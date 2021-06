¿Tiene sentido comprar una consola PlayStation 4 en 2021?

Teniendo en cuenta los elevados precios actuales de las placas de video para armar una PC de gama media-alta (cortesía de los mineros de criptomonedas) y la falta de stock de las consolas de nueva generación por tiempo indefinido, comprar una PlayStation 4 podría ser una decisión bastante inteligente, incluso en este 2021.

¿Conviene comprar una PS4 Slim o Pro en 2021? Hay una frase popular entre los usuarios de Twitter, que menciona con ironía la realidad de muchos de nosotros: “Ahora que salió la PS5, puedo comprarme una PS4”. Más allá del humor de la frase, el lanzamiento de las nuevas consolas trae esa ventaja: la anterior generación se vende como un dispositivo desfasado, y si bien es cierto que ya está lejos de la vanguardia tecnológica (la PS4 integra hardware de 2013), aún se mantiene como una consola imprescindible para aquellos que se perdieron los greatest hits de la anterior generación. Y seamos sinceros: PS4 es un gran equipo, y si se compra usada (está lleno de equipos en venta, en todos lados) la ecuación da aún mejor.

Veamos algunas razones por las cuales, si no tenés dónde jugar, quizás la PS4 sea tu opción.

Hardware de 2013 que sigue compitiendo

El hardware de la PS4 es de 2013, pero podemos asegurar de buena fe que se la sigue bancando: el modelo base más “actual” es el Slim, donde ofrece almacenamiento de 500 GB a 1 TB, resolución 1080p, 60 FPS y HDR (en teoría, luego veremos más). Por su lado, la PS4 Pro, que es el modelo más potente (nació en 2016), presenta 1 TB GB de espacio en almacenamiento con una potencia capaz de mover imágenes en 4K, 60 FPS y HDR (también en los papeles). Un pequeño dato es que la resolución 4K nativa solo se alcanza en contenido multimedia (Netflix, Amazon Prime Video, YouTube) o en algunos videojuegos de poca demanda gráfica (The Last of Us Remastered). En la mayoría de títulos corriendo en la PS4 Pro se muestran 4K escalados, aunque los cuadros son mucho más estables que en la PS4 Slim (o la original). En definitiva, ambas consolas corren juegos estables a su modo: en una tendrás más FPS y resolución que en la otra, pero el resto de elementos visuales se mantienen intactos. Y solo vas a apreciar la mayor resolución si tenés una pantalla 4K.

Un catálogo repleto de reliquias exclusivas

El catálogo de juegos siempre fue uno de los grandes motivos para comprar una PlayStation. En el caso de la PS4, encontramos títulos exclusivos aclamados tanto por la crítica como por la comunidad de usuarios: Uncharted 4 (aventura y acción en tercera persona con cinemáticas realistas, una historia emotiva y personajes carismáticos), God of War (aventura y combates cuerpo a cuerpo en tercera persona con una historia épica basada en la historia de la mitología nórdica y reescrita bajo los pasos del temible Kratos, dios de la guerra griego), Marvel’s Spider-Man (con permiso de la trilogía Batman Arkham, el mejor videojuego de superhéroes que encontrarás en el mercado: la historia de nuestro amistoso vecino, el hombre araña, con muchas escenas con sello Marvel), Bloodborne (el heredero más digno de los Souls-like, un RPG desafiante, épico y con una banda sonora inolvidable que acompaña cada combate en la gótica ciudad de Yharnam).

Tampoco podemos olvidarnos de The Last of Us Part 2 (un shooter con elementos de terror en tercera persona que sigue la historia de venganza de Ellie en un mundo postapocalíptico) o Ghost of Tsushima (acción en tercera persona basado en las historias de samuráis y con muchos, pero muchos, guiños a las películas de Kurosawa). Por otro lado, lanzamientos como Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Detroit Become Human o Days Gone se posicionan entre los juegos más importantes de la marca, los cuales llegaron posteriormente a PC (Steam y Epic Games Store).

