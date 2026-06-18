Un problema oculto de la IA: por qué los jóvenes están entre los más afectados para conseguir trabajo

“Hay un miedo en su generación, de que el futuro ya fue escrito, de que las máquinas están viniendo, de que los trabajos se están evaporando”. Estas fueron algunas de las palabras que Eric Schmidt, exCEO de Google, dirigió a los graduados de la Universidad de Arizona, luego de que lo abucharan por mencionar el impacto que tendrá la IA en la sociedad. La reacción tan hostil del público pone sobre la mesa una realidad de la que pocos hablan, pero que ya está tocando la puerta en el mundo profesional: la IA está automatizando las tareas que antes realizaban los jóvenes, amenazando su puerta de entrada al mercado laboral.

Un reciente documento de Anthropic, la compañía detrás de la IA Claude, que lleva el título “Impacto de la IA en el mercado laboral: una nueva métrica y primeras evidencias” justamente vincula la caída del nivel de empleo en Estados Unidos con la automatización que genera la IA. El informe explica que, aunque no se observa un aumento del desempleo general debido a la IA, “sí encontramos indicios de que la contratación de trabajadores más jóvenes se ha ralentizado en las ocupaciones expuestas” (más adelante, el estudio señala las diez ocupaciones más expuestas a que una IA las reemplace).

“Claro está que nos encontramos ante una fuerza transformadora que escapa a nuestras voluntades”, explicó el Mag. Andrés Pallaro, director del Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo 21, en un informe titulado “Transformaciones en el trabajo dentro de empresas argentinas”. Explicó que solo el 13,4% de las empresas expresa estar al margen de los procesos de automatización del trabajo, lo que habla del impacto estructural que esta realidad tiene.

En 2025, compañías como Meta, Microsoft o Google contrataron 25% menos recién graduados que el año anterior Shutterstock

Belén Ortega, empresaria y especialista en IA, coincidió con el informe de Anthropic y señaló que los jóvenes entre 22 y 25 años son actualmente el grupo más afectado por la falta de adaptación a la IA. “Desde 2022, la tasa de ingreso al mercado laboral en áreas expuestas a la inteligencia artificial cayó aproximadamente un 14%. Esto no responde a una falta de capacidad, sino a un cambio estructural en la demanda del mercado. Las empresas ya no necesitan incorporar tantos perfiles junior para tareas iniciales, porque esas funciones están siendo absorbidas por la IA”, explicó la especialista.

“La escalera laboral se está quedando sin sus primeros escalones”, dijo Santiago Bilinkis, creador digital, tecnólogo y divulgador, y agregó: “Un joven que recién empieza no decide, no diseña, no lidera, hace tareas simples y sigue instrucciones. Exactamente lo que una IA hace hoy muy bien, muy barato y muchísimo más rápido”. El especialista trajo a colación los números de contratación de los empleos en los niveles iniciales e indicó que vienen bajando: “En 2025, compañías como Meta, Microsoft o Google contrataron 25% menos recién graduados que el año anterior. La mitad de lo que contrataban en 2019″.

Nuevas reglas de acceso al mercado laboral

Un dato interesante para tener en cuenta es que, aunque hoy el potencial de automatización de la IA es muy alto, los especialistas señalan que todavía no se ven esas consecuencias de forma generalizada. En números de Ortega, en áreas como la programación, el potencial teórico de automatización es extremadamente alto -hasta un 94% de las tareas podrían ser realizadas por IA-; sin embargo, en la práctica, hoy ese número es considerablemente menor, alrededor del 33%. “La tecnología aún no reemplaza completamente los roles, pero sí aumenta de forma significativa la productividad individual. Como consecuencia, una misma empresa puede necesitar menos personas para lograr los mismos resultado”, señaló Ortega.

El mundo laboral estará compuesto por humanos, IA y robots SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Fernando Troilo, director del posgrado de Recursos Humanos de UCEMA y miembro de la Asociación De Recursos Humanos de Argentina (ADRHA), coincidió con Ortega y explicó que, aunque la preocupación por que desaparezcan los puestos de profesionales jóvenes existe en la Argentina, todavía no aparece el problema en sí mismo de forma generalizada. “Más allá de la discusión de si la IA reemplazará o no a los juniors, esto habla de un replanteamiento en la forma de trabajo: el mundo laboral estará compuesto por humanos, IA y robots. La nueva composición cambia el aporte que puede hacer el ser humano, las capacidades y funciones que tendrán”, agregó Troilo.

Alejandro Servide, director de professional, digital and enterprise de Randstad para la Argentina y Chile, también fue escéptico frente a este pronóstico y consideró que la contratación de perfiles juniors en la Argentina está relativamente estable en comparación con los años anteriores. “Quizá esto tenga que ver con lo que vemos hoy mayormente en Argentina, un uso de la IA de manera individual, como apoyo o copiloto de tareas y no tanto como integración transversal en procesos, flujos de trabajo y sistemas de las compañías, por eso es que el impacto en el empleo está contenido”, agregó Servide. Ahora bien, en el caso de posiciones puntuales, como desarrolladores, roles de UX/CX y algunos segmentos de atención al cliente, sí reconoce haber visto una reducción de la demanda, como producto de la incorporación de herramientas de IA y automatización.

Por su parte, Julio Bresso, profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y director ejecutivo de Bresso Gestión Humana, agregó su pronóstico para la escalera profesional: “No creo que desaparezca, pero sí pienso que cambiará de forma. Puede ser un problema serio, porque los puestos junior eran el lugar donde uno aprendía equivocándose. Si eso desaparece, la pregunta que queda sin respuesta es dónde se formará la próxima generación”.

Luz Borchardt, cofundadora y chief growth officer de Henry, una academia de tecnología latinoamericana, 100% online y en vivo, que invierte en la educación de las personas, brindó su análisis y una posible solución: “Es una señal que hay que tomar en serio, pero que pide ser leída con más matices. Las personas no van a ser reemplazadas por la IA, van a ser sustituidas por otras personas que saben usarla. Esa es la diferencia real”. La especialista agregó que están viendo ese mismo fenómeno en Estados Unidos: no es que la IA esté ocupando los puestos junior, sino que los jóvenes no están llegando con las herramientas que las empresas buscan hoy.

Expertos explican que el valor sigue estando en las personas que saben interpretar, cuestionar y decidir Shