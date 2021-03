Tone Free: probamos los auriculares inalámbricos de LG que eliminan el 99,9 % de las bacterias

Muchas marcas de tecnología se han lanzado a la carga con la fabricación de auriculares in ear inalámbricos que permiten disfrutar de la música sin cables. Estos modelos también presentan una solución valida para dotar de auriculares a los nuevos smartphones, dado que ya son muchos los fabricantes que no incluyen auriculares regulares (y con cable) dentro del packaging.

Uno de los últimos modelos que llegaron al país son los Tone Free de la firma LG que probamos en LA NACION

Unboxing

Los Tone Free vienen empacados en una caja rígida y cuadrada que presenta algo de información general relevante en sus cuatro lados. La tapa de la caja se levanta hacia arriba y deja al alcance de la mano el estuche que, como es costumbre en estos modelos, no solo sirve para llevar los auriculares sino también para cargarlos dejándolos reposar dentro del misma.

El estuche tiene forma circular y, en el modelo que probamos de color negro, luce la marca Tone en el frente en color gris. Si abrimos el estuche encontraremos a los auriculares descansando en el interior, emitiendo por algunos instantes una luz azul cuando levantamos la tapa. Dentro del estuche se destaca la marca LG y también que cuenta con tecnología Meridian.

La bolsa que recibimos también vino con un case para los Tone Free llamado Macarons; claramente recibe este nombre no solo por su forma circular sino por los colores en los que se encuentra disponibles: limón, pistacho, frutilla, menta, entre otros. La contra de este case que tiene como objetivo recubrir el estuche de los auriculares, es que las dos tapas se adhieren al estuche mediante una superficie adherente que dura unas pocas semanas; luego es propenso a despegarse cuando entramos en contacto con el producto.

Por otro lado, si quisiéramos compararlos, los Tone Free lucen un estilo similar a los AirPods de Apple, con una terminación mas redondeada en sus patas que se pronuncian hacia abajo. A su vez, son muy diferentes a los Galaxy Buds de Samsung que adoptan otra forma tanto en el estuche ovalado como en los auriculares.

Compatibles con cualquier equipo

El diseño de los Tone Free se asemeja más a los AirPods de Apple

Un amigo me preguntó hace un tiempo si los auriculares inalámbricos tenían que ser de la misma marca que el teléfono celular para que estos funcionen. Esto me hizo razonar (una vez más) sobre no dejar nada librado al azar a la hora de hacer una reseña de producto. Dicho esto, los Tone Free se sincronizan por Bluetooth no solo con cualquier marca de smartphone sino también con otros dispositivos. En las pruebas que realizamos los probamos con el LG Velvet, pero también con el Samsung Galaxy S20+ y hasta con una notebook Asus Zenbook para realizar algunas videoconferencias.

Además de la compatibilidad, otro tema crucial en este tipo de auriculares es que queden bien sujetados en la oreja y no se caigan. Muchos usuarios piensan en la compra de auriculares inalámbricos para salir a hacer deportes. En las pruebas realizadas no tuvimos problemas a la hora de caminar o hacer ciclismo con los Tone Free, quedando estos firmes, ofreciendo un buen calce. Para esto, en el interior de la caja, encontraremos una serie de topes de gomas de diferentes tamaños que podremos intercambiar hasta encontrar el que mejor confort y agarre proporcione según la forma de la oreja.

Para emparejar de forma correcta y acceder a la configuración de los auriculares, lo ideal es bajarse la app Tone Free en el smartphone. Allí deberemos seguir las indicaciones: levantar la tapa, retirar los auriculares y tocar el botón de sincronización del estuche.

En el menú principal, la app nos indicará el nivel de batería y podremos controlar el volumen de los auriculares. también activar y modificar la cantidad de sonido ambiental que podremos escuchar con los auriculares puestos, algo que variará si queremos mas inmersión o bien estar atentos a lo que pase a nuestro alrededor.

Una vez colocados, podremos acceder a los comandos táctiles ubicados en los Tone Free. Con ellos podemos contestar una llamada o parar la música con un toque, finalizar la llamada con dos toques y pasar a la siguiente canción con tres toques sobre el panel táctil.

Mas abajo en la interfaz de la app encontraremos los ajustes del ecualizador Meridian. El mismo trae algunas ecualizaciones prestablecidas como “inmersivo”, “natural” y “amplificación de graves”.

Experiencia de uso y autolimpieza

El estuche protector sirve como base de carga y también como sistema de limpieza de los auriculares con luz UVC

La calidad de sonido de los Tone Free brindó una excelente experiencia, ofreciendo unas 6 horas de reproducción con una única carga. Un extra es que cuentan con protección al agua IPX4 , por lo que si los usamos como compañeros para el deporte, no les afectará el sudor. Cuando finalizamos la sesión, deberemos ponerlos a cargar en su estuche que a su vez ofrece tres cargas completas a los auriculares.

Si el estuche marca su luz en color rojo, es hora de ponerlo a cargar utilizando un cargador con conector USB-C (la caja de los Tone Free incluye solo el cable). Algo que no encontramos habitualmente en este tipo de dispositivos, es que el estuche cuenta con tecnología UV Nano que elimina el 99,9% de las bacterias que pueden afectar el oído interno. Es importante saber que, para acceder a esta acción, se debe conectar el estuche al cargador de pared.

Los Tone Free de LG se consiguen a un precio de $21.999.