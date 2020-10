Hablamos con los encargados de editar los videos que suben a YouTube Ibai Llanos, The Crazy Haacks, ByCalitos, ElOjoNinja y otros Crédito: Shutterstock

Pablo Cantó Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 14:08

Cuando Ibai Llanos hace un directo a través de su canal de Twitch, suele acabar emitiendo durante horas. Ricard Bergada, de 23 años, es uno de los encargados de transformar esas horas de grabaciones en un video de apenas 15 minutos que, una vez publicado en el canal de YouTube de Ibai, obtendrá millones de visitas. El suyo es un trabajo desconocido para muchos, aunque cada vez más importante en la industria del entretenimiento en internet: editor de videos para canales de YouTube.

Hace cerca de diez años, cuando comenzó a desarrollarse el fenómeno de los youtubers, estos solían ocuparse de todo el trabajo necesario para crear un video. "Yo siempre me he encargado de todo el proceso [guión, grabación, edición...], fui aprendiendo a medida que subía videos o veía los de otra gente", recuerda a Verne el youtuber y escritor Javier Ruescas, que abrió su canal en 2010. "Muchos de los trucos de edición los saqué de tutoriales o de amigos que me explicaban cómo lo hacían ellos", explica. Sin embargo, conforme se ha ido profesionalizando el sector, algunos creadores han preferido dejar esta labor en manos de editores profesionales.

Los editores se encargan de seleccionar qué contenidos aparecerán en el video definitivo y cuáles se quedarán fuera, de seleccionar la música, los efectos visuales y de sonido. En ocasiones, también de crear las cabeceras y las imágenes que aparecen en las previsualizaciones de los videos. ¿Cómo llega alguien a trabajar creando videos para, por ejemplo, Ibai Llanos, TheGrefg o The Crazy Haacks? ¿En qué consiste exactamente su trabajo? Cuatro editores nos lo cuentan.

Ricard Bergada (23 años), editor de Ibai Llanos

Antes de dedicarse profesionalmente a editar, Ricard Bergada hacía videos y montajes de humor como pasatiempo. En uno de los más populares, parodiaba la cabecera de Los Simpson añadiendo referencias españolas: la cámara que sobrevuela Springfield al inicio, por ejemplo, pasaba por un cartel de Mercadona hasta llegar a la pizarra del colegio. Y allí no estaba Bart escribiendo la misma frase una y otra vez, sino Ibai Llanos dando sus populares explicaciones tácticas. Bergada hizo este video, como muchos otros, por afición y sin recibir nada a cambio. Desde hace meses, este hobbie se ha convertido en su trabajo: ahora, es el encargado de editar y montar los videos que Ibai Llanos sube a YouTube.

Bergada explica que este video no tuvo que ver "directamente" con que acabara trabajando a tiempo completo para Ibai Llanos, pero sí su popularidad como editor de videos de humor: "Hizo que tanto Ibai Llanos como el editor que ya trabajaba con él y que se ha convertido en mi compañero se fijaran en mí", cuenta a Verne. "Cuando empezó el proyecto con G2 [el equipo de gamers con el que Llanos vive, juega y crea contenido] iban a necesitar un editor más, y me contactaron".

Este joven de Terrasa, que ha acabado este año sus estudios de Diseño Gráfico, cuenta que su trabajo consiste en crear videos de las grabaciones que Ibai hace, en directo, en la plataforma Twitch. "No tenemos un horario establecido, ya que dependemos de los directos que haga Ibai", cuenta. "Sin embargo, la rutina suele ser la misma: editamos por la mañana para poder subir video por la tarde, y si no hay directos, pues tengo otras tareas: hago miniaturas (las imágenes que aparecen en la previsualización de los videos), monto videos para el Twitter de Ibai, etc.".

Para editar los videos, Bergada asegura que tanto él como su compañero [Mateo, conocido como @unosmemiyos ] tienen total libertad y que Ibai suele verlos cuando ya están publicados en YouTube. "Los ve todos, pero nos suele hacer comentarios después, y suelen ser buenos", cuenta. Cuando el canal de YouTube de Llanos llegó a los 2 millones de suscriptores en agosto, este felicitó públicamente a sus editores. Actualmente, ya ha superado los 3,3 millones.

Bergada explica que actualmente su trabajo para editor de Ibai es a jornada completa y edita únicamente para él. "Me siento muy privilegiado, considero que tengo un buen salario y además depende, en parte, del crecimiento del canal, y eso es un incentivo para seguir trabajando y que las cosas salgan mejor", cuenta. "Estoy en una situación muy cómoda y muy feliz con este trabajo".

Victoria López (25 años), editora en La Rezeta

Victoria López es la directora de contenido de un equipo que edita video para más de 20 millones de suscriptores. Trabaja en La Rezeta, una pequeña empresa encargada de cerca de una decena de canales para niños y adolescentes: The Crazy Haacks (3,65 millones de suscriptores), Lady Pecas (1,95 millones), La hora del DIY (2,85 millones), Karina & Marina (3,38 millones)... "Mi trabajo consiste en hacer algunas de las grabaciones con los niños, editar y también supervisar los videos que editan el resto de mis compañeros del equipo, que también graban y editan", cuenta por teléfono a Verne.

