Tu teléfono puede ser una estación meteorológica (y no lo sabías)

Mi teléfono hizo un ruidito raro y vibró sobre la mesa con cierta insistencia. Estábamos con un colega en una oficina sin ventanas. Me preguntó si me volvían loco con mensajes. Le respondí que sí, a veces, pero que esa notificación no era un mensajero. Era lluvia.

Tres minutos después llegó la persona que esperábamos para empezar la reunión. Estaba empapada. Mi colega me miró raro e intercambiaron comentarios acerca de lo loco que estaba el tiempo, que había sol cuando habían salidos de sus casas, y llegó la pregunta de rigor: cómo seguiría el clima. Nada mejor que una imagen para salir de dudas, así que les mostré la pantalla de mi celular, y la tormenta roja y agresiva ocupaba media provincia de Buenos Aires. Luego de las expresiones de asombro, continuamos con el trabajo, aunque, como siempre, quedó la sensación de que tengo alguna clase de pacto con oscuras fuerzas informáticas que me permiten hacer con computadoras y teléfonos cosas imposibles para el resto de los humanos. No es así. Ni cerca.

Hace muchos años, para tener información actualizada del estado del tiempo había que invertir un montón de dinero en una estación meteorológica, ubicar los sensores en la terraza y conectar todo al monitor, que en su momento pasó a un software para PC. Entonces llegó internet y lo cambió todo.

Puesto que las estaciones de los servicios meteorológicos de casi todas las naciones hoy están conectadas a la Red, el equipamiento en la terraza puede pasarse por alto. Es verdad, no vamos a tener información actualizada a cada segundo (en el peor de los casos hay un retraso de entre 10 y 20 minutos), pero salvo que seas un cazatormentas o un profesional de la meteorología, tu teléfono hoy puede convertirse en una estación meteorológica razonablemente precisa y sumamente confiable, y sin invertir ni un peso. Ah, y podés llevarla con vos a todos lados, al revés que antes. Sumale la recepción automática de las alertas del SMN, y es improbable que una tormenta vuelva a sorprenderte. En tiempos de clima extremo, no es poca cosa.

Así que vamos a poner manos a la obra.

Qué necesitás

Las apps que menciono aquí van a funcionar con cualquier Android de gama media y alta, y buena parte de los de gama baja, siempre y cuando tengan GPS y conexión datos (algo estándar hoy) o, claro, Wi-Fi. Como las apps se van volviendo incompatibles con las versiones algo anticuadas de Android, quizá un equipo con bastantes años no te sirva, incluso si tiene GPS y conexión de datos. En este caso, lo probamos con teléfonos de hasta 2016 (Android 8), sin problemas. Es más: una de las apps anda en un Android 4.2. Eso es una eternidad, en tecnología.

El gran mapa

Como se dice en economía, vamos primero a la macro. Por lejos, la mejor app para tener un vistazo del tiempo en la región y recibir las alertas del Servicio Meteorológico Nacional Argentino (SMN, de ahora en más) es Meteorología Argentina, antes llamada Imagen Satelital Argentina. Es gratis, fue creada por el argentino Germán Herrera y permite colocar un widget en la pantalla del teléfono con el tipo de imagen que hayas decidido. Hay muchas opciones: imagen satelital visible, topes nubosos, topes nubosos por sectores y los radares locales (desde Neuquén hasta Resistencia).

Topes Nubosos Centro, mi elección para el widget de la app Meteorología Argentina

Una vez ubicado el widget (recomiendo el más grande, de 4x4), se actualizará automáticamente, de modo que cuando el SMN tenga una nueva imagen, la veremos en el teléfono. Los ansiosos (como yo) pueden darle un toque al widget para actualizarla en el momento. Mi preferida es Topes Nubosos Centro.

Imagen visible de satélite, en el widget de Meteorología Argentina

El radar de Ezeiza, otra opción del SMN, en el widget de Meteorología Argentina

Meteorología Argentina también puede hacerte llegar las alertas y avisos a corto plazo del SMN, lo que se configura desde la app (que tiene el ícono de un satélite). Acá acordate de elegir la opción de que te mande las notificaciones de tu zona nada más. Tenemos un país muy grande, a Dios gracias, y eso significa muchas alertas todos los días.

