Earbuds True Wireless: probamos los auriculares Bluetooth de Noblex

Hace un mes, Noblex presentó en la Argentina sus primeros auriculares Bluetooth independientes (donde cada bocina se vincula por la otra en forma inalámbrica, y no depende de un cable). En inglés se denomina a este tipo de auriculares “true wireless”, un término de marketing para diferenciarlos de los Bluetooth convencionales.

El mercado de este tipo de auriculares creció muchísimo en los últimos años, de la mano de una tecnología que finalmente está al alcance de muchas marcas y de los AirPods de Apple, que aunque no fueron los primeros se transformaron en la referencia de este segmento. En la Argentina se consiguen muchísimos modelos; desde los recientes de LG (los Tone Free) a los Galaxy Buds Live de Samsung, pasando por modelos de Bose, Philips, Sony, Xiaomi y más marcas.

La diferencia entre unos y otros está en la calidad del audio, en el diseño, y en las prestaciones. Por lo general, para bajarle el precio muchos fabricantes hacen recortes en las tres categorías, pero los auriculares Noblex Earbuds True Wireless HP40TWSP (con un precio oficial de 6500 pesos, pero que se pueden encontrar por cerca de 5500 pesos) resultaron una agradable sorpresa.

Los auriculares inalámbricos de Noblex tienen controles táctiles para gestionar la reproducción de música LA NACION

Calidad de sonido y facilidad de uso

El primer impacto es fundamental: se escuchan muy bien. Podrían tener mejores bajos (aunque es uno de sus argumentos de venta), o una amplitud tonal diferente; otros auriculares que probé se sienten un poco más potentes. Pero en general los auriculares que ofrecen eso, como los Galaxy Buds Live con los que los comparé, salen entre 3 y 4 veces más (ahora serán reemplazados por los Galaxy Buds Pro). La más que buena calidad de sonido alcanza también al micrófono que tienen para usarse como manos libres: en las llamadas transmiten la voz con buena fidelidad. Punto a favor.

El segundo elemento clave de los auriculares de Noblex es que son cómodos, y muy compactos: apenas sobresalen de la oreja, y al menos en mis pruebas (salir a correr, hacer gimnasia) no se cayeron nunca. Como los demás modelos, vienen con tres puntas de silicona para que se ajusten al canal auditivo. Cada oreja es diferente, no obstante, así que lo ideal es encontrar la manera (difícil, en estos tiempos) de probarlos. Hubieran sido bienvenidas unas patillas o aletas como las que traen los auriculares de Philips, por ejemplo, para sujetarlos a la concha de la oreja y tener la seguridad que no hay manera de que se salgan. El diseño del auricular tiene una saliente para que se ubique mejor entre el trago y el antitrago (la “barrerita” que protege el canal del oído y su contraparte), lo que facilita ponerlo en la oreja en la posición adecuada. Noblex dice los auriculares están protegidos contra el sudor.

La “tapa” de los auriculares es sensible al tacto: un par de golpecitos con el dedo sobre ellos permite pausar la música, atender una llamada o colgar; una presión larga, pasar de canción. Encontrar la cadencia justa para que reconozca los dos toques lleva algo de tiempo, pero una vez que encontramos el ritmo adecuado funciona bien. Como otros auriculares de su tipo, es recomendable sacarlos y ponerlos de la oreja tomando el borde del auricular, para que no confunda el forcejeo con un comando que dispare la música o la interrumpa.

Los auriculares de Nobles (negros) junto a los Galaxy Buds Live de Samsung (blancos) a modo de comparación de tamaño; los de Noblex son muy compactos y apenas sobresalen de la oreja

El estuche de carga

Como otros auriculares de su tipo, los de Noblex vienen en un estuche redondo de carga y transporte. No limpian los auriculares mientras se cargan, como los de LG, ni admiten carga inalámbrica o por USB-C, como otros modelos. Pero cumple su función (darles, en total, unas 22 horas de autonomía, contando las 4 horas que almacenan los auriculares más las 4 cargas que aporta el estuche, en un caso óptimo; el número final es menor, pero obtuve 3 a 4 horas con cada carga). El estuche se carga por microUSB, tiene unas luces que indican cuánto le queda de batería y una tapa que se abre girándola, como si fuera una polvera. Es bonito, discreto y funcional, aunque algo voluminoso. Lo que también tiene son unos imanes inusualmente poderosos para mantener los auriculares ahí dentro mientras se carga, por lo que deberían poder llevarse dentro de una mochila o cartera sin preocupación.

Hay varias cosas que estos auriculares no tienen, que los harían más atractivos: solo el derecho sirve como auricular monoaural; no tienen cancelación de ruido; no se pueden vincular a más de un dispositivo Bluetooth (para alternar entre el teléfono y la PC, por ejemplo), como sí tienen muchos competidores. Pero a su favor tienen que son bonitos, son cómodos, tienen buena calidad de sonido. No son los más baratos del mercado (hay alternativas de Xiaomi, por ejemplo, por menor valor), pero el precio de los Noblex Earbuds True Wireless es más que razonable para lo que ofrecen.