Toy Story sigue vigente, pero el mundo en el que nació ya es historia

Se cumplieron 25 años del primer largometraje de animación computada; en la foto, John Lasseter, uno de los genios detrás de aquel logro épico, en el estreno de Toy Story 3 Crédito: Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de noviembre de 2020 • 00:00

El domingo último se cumplió un cuarto de siglo desde que Toy Story fue estrenada en San Francisco, Estados Unidos. A decir verdad, y como parte de su tormentosa gestación, el primer largometraje animado de la historia tuvo no un estreno, sino dos. El primero, de Disney, fue el 19 de noviembre de 1995 en Los Ángeles. El segundo, el 22 de ese mes, en San Francisco, producto de la obsesión de Steve Jobs -justificada, o, cuando menos, comprensible- por destacar el hecho de que su compañía de animación computada, Pixar, era la que había creado el film.

Veinticinco años más tarde, vivimos en el futuro de Toy Story. La visión de Jobs y su pequeño grupo de pioneros de Pixar ya no está solo en los largometrajes de dibujos animados, sino en buena parte del cine en general y hasta en los avisos de publicidad de la tele. A tal punto que en la actualidad solo los directores más taquilleros e innovadores pueden darse el lujo de no usar animación 3D. Es el caso de Christopher Nolan, que mandó a plantar un campo de maíz real para Interstellar, en lugar de seguir el consejo de la gente de efectos especiales y hacerlo en 3D. Menos mal.

Pero el futuro siempre gana, y, once años después del éxito de taquilla de Toy Story (que casi nadie anticipaba), Disney compró Pixar y Jobs se convirtió en el principal accionista del gigante de la animación. Faltaban solo cinco años para su muerte, en 2011, a causa de una enfermedad cuyo diagnóstico conocía desde 2004.

Algunas noticias de época

El inconveniente que solemos encontrar para ponderar en toda su grandeza a los visionarios es que, con el diario de 25 años después, sus anticipos, sus esfuerzos y sus apuestas suenan obvios (Jobs, por ejemplo, apostó la salida a bolsa de Pixar a Toy Story, sin saber de antemano si tendría éxito o no). Pero veamos qué pasó ese año (solo ese año) en el mundo, en el país y, sobre todo, en la tecnología digital. Es una recorrida rápida de los hechos más relevantes y, en ciertos casos, simplemente los más vistosos, pero sirven para darnos cuenta de cuán lejos estaba viendo aquél puñado de hackers de Pixar.

Dos hechos que nos tocan de cerca a los que hacemos y a los que leemos este diario: 1995 fue el año en que LA NACION salió a la web. Por otro lado, el suplemento Tecnología todavía no había nacido, aunque ya estaba en etapa de diseño y aparecería el 22 de abril de 1996.

En septiembre, los diarios The Washington Post y The New York Times publicaron el manifiesto de Unabomber, un terrorista estadounidense llamado Theodore Kaczynski. Más terror: en abril se produjo el atentado a un edificio del gobierno federal en la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos, que dejó 168 muertos y más de 680 heridos.

Ahora ocurre varias veces por año, pero por entonces la noticia sacudió a la comunidad científica: en octubre descubrieron el primer exoplaneta que orbita una estrella en secuencia principal (como nuestro Sol, de allí su importancia); lo bautizaron 51 Pegasi b.

El 30 de noviembre concluyó la Operación Tormenta del Desierto. ¿Recuerdan eso? Y la población mundial superó los 5600 millones de habitantes. Hoy somos casi 8000 millones.

En la Argentina, Carlos Menem asumió su segundo mandato como presidente de la Nación. Ese año, en noviembre, ocurrió la explosión de la fábrica militar de Río Tercero. En España, nació Movistar como marca de Telefónica de España; el nombre sigue usándose hoy. También se disolvió Autolatina, la sociedad entre Ford y Volkswagen en nuestro país y Brasil. Me pegó de cerca, porque en octubre de ese año compré mi primer cero kilómetro, y era de una de esas dos marcas. Siempre tuve un timing perfecto para estas cosas.

