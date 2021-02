The Medium, acción, terror y suspenso para las nuevas Xbox

Poco a poco comenzamos a ver lanzamientos de juegos exclusivos para las consolas de nueva generación. Esto no significa que necesariamente la generación anterior no tenga una vida por delante, pero , la lenta transición ya ha comenzado y se profundizará conforme avancen los meses.

Para los usuarios de las nuevas Xbox Series S y X, una buena noticia es la llegada de The Medium, un juego exclusivo para las nuevas consolas de Microsoft (también está para Windows 10) que recupera la dinámica de las aventuras graficas de antaño y las combina con una buena cuota de suspenso, sobresaltos y acción.

Dos mundos

Las aventuras gráficas tuvieron su época dorada en la década del ’90 del siglo pasado, cuando LucasArts le dio una vuelta de tuerca al género con sus reconocidos títulos The Secret Of Monkey Island, Day of The Tentacle y Grim Fandango, entre otros. Si bien hoy aún se producen aventuras gráficas, normalmente estos títulos provienen de pequeños estudios independientes y no de grandes empresas que ofrezcan juegos con prestaciones técnicas de primera línea.

En este sentido, The Medium recupera muchos aspectos del género. Principalmente, los escenarios estáticos que muestran una escena en donde el personaje puede caminar libremente. En dicho escenario se marcan ciertos objetos con los que podemos (y debemos) interactuar. Luego, al acercarnos a una puerta, escalera o simplemente al final de este espacio, se mostrará el siguiente escenario. Como es usual en el género, The Medium recurre mucho a los cambios de cámara, tomando al personaje desde diferentes ángulos para mejorar la jugabilidad.

Claro que The Medium está bien lejos de las inocentes aventuras de LucasArts. Inspirado en juegos de terror como Silent Hill (de hecho, su música está compuesta por Akira Yamaoka, el mismo autor de la popular saga de terror), deberemos encarnar a la protagonista de la historia, Marianne, que cuenta con capacidades psíquicas que le permiten ver y trasladarse al mundo espectral. En este sentido el juego ofrece una jugabilidad muy original; en ocasiones, en una pantalla dividida, deberemos controlar a Marianne en el mundo real y a su alter ego en el mundo espectral, algo que se hace sin dificultad con un poco de práctica, y, además, brinda una cuota de originalidad a la propuesta.

En ciertos momentos, hay que jugar en pantalla dividida, controlando el personaje en el mundo real (por así decir) y en el espectral GENTILEZA

La dinámica incluye momentos de acción y la clásica resolución de rompecabezas, que van desde encontrar una llave hasta dar con piezas claves para avanzar. Echando mano del terror psicológico, es un título que ofrece su cuota de sobresaltos, disfrutándose mucho más si utilizamos auriculares.

Nueva generación

Como dijimos, The Medium es un juego desarrollado para las nuevas consolas de Microsoft y para Windows 10. Lo probamos en la Xbox Series X (la consola más potente de esta camada), en la que ofrece gráficos en resolución 4K y una lograda fluidez en los movimientos, manteniendo 60 fotogramas por segundo (FPS).

El juego usa el motor de gráficos Unreal 4 GENTILEZA

Los gráficos son de muy buena calidad, destacándose los escenarios exteriores boscosos donde el juego se vuelve muy notable por el realismo de sus gráficos. Las animaciones son buenas y el arte del mundo espectral también marca la diferencia.

Dicho esto, The Medium podría haber funcionado en la Xbox One X, dado que no dista mucho de otros juegos con gráficos de similar calidad, como Gears 5 y Red Dead Redemption 2.

En una resolución de pantalla más baja, puede jugárselo también en la Xbox Series S. En Windows será necesario contar como mínimo con un procesador Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1500X, 8 GB de RAM y una placa gráfica NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon R9 390X. The Medium ya está disponible en las tiendas Steam (para Windows) y en el servicio Game Pass de Microsoft.

Conforme a los criterios de Más información