Pasadas las 23 del jueves, llegó este alerta, con su notificación correspondiente. No podés decir que no te avisaron

El alerta emitido el jueves por el SMN: de venían las tormentas; eso fue temprano a la mañana

Aparte de esto muestra el estado del tiempo, provisto por Accuweather (se puede desactivar, si necesitás más espacio en la pantalla), imágenes de radar y otras cosas. Pero con el widget del mapa ya podemos saber cómo viene la cosa en nuestra región, a grandes rasgos, y además, vas recibir los avisos y alertas del SMN. Pero todavía podemos hilar más fino.

Contame detalles

Para saber cuándo va a llover exactamente donde estás, es menester usar otra app, llamada Alarma de lluvia, que me recomendó el capo de Diego Angelli, cuyas columna en LA NACION recomiendo enfáticamente.

El widget de Alarma de lluvia, el jueves a las 12,35 del mediodía. Empezaba a acercarse la tormenta. Abajo se ve el widget de Weawow, con el pronóstico

El widget de Alarma de lluvia el jueves a las 14

El jueves a las 6 y veinte de la tarde

Es un clásico de Android, fue creada por Michael Diener y consta de dos partes (como la mayoría de estas apps). Por un lado, el widget, que muestra tres barras. De arriba a abajo, Proximidad, Intensidad y Área. ¿Qué significa esto? Qué tan cerca está la tormenta (en kilómetros), cuál es su intensidad (del 0 al 10) y qué área ocupa (también del 0 al 10). Cuando hay una tormenta cerca, el teléfono vibra y emite un sonido, que fue el que se oyó esa vez en la oficina sin ventanas.

Alarma de lluvia, el jueves a las 5 menos veinte de la tarde

El mapa de Alarma de lluvia, el jueves a las 18,19. La tormenta estaba llegando, y podíamos hacer zoom para conocer su comportamiento con mayor detalle

La plaza de mayo durante la tormenta, el jueves a las 12 menos cuarto de la noche; el nivel de detalle permite seguir la tormenta manzana por manzana

En Alarma de lluvia también puede verse a grandes rasgos el avance de la tormenta; la imagen es del jueves a las 2 menos veinte de la tarde

Al tocar el widget de Alarma de lluvia, se abre un mapa, en el que se puede hacer zoom hasta obtener un nivel de detalle asombroso. O sea, como me explicó Angeli en su momento, vas a saber casi manzana por manzana dónde están y hacia dónde van las celdas activas de la tormenta (ver imagen de la PLaza de Mayo, con fondo de imagen de satélite, arriba). Si algo está en color violeta, eso puede ser granizo. De modo que también hace posible sortear esta clase de problema y darte tiempo a proteger el coche. Hay un retraso, como adelanté –por otro lado lógico–, pero la animación del mapa te permite ir previendo hacia dónde se dirigen las partes más complicadas de la tormenta. Y, además, no podrías andar con una estación satelital de las de antes en el auto. Al smartphone lo llevás en el bolsillo.

Una vez instaladas, las dos apps funcionan en segundo plano y emiten sus alertas y avisos sin nuestra intervención, por lo que con solo tener el teléfono a mano, sobre todo cuando sabemos que el clima puede ponerse feo, es suficiente para estar informados.

Pronosticador de turno

Para completar el pack, necesitaríamos una buena app para el pronóstico del tiempo. Mi preferida (aunque hay muchísimas) es Weawow, cuyas imágenes se ven abajo, y una de cuyas principales ventajas, además de que es estable, es que consume pocos recursos del teléfono. La otra ventaja es que te permite elegir entre varios proveedores de información climática. De todos modos, ofrece muchas otras funciones y en su momento haremos una columna sobre esta clase de apps en particular.

El detalle de precipitaciones, en Weawow, día por día

Así que ahí tenés, una vez que tengas las tres apps (todas gratis y con avisos, que de todos modos no son para nada inoportunos) y las hayas configurado (lleva 5 minutos) vas a tener un asistente que no te va a dejar de a pie nunca. Llueva o truene.