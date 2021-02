“Tren de satélites de Starlink”: cuándo se podrá ver en la Argentina

La conquista de la órbita terrestre hace cada vez es más frecuente el avistamiento de satélites. En las últimas noches, cientos de argentinos se sorprendieron al ver hacia el cielo cuando un tren de satélites de Starlink, operados por la firma aeroespacial SpaceX, del magnate Elon Musk, sobrevoló parte del territorio nacional. El espectáculo espacial se repetirá durante los días próximos, pero las condiciones atmosféricas no permitirán apreciarlo en todas las oportunidades. Por eso es necesario saber cuándo se podrá volver a ver en la Argentina.

A diferencia de sobrevuelos anteriores, el tiempo del fin de semana presentó un cielo despejado que dejó ver el fenómeno y varios usuarios de las redes sociales compartieron las imágenes captadas de los 60 satélites de Starlink en caravana, con los que se busca proporcionar un servicio de Internet de banda ancha y bajo costo en todo el mundo. El resultado fue una larga fila de luces.

“Tren de satélites de Starlink”: cuándo y cómo se podrá volver a ver en la Argentina

Para fortuna de los aficionados a la astronomía, y el público en general, el tren de satélites de Starlink, se repetirá durante los próximos días. Sin embargo, solo en algunas ocasiones las condiciones de vuelo y el estado del tiempo harán posible disfrutar del espectáculo espacial.

Según el sitio Findstarlink, los primeros satélites que lanzó al espacio -hace apenas una semana- la compañía de transporte aeroespacial SpaceX, se podrán volver a ver en la madrugada del viernes 12 de febrero desde la ciudad de Buenos Aires y la región central del país. Sin embargo, la web anuncia otros vuelos pero con poca visibilidad.

Cuándo se podrá volver: el viernes 12 de febrero a las 5:34. El avistaje se podrá ver durante 7 minutos.

Cómo se podrá ver: se deberá mirar desde el oeste (285°) al sudeste (148°). La elevación (desde el horizonte): inicio: 15°, máximo: 40°, final: 10°

Recordatorios: Findstarlink también tiene disponible una aplicación para iPhone / iPad y Android para configurar alarmas cuando se aproxime un vuelto del tren de satélites.

Starlink fue habilitada para operar en la Argentina

Según el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) autorizó a la firma estadounidense Starlink a ofrecer sus servicios de conectividad en la Argentina, de acuerdo a la resolución 1291 publicada en diciembre pasado, a nombre de la empresa Tibro Netherlands. Más allá de ser una gestión administrativa más de una firma que planea operar en el país, la decisión de Starlink está reforzada por la expansión internacional, que amplía su cobertura de su conectividad satelital de Internet en zonas remotas de Reino Unido.

El servicio satelital de Starlink se encuentra en una etapa de desarrollo con un programa beta conocido como Better Than Nothing (mejor que nada) y requiere la compra de un kit de instalación de 500 dólares y un abono mensual de 99 dólares. La velocidad de conexión puede ser inestable y variar de 50 a 150 megabits por segundo, con una latencia de 20 a 40 milisegundos. A su vez, la compañía advierte que se pueden experimentar algunos cortes de servicio.

Con unos 1000 satélites en la órbita baja terrestre, a 550 kilómetros de altura, la constelación de Starlink pkaneó una inversión de unos US$ 10.000 millones para poner en órbita unos 40.000 satélites. La compañía prevé generar ingresos por US$ 30.000 millones anuales una vez que la red esté en funcionamiento.

En este punto, el paso siguiente de la compañía liderada por Elon Musk está en ampliar la cobertura global de su servicio de Internet satelital Starlink. Además de contar con la autorización de la ENACOM en la Argentina, SpaceX ya cuenta con el visto bueno de las autoridades de Brasil, Chile, Colombia, México, Australia y Japón, junto a varios países de Europa, África y Asia.

LA NACION