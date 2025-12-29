A cuánto cotiza la plata en EE.UU. hoy, lunes 29 de diciembre: la advertencia de Elon Musk ante valores récord

Luego de que la plata haya alcanzado valores históricos en los últimos días, mostró este lunes una corrección en su cotización diaria en Estados Unidos. En ese contexto, Elon Musk advirtió sobre las consecuencias económicas y productivas de estos precios récord.

El precio de la plata en Estados Unidos hoy, lunes 29 de diciembre

La cotización de la plata registró este lunes una baja respecto de los máximos alcanzados la semana pasada. Sin embargo, se mantuvo muy por encima de los valores que mostraba a comienzos de diciembre y, con mayor distancia aún, de los precios observados a principios de 2025.

Tras alcanzar un máximo histórico de US$77,40 la semana pasada, el precio de la plata en Estados Unidos registró una corrección este lunes, situándose en US$76,30 por onza Stock de Canva

De acuerdo con los datos de Money Metals, el metal plateado operó en el mercado spot con una caída diaria significativa, en línea con un retroceso generalizado de los principales metales preciosos.

En ese mismo tablero de referencias, la plata se ubicó en 76,30 dólares por onza (28,34 gramos), con una variación negativa de US$3,65, lo que representó una baja del 4,78% en comparación con la jornada anterior. El ajuste se produjo después de varios días de subas aceleradas que llevaron al metal a tocar niveles nunca antes vistos.

El comportamiento de la plata no fue un caso aislado. Según la misma fuente, el oro cotiza en US$4473,75, con una caída diaria del 1,66%, mientras que el platino descendió 6,18% hasta US$2338,25. En tanto, el paladio sufrió el mayor retroceso porcentual, con una baja del 13,69% que lo llevó a US$1736,35.

Un rally histórico en el precio de la plata

Más allá del retroceso puntual de este lunes, la plata venía de protagonizar uno de los movimientos alcistas más fuertes de su historia reciente. Según informó Reuters, este metal superó hace apenas unos días la barrera de los US$77 por onza, un nivel que hasta ahora no había sido alcanzado.

En esa jornada, el precio spot llegó a tocar un máximo intradiario de US$77,40, lo que consolidó una suba acumulada del 167% en lo que va del año.

A pesar del retroceso de este lunes, la plata consolida un desempeño extraordinario en 2025, al acumular una subida del 167% en lo que va del año Stock de Canva

Ese avance colocó a la plata como uno de los activos con mejor desempeño dentro del universo de los metales preciosos, incluso por encima del oro, que acumuló una ganancia cercana al 72% en el mismo período. En tanto, también hubo un fuerte salto del platino, que también rondó incrementos superiores al 160% anual.

Según Reuters, la expectativa de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en 2026 funcionó como uno de los principales motores del rally. A ese escenario se sumaron un dólar más débil, tensiones internacionales persistentes y un renovado interés por los metales físicos como protección frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de las monedas.

La advertencia de Elon Musk ante los precios récord de la plata

El fuerte encarecimiento de la plata no solo despertó entusiasmo en los mercados financieros, sino también preocupación en sectores industriales clave. Esa inquietud quedó reflejada en las declaraciones de Elon Musk, quien alertó sobre el impacto que estos valores pueden tener en la producción global.

En un mensaje publicado en la red social X, el empresario sostuvo: “Esto no es bueno. La plata es necesaria en muchos procesos industriales”.

La advertencia de Musk resuena especialmente en las industrias de energía solar, vehículos eléctricos y centros de datos Archivo

En esa misma línea, The Guardian subrayó que la plata cumple un rol central en actividades estratégicas como la electrificación, la fabricación de paneles solares, los vehículos eléctricos y la expansión de los centros de datos. Todos estos sectores registraron un aumento sostenido de la demanda, lo que comenzó a presionar sobre los inventarios disponibles.