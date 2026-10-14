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Tecweek 2026: llega uno de los eventos tecnológicos más importantes del año

El evento es conocido por ser un punto de encuentro del ecosistema de innovación, creatividad y tecnología de Buenos Aires y la región

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La semana que viene tendrá lugar uno de los eventos tecnológicos más importantes del año
La semana que viene tendrá lugar uno de los eventos tecnológicos más importantes del añoBitconf

Durante 12 días, la Ciudad de Buenos Aires se convertirá en un espacio de reunión para emprendedores, empresas, startups, universidades, inversores y creadores, vinculados al mundo tecnológico.

Se trata de la tercera edición de Tecweek, un evento que reúne el potencial tecnológico, de innovación y desarrollo económico de la Ciudad. Tendrá lugar del 20 al 31 de octubre, y se lanza oficialmente hoy, en la Plaza República del Perú, entre las 19 y las 22 horas, con un DJ set en formato pop up. Si llegara a haber mal tiempo, se reprogramará para el viernes 16 de octubre.

Labitconf forma parte de la Tecweek 2026
Labitconf forma parte de la Tecweek 2026Labitconf

El programa incluye una serie de eventos de la industria creativa, la innovación y la tecnología, destinados a todos los públicos, sin necesidad de tener conocimientos previos del tema. En concreto, cuenta con más de 20 eventos, entre los que se incluyen LABITCONF, EVA, TENT Creator Summit, Argentina Fintech Forum, SAIA, Deeptech, Campus Party, Hackatón Energético, IE Venture Day (South Summit), Crossing Over Biotech, Innovatur, Premios Ídolo, Media Party, WAIFF, PISTA y Tecweek ED, entre otros.

La agenda incluirá actividades prácticas, demostraciones, mentorías, hackatones y experiencias inmersivas. También contarán con un ciclo de encuentros y conferencias con oradores nacionales e internacionales, para entender desde el mundo del bitcoin, hasta el futuro de las finanzas, los medios de pago, el impacto de la inteligencia artificial en distintas industrias, el futuro de la ciencia, los videojuegos, el turismo, el cine y la educación.

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