Aunque los gráficos de los juegos muestran las limitaciones del hardware de 2013, la biblioteca de juegos es inmensa Shutterstock

También hay cosas para los más chicos

Los más pequeños de la casa también encontrarán un espacio de entretenimiento en PS4. La consola de Sony ofrece aventuras memorables: Ratchet & Clank (aventura, combates cuerpo a cuerpo en tercera persona y un apartado visual que no tiene nada que envidiarle a las películas de Pixar), Dreams (un “meta-juego” en el que los usuarios crean sus propias experiencias y las comparten en un servidor que no deja de crecer: para mí es el Roblox de PlayStation), Little Big Planet 3 (un videojuego de plataformas side-scroller que nos invita a resolver puzzles y luchar contra enemigos caricaturescos en un mundo hecho con cartones, cuerdas, témperas y otros materiales caseros), Sackboy: A Big Adventure (con el mismo protagonista de Little Big Planet, se trata de un juego de aventuras, plataformas y combates parecidos a los Mario Galaxy de Nintendo).

Títulos de terceros, pero de primer nivel

No todos son exclusivos: PS4 es una consola que aún en estos días puede ofrecer experiencias increíbles gracias a un catálogo enriquecido por terceros, pero de primer nivel. Entre nuestras recomendaciones entran Control, Assassin’s Creed Valhalla, Wolfenstein: The New Colossus, Dishonored 2, Titanfall 2, Monster Hunter World, Control, Battlefield 1, Nier Automata, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 o Metal Gear Solid V, entre muchos otros más.

Remasterizaciones y remakes

Una de las grandes críticas que tuvo la PS4 a lo largo de toda su vida estuvo relacionada a la falta de una opción de compatibilidad con el catálogo de la PS3 (a propósito: Sony publicó una actualización de su firmware esta semana). Como contraparte, Sony lanzó remasterizaciones de sus sagas exclusivas, las cuales no fueron bien recibidas por los jugadores más acérrimos, pero se presentan como una puerta de entrada para los usuarios que quisieron conocer los clásicos de la marca: Uncharted The Nathan Drake Collection o The Last of Us Remastered son los mejores ejemplos.

También hay remasterizaciones, como Batman Arkham Collection, Borderlands The Handsome Collection, Bioshock The Collection. Y no podemos olvidarnos de los remakes de clásicos como Crash Bandicoot, Spyro, MediEvil, Tony Hawk Pro Skater o Shadow of the Colossus.

PS4 Pro

Comprando videojuegos: digital, físico (y algunas advertencias)

A la hora de comprar videojuegos en PS4, contamos con la posibilidad de acceder a formatos físicos (las clásicas cajitas con el disco) o digitales a través de PlayStation Store (aplicación instalada en la consola por defecto). Los precios entre ambos formatos suelen ser iguales, aunque en el caso de los juegos físicos se pueden conseguir en segunda mano, lo que reduce considerablemente su precio.

Por otro lado, PS4 dispone de la membresía de PlayStation Plus, que ofrece acceso al multijugador online y dos juegos mensuales: en los últimos meses, por ejemplo, los usuarios recibieron Final Fantasy VII Remake, Control y Days Gone sin cargo. Para jugar estos juegos es necesario tener activa la membresía de PlayStation Plus, un dato a tener en cuenta para no intentar la acción de “pagar tres días, canjear los juegos y dar de baja la suscripción”. Ojo: PlayStation Plus también está en la PlayStation 5, que además tiene una serie de juegos clásicos de la PS4 gratis, la PS Plus Collection.

Creemos importante aclarar que, en páginas como MercadoLibre, se suelen vender “Juegos de PS4 digitales” a precios absurdos: esto se debe a que los usuarios venden “cuentas” de PS4 con el juego listo para descargar, pero que muchas veces traen problemas, como un bloqueo del propio juego comprado, o la imposibilidad de jugarlo desde las cuentas personales del comprador. En general, para ahorrar precio, siempre es recomendable esperar a ofertas en tiendas físicas como Sony o digitales como PSN, donde los lanzamientos se ponen en oferta a partir de 6 meses de su salida, y a estas alturas, ¡los mejores juegos se consiguen muy baratos! Incluso hay sitios que te avisan cuando un juego baja de precio.

Obviamente la recomendación de comprar una consola cuando su sucesora ya está en el mercado solamente puede hacerse cuando los precios de una PC para jugar están por las nubes (por el costo de cualquier GPU decente) y cuando el stock y precio de las consolas de la nueva generación tampoco ayudan demasiado. Hoy, con 45.000 pesos es posible conseguir una PS4 Pro; difícil competir con eso.

Las cartas están sobre la mesa. ¿Te comprarías una PS4 en 2021?