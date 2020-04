Ingenieros de la automotriz liderada por Elon Musk presentaron un prototipo de respirador creado con partes del vehículo eléctrico Model 3

7 de abril de 2020 • 12:36

Los ingenieros de Tesla mostraron un prototipo de un respirador desarrollado en las instalaciones de la compañía automotriz liderada por Elon Musk. En un video publicado en el canal oficial de la firma en YouTube , el equipo reutiliza varias de las partes utilizadas para la fabricación de los vehículos eléctricos.

De esta forma, la compañía suma este esfuerzo al envío de equipamiento médico a los hospitales con dispositivos aprobados por la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos. Sin embargo, los dispositivos enviados se trataban de máquinas BPAP, que no son de gran utilidad en unidades de cuidados intensivos como los respiradores, según un reporte de The Financial Times .

Al igual que Ford y General Motors, Tesla se enfocó en reconvertir su línea de producción para fabricar respiradores, una carrera contra reloj que algunos creen que no será posible completar. "Nadie puede fabricar un respirador en dos semanas, eso aplica para cualquier automotriz. No importa que tan importantes y grandes sean estas compañías. No se pueden fabricar estos equipos porque muchas partes provienen de otros países", dijo Andrew Cuomo , el gobernador de Nueva York, donde la pandemia de coronavirus covid-19 impactó con mayor fuerza en Estados Unidos.

Sobre este punto, Tesla espera aprovechar su stock de componentes para que puedan ser transformadas en respiradores. "Queremos usar estas piezas porque las conocemos muy bien, son confiables y están disponibles en una gran cantidad", dijo uno de los ingenieros que participaron del video publicado por la compañía, que muestra el trabajo de desarrollo que llevan a cabo los técnicos de Tesla con componentes del vehículo eléctrico Model 3.