridad nacional”.

El grabador espía que Abdulrahman Alfozan dejó detrás de un televisor en una oficina de OpenAI, según el FBI FBI

OpenAI declaró que Alfozan no parece haber obtenido ni extraído de forma indebida información confidencial sobre su tecnología o sus clientes. Sin embargo, los detalles novelescos del caso han llamado la atención en Silicon Valley, así como en círculos policiales y de seguridad nacional.

“Silicon Valley es el punto cero del espionaje por parte de diversos países de todo el mundo”, afirmó Amy Zegart, profesora de la Universidad de Stanford especializada en seguridad nacional e inteligencia. Añadió que le “preocupaba” el incidente de OpenAI y que esperaba más casos “porque estas empresas son muy importantes”.

Una portavoz de OpenAI afirmó que la empresa cuenta con “un riguroso programa de riesgos internos para proteger a nuestros empleados, nuestra propiedad intelectual y los datos de nuestros clientes”, y declinó hacer comentarios sobre su proceso de supervisión.

Alfozan no respondió a una solicitud de comentarios. Su abogado, William Pernik, señaló en un correo electrónico que su cliente “no representa ningún riesgo de fuga”, citó sus “arraigados lazos con la comunidad” y afirmó que impugnará las acusaciones y la detención en una vista que se celebrará el lunes.

“Soy consciente de la imagen que se está pintando”, dijo Pernik, “y la combatiremos de todo corazón”.

RAED y la Embajada de Arabia Saudita en Washington no respondieron a las solicitudes de comentarios.

(The New York Times demandó a OpenAI y Microsoft en 2023, acusándoles de infracción de derechos de autor de contenidos periodísticos relacionados con sistemas de IA. Ambas empresas han negado estas acusaciones).

En una denuncia ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California, que se hizo pública el martes, los fiscales detallaron cómo el equipo de seguridad de OpenAI encontró el 30 de septiembre un dispositivo de grabación del tamaño de un pulgar, envuelto en papel higiénico y enchufado a la parte posterior de un televisor en una sala de conferencias ejecutiva. Solo los ejecutivos y sus asistentes podían reservar la sala, que se utilizaba para reuniones de la dirección y sesiones informativas con funcionarios del Gobierno, según la demanda.

A continuación, los empleados de OpenAI colocaron una cámara en la sala de conferencias, según los fiscales, y esta grabó a Alfozan mirando detrás del televisor el 5 de octubre. Ese mismo día, el personal de seguridad encontró un segundo dispositivo en una bolsa que Alfozan había dejado en una sala de impresoras, según la demanda.

El mes pasado, una cuenta de un chatbot de IA vinculada a la esposa de Alfozan se utilizó para preguntar cómo construir un grabador de audio continuo, añadir conectividad Wi-Fi, encriptar su tarjeta de memoria y ocultar su actividad, de acuerdo con la denuncia. El Sr. Alfozan pidió a una herramienta de IA que enumerara las salas de reuniones de las oficinas de OpenAI y preguntó por las ubicaciones para “liderazgo y ejecutivos”, señalaron los fiscales.

Alfozan, su esposa y otro familiar habían reservado pasajes de ida a Arabia Saudita para este pasado lunes, según indicaron los fiscales en otro escrito judicial.

Nacido en la región central saudí de Qassim y criado en Dammam, Alfozan ingresó en Mawhiba, el programa nacional del reino para estudiantes con altas capacidades, según contó en la entrevista con “Identity Capital”, un pódcast en árabe sobre profesionales y carreras. Más tarde recibió una beca a través de un programa para estudiantes dotados en la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá y estudió informática e ingeniería en el M.I.T.

En el pódcast, Alfozan describió su encuentro con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, entonces príncipe heredero sustituto, durante la visita del príncipe a Silicon Valley en 2016. Dijo que el príncipe había aconsejado a los jóvenes saudíes en Silicon Valley que desarrollaran sus habilidades en las principales empresas del mundo y luego llevaran esa experiencia de vuelta a su país.