López explica que estudió un grado superior de Fotografía y después un máster privado de Realización y Televisión, donde descubrió que la edición era lo que más le gustaba -hizo sus prácticas editando en La que se avecina-. La joven cuenta que era consumidora de YouTube y que conocía la plataforma, incluso había colaborado en algunos videos para amigos, por lo que no le extrañó la oferta de trabajo que recibió a través del máster que había realizado. "Mónica [Vicente Tamames, directora de La Rezeta y madre de los hermanos que protagonizan, entre otros, el canal de The Crazy Haacks] contaba al principio con dos colaboradores externos para la edición, pero buscaba a alguien que trabajara con ella desde la oficina y le ayudara tanto con la edición como con la grabación", cuenta. "Acepté".

Esta malagueña lleva dos años trabajando a tiempo completo en La Rezeta, y sus funciones han ido cambiando. "Al principio grababa, editaba y Mónica supervisaba los videos de los niños, pero conforme fui ganando experiencia acabé ocupándome yo de la supervisión de las ediciones del resto de mis compañeros", explica. El equipo de edición lo forman tres personas (que aparecen en algunos videos) y, según cuenta, "no hay una persona dedicada a cada canal, sino que todos grabamos y editamos de todos, ya que si alguien cae enfermo o tiene el día ocupado, todos podemos hacernos cargo de su trabajo".

Aun así, López tiene sus favoritos: "Crazy Haacks suelen ser muy divertidos, y yo me lo paso superbién con Daniela [Lady Pecas]", cuenta. "Interactuamos mucho cuando la grabo y alguna vez salgo en sus videos, hasta me ha reconocido gente por la calle".

Javier Urrutia (20 años), editor de Bycalitos

Si has visto en YouTube algún video del popular formato Cuánto vale tu outfit, en el que jóvenes muestran a cámara la ropa que llevan y su precio, es probable que Javier Urrutia esté detrás. Este madrileño, conocido como Jacar en las redes sociales, es uno de los editores de Bycalitos, el youtuber que ha popularizado este formato en España y que cuenta con cerca de 700.000 suscriptores.

Urrutia estudia actualmente un grado de diseño gráfico y multimedia, aunque comenzó a trabajar de editor antes de arrancar sus estudios. "Desde pequeño me ha gustado la edición de video y aprendí de forma autodidacta, pero hasta finales de 2014 no empecé a cobrar por ello", cuenta a Verne. "Comencé haciendo intros 3D para youtubers [cabeceras para presentar canales o videos concretos] y a raíz de eso fui haciendo contactos", explica.

Además de para Bycalitos, este joven ha realizado trabajos puntuales para youtubers como TheGrefg (15,2 millones de suscriptores), Wismichu (9,37 millones), ByTarifa (2,13 millones), Shooter (6,57 millones), Salva (5,38 millones) Tiparraco (2,13 millones) o Alecmolon (1,85 millones). Muchos de ellos han contado con él no como editor de un video al completo, sino para la creación de efectos especiales, cabeceras o animaciones de una parte del video.

Por el momento, Urrutia no trabaja a tiempo completo de editor. "Estoy estudiando y es a lo que le doy prioridad, pero en caso de dejarlo y ponerme más en serio, aceptando más pedidos, podría vivir de ello", considera. Actualmente no tiene horario ni rutina fija para editar, "aunque sí suelo poner limitaciones en los encargos: normalmente, que me envíen el material a editar con un par de días de antelación, aunque depende del trabajo, y como muy tarde a las 21.00 de la noche". Aun así, aclara que "es algo flexible, y puede variar con tal de entregar un trabajo de calidad y a tiempo".

Fernando Mariño (23), editor de ElOjoNinja y Electrokidi

Fernando Mariño trabaja editando a youtubers y aprendió a editar, precisamente, viendo videos de YouTube. "Si no sabías cómo se hacía un efecto, lo buscabas, aprendías y al siguiente", cuenta a Verne. Este joven madrileño cuenta que comenzó en 2013 por afición y, desde hace un año, de forma profesional. Actualmente, edita los videos de dos gamers especializados en el videojuego League of Legends: Electrokidi (72.000 suscriptores) y ElOjoNinja (328.000).

Mariño cuenta que su trabajo "consiste, básicamente, en resumir partidas de League Of Legends (LOL) de la manera más entretenida posible, y dejarlas en un video de 10 minutos". Una partida suele durar entre 15 y 50 minutos. "Prácticamente siempre hay un par de partidas para editar, así que siempre hay algo de trabajo que hacer, aunque a veces hay menos cantidad porque ElOjoNinja o Electrokidi quieren tomarse unos días de descanso, cosa totalmente comprensible y normal".

Este editor, conocido en redes como Aeroz, cuenta que, en su trabajo, no solo tiene que estar en contacto con los youtubers, sino también con los gestores de contenido que trabajan para ellos. "Son una parte fundamental en la creación del contenido, ellos organizan la subida de los videos, eligen los títulos y las miniaturas", cuenta.

Mariño, que al igual que Javier Urrutia, cobra por cada pieza realizada, explica que por el momento editar videos es su única ocupación, pero que todavía no puede mantenerse con ello. "Me encantaría poder hacerlo", cuenta. "Mi intención es que esto sea un trabajo que dure bastante, porque me encanta editar y realmente me lo paso muy bien".