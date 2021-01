Starlink: la firma de Internet satelital de Elon Musk fue habilitada para operar en la Argentina

En su último lanzamiento, SpaceX alcanzó dos hitos en su carrera aeroespacial al completar más de 1000 satélites que conforman su red de Internet Starlink para zonas remotas. A su vez, la puesta en órbita fue realizado con un cohete reutilizable Falcon 9, cuyo propulsor ya fue empleado en ocho ocasiones.

Los pequeños satélites se han hecho célebres, entre otras cosas, por formar “trencitos” de estrellas en el cielo nocturno mientras se van acomodando en sus posiciones orbitales finales, y por las quejas que han generado en el mundo de la astronomía.

Con un servicio de Internet satelital limitado en algunas regiones de Norteamérica, la compañía liderada por Elon Musk planea ampliar su servicio de forma global, tanto en Europa como en América latina, donde ya cuenta con una autorización para comenzar sus operaciones en la Argentina.

De acuerdo a la información publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) autorizó a la firma estadounidense a ofrecer sus servicios de conectividad en la Argentina, de acuerdo a la resolución 1291 publicada en diciembre pasado, a nombre de la empresa Tibro Netherlands. Más allá de ser una gestión administrativa más de una firma que planea operar en el país, la decisión de Starlink está reforzada por la expansión internacional, que amplía su cobertura de su conectividad satelital de Internet en zonas remotas de Reino Unido.

“Este mes planeamos ampliar la cobertura del programa Better than nothing Beta a usuarios de Reino Unido, con foco en zonas rurales y remotas donde no hay acceso a Internet por fibra o cable”, dijo Jessie Anderson, líder del área de Manufactura de SpaceX, citada por CNBC.

El servicio satelital de Starlink se encuentra en una etapa de desarrollo con un programa beta conocido como Better Than Nothing (mejor que nada) y requiere la compra de un kit de instalación de 500 dólares y un abono mensual de 99 dólares. La velocidad de conexión puede ser inestable y variar de 50 a 150 megabits por segundo, con una latencia de 20 a 40 milisegundos. A su vez, la compañía advierte que se pueden experimentar algunos cortes de servicio.

Con unos 1000 satélites en la órbita baja terrestre, a 550 kilómetros de altura, la constelación de Starlink demanda una inversión de unos 10.000 millones de dólares para poner en órbita unos 40.000 satélites. La compañía prevé generar ingresos por 30.000 millones de dólares anuales una vez que la red esté en funcionamiento.

En este punto, el paso siguiente de la compañía liderada por Elon Musk está en ampliar la cobertura global de su servicio de Internet satelital Starlink. Además de contar con la autorización de la ENACOM en la Argentina, SpaceX ya cuenta con el visto bueno de las autoridades de Brasil, Chile, Colombia, México, Australia y Japón, junto a varios países de Europa, África y Asia.

