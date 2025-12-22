Tesla se olvida de los coches eléctricos y pone su tecnología al servicio del deporte: el nuevo producto que creó

Elon Musk continúa expandiendo la presencia de Tesla más allá de los vehículos eléctricos. La empresa ahora incursionó en el ámbito deportivo con el desarrollo de un producto diseñado para uno de los deportes de mayor crecimiento en Estados Unidos, al aplicar principios de aerodinámica utilizados en sus automóviles para mejorar el rendimiento.

Cuál es el producto que desarrolló Tesla para un deporte

Además de fabricar autos eléctricos y robots humanoides, Tesla desarrolló paletas de pickleball de alto rendimiento, en colaboración con la marca especializada Selkirk Sport, informó el medio 20 minutos.

La raqueta de pickleball de Tesla cuesta 350 dóalres (Tesla)

El diseño de este accesorio incorpora criterios de aerodinámica avanzada empleados en los vehículos de la compañía, con el objetivo de mejorar la velocidad del swing, la precisión y la durabilidad durante el juego.

De acuerdo con Popular Science, la paleta fue creada a partir de modelos computacionales que analizan los flujos de aire generados durante el movimiento del jugador. Para ello, se evaluaron factores como el coeficiente de resistencia aerodinámica y los patrones de turbulencia, tecnologías similares a las utilizadas en el desarrollo de los automóviles Tesla.

El producto fue fabricado con fibra de carbono de doble capa, lo que aporta mayor control y rigidez, además de un diseño de estética futurista inspirado en el estilo cyberpunk característico de la marca. También incluye un anillo de potencia, diseñado para reducir vibraciones y aumentar la estabilidad al momento de golpear la pelota.

Cuánto cuesta la pala de pickleball de Tesla

De acuerdo con la página oficial de la firma, la pala de pickleball de Tesla tiene un precio de 350 dólares, y la compra incluye una pala o paleta de fibra de carbono sin cantos, y una bolsa/estuche para poder guardarla y transportarla de manera sencilla, ya que se puede colgar como mochila.

La raqueta de pickleball de Tesla está basada en la aerodinámica de sus autos (Tesla)

Sin embargo, para quienes deseen adquirir este artículo de la firma de Elon Musk, deberán esperar hasta que haya palas disponibles, puesto que hasta el momento, y posiblemente hasta el 22 de diciembre de 2025, no habrá más.

La firma puso a disposición un botón de registro para quienes deseen una de las palas de pickleball, para que sean notificados por correo electrónico en cuanto haya unidades disponibles.

Qué es el pickleball y cómo se juega

Según un informe de la Sports & Fitness Industry Association, en Estados Unidos hay alrededor de cinco millones de jugadores de pickleball, conocidos como picklers. El pickleball es un deporte que a menudo es descrito como una combinación de tenis, ping-pong y bádminton, cuya popularidad ha crecido de manera acelerada en los últimos años en el país.

La raqueta de pickleball de Tesla está agotada por el momento (Tesla)

En el pickleball se golpea una pelota de plástico con forma de wiffle, por lo que rebota menos y vuela menos por el aire, con ayuda de una pala o paleta que es más fácil de manejar que una de tenis, ya que es más corta y liviana.

En este deporte, se sirve por debajo de la mano, al contrario del deporte blanco que es por encima, y los servicios de este tipo son más fáciles de golpear y responder, ya que van más lento y con menos fuerza.

Además de ser más sencillo de aprender que el tenis, el pickleball tiene un ritmo más lento y menos terreno que cubrir, ya que en promedio caben unas cuatro canchas de este deporte dentro de una de tenis; y la mayoría de los picklers juegan en dobles.