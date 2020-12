TikTok llega a las pantallas de TV con una aplicación exclusiva para los Smart TV de Samsung

Después de ser la aplicación más descargada en los teléfonos móviles, TikTok llega a las pantallas de los televisores con una versión exclusiva para los modelos Smart TV de Samsung. La red social, reconocida por sus producciones virales que combinan coreografías y clips musicales, ahora se podrá acceder en todos los equipos de la compañía surcoreana lanzados desde 2018, disponible en su tienda Smart TV App Store.

En una primera etapa, TikTok estará disponible para los televisores conectados de Samsung de los usuarios de Reino Unido, que podrán acceder a los contenidos de su línea de tiempo. La compañía surcoreana espera que el despliegue de la aplicación se extienda al resto de Europa de forma paulatina.

TikTok se podrá descargar en los modelos de televisores Samsung lanzados desde 2018

A su vez, también se podrán acceder a los videos clasificados en diferentes categorías, como comedia, cocina y animales. También se podrán realizar comentarios y dar un like, al igual que en la aplicación móvil. Samsung agregó que los videos de TikTok estarán visibles en formato vertical, adaptado con un relleno lateral, dada la disposición de las pantallas de TV.

De esta forma, TikTok podrá estar disponible en los Smart TV más recientes de la compañía surcoreana, como The Frame y los recientes modelos 4K y 8K. Sin embargo, la app no estará disponible para el televisor The Sero, que se caracteriza por su posición vertical que podría aprovechar al máximo este tipo de contenidos. Samsung espera que TikTok llegue a los televisores The Sero en 2021.