El 16 de diciembre, en Madrid, se adoptó oficialmente el nombre euro para la moneda de la Comunidad Europea.

Y un dato más: en mayo de 1995, Mark Zuckerberg cumplió 11 años.

Museo tecno

Tres compañías clave de Internet nacieron en 1995: Verisign (que, básicamente, administra los dominios.com), eBay y Amazon.com.

En agosto, Microsoft lanzó Windows 95. El sistema operativo -que estaba destinado a existir solo durante un lustro, hasta que se completara la migración de las computadoras personales de 16 a 32 bits- es precedido por una campaña de marketing que costó 300 millones de dólares (512 millones de hoy).

¿Les suena la PlayStation? Bueno, Sony lanzó la primera en septiembre de ese año (en 1994, en Japón). Tenía un procesador a 33,8 MHz (megaHertz, no gigaHertz, como ahora), 2 megabytes de RAM y 1 megabyte de memoria de video. En serio.

En octubre, salieron las efímeras BeBox, creadas por Jean-Louis Gassée. Su nombre es poco conocido, pero habiendo sido un ejecutivo de Apple resultó clave para traer de vuelta a la compañía a Steve Jobs, que la pondría de pie de nuevo (mientras lidiaba con Pixar). El sistema operativo de las BeBox se llamaba BeOS y Apple estuvo por comprarlo para reemplazar al obsoleto MacOS. Pero no llegaron a un acuerdo y al final la compañía adquirió el NeXTSTEP de Jobs, a quien nombró como CEO interino.

Seguramente habrán oído el nombre JavaScript. Sí, está por todos lados en la web hoy, pero fue anunciado por Sun Microsystems en diciembre de 1995. Ese año también salió el lenguaje de guionado PHP, hoy también muy difundido. PHP da por sí para un largo ensayo.

En 1995 se adoptó la extensión mp3 para los archivos ídem. Antes de eso utilizaban la extensión bit, que claramente iba a conducir a toda clase de confusiones.

De vuela en Apple, y ante un escenario comercial catastrófico que en breve la pondría al borde de la quiebra, la compañía permitió en marzo que otras empresas fabricaran clones de las Mac. Radius fue la primera en producirlos en 1995. Tan pronto Jobs regresó a Apple puso el grito en el cielo y suspendió este disparate indignante (un disparate indignante que, dicho sea de paso, le dio a la IBM/PC y a Microsoft el predominio absoluto sobre el mercado de las computadoras personales).

Tres meses antes de Windows 95, pero sin bombos ni platillos, nació la tercera edición de Windows NT, la 3.51. En el ambiente de la informática personal nadie le prestó demasiada atención (pese a que la actualización tenía que ver con poder operar en red con Windows 95). Sin embargo, Windows NT desplazaría pronto al célebre Windows 95, y se convertiría luego en Windows 2000, Windows XP, y así, hasta llegar a Windows 10.

En agosto de ese año salió la primera versión del Internet Explorer, con el que Microsoft -que se había pasado por alto la web de forma semejante a como luego pasó por alto la movilidad- ganaría la primera guerra de los browsers, desplazando al Netscape. Sin embargo, ese mismo mes Netscape haría su exitosa (aunque fugaz) salida a la bolsa.

Spencer Kimball y Peter Mattis empezaron a desarrollar el editor de imágenes Gimp en la Universidad de California en Berkeley. Gimp es un clásico y uno de los mejores programas del software libre. Estuvo disponible en febrero del año siguiente.

Aunque la compañía había sido fundada el año anterior, el dominio Yahoo.com fue registrado el 18 de enero de 1995.

Y hablando de cine, ese año salieron dos películas cuyos guiones son delirantes, pero que dan cuenta de la imagen a la vez mítica y por completo ingenua que se tenía entonces de la computación y las redes: The Net y Hackers se estrenaron, vaya, el mismo año de Toy Story, que fue, legítimamente, el primer film hecho por hackers. Verdaderos hackers.

Conforme a los criterios de Más información