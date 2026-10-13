Revelan la identidad del presunto espía en OpenAI: es un ingeniero saudita y ya compareció ante la Justicia

Un ingeniero saudita de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, compareció este martes ante un juez federal de Estados Unidos tras ser acusado de haber instalado un dispositivo de grabación oculto en una sala de reuniones de la dirección de la compañía en San Francisco.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Abdulrahman Alfozan, de 35 años, quien había sido detenido el 9 de octubre y enfrenta cargos por “interceptación de comunicaciones”, un delito castigado con hasta cinco años de prisión en ese país, consignó la agencia AP.

El empleado, que se había incorporado a la firma en julio de 2025, fue despedido el mismo día de su detención.

La compañía aseguró que no hay evidencias de acceso indebido a los modelos ni los datos de clientes MARCO BERTORELLO - AFP

“Este caso demuestra por qué ganar la carrera mundial por la superinteligencia es un imperativo de seguridad nacional”, declaró en un comunicado Jay Clayton, director de Inteligencia estadounidense, recién nombrado al frente del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre IA, denominado Super Intelligence Force.

Y añadió que “los servicios de inteligencia estadounidenses siguen movilizados para proteger la propiedad intelectual de vanguardia de Estados Unidos frente a las amenazas extranjeras”, añadió.

La misma compañía descubrió el dispositivo

Poco antes del anuncio del Departamento de Justicia, OpenAI había informado del arresto de un empleado al que había denunciado al FBI por haber ocultado un “dispositivo de grabación sofisticado” y por haber intentado instalar otros en diferentes sitios.

Según explicó la empresa, el dispositivo fue encontrado el 30 de septiembre por su equipo de vigilancia en una sala utilizada para reuniones de la dirección. OpenAI aseguró que se trataba de un artefacto diseñado para pasar inadvertido y equipado con un complejo sistema de cifrado.

El posteo de OpenAI en el que informó sobre el descubrimiento del dispositivo espía

La empresa detalló que sus modelos de IA permitieron analizar el dispositivo, investigar su procedencia y determinar que había sido colocado por el empleado sospechoso unos días antes del descubrimiento.

Sin embargo, no precisó cómo utilizó la inteligencia artificial para identificar al responsable, ni brindó detalles sobre las características técnicas del aparato.

La empresa también buscó llevar tranquilidad respecto de la posible exposición de información confidencial. Según indicó, hasta el momento no existen indicios de que el exempleado saudita haya accedido indebidamente o extraído los parámetros de sus modelos de IA, código fuente o datos de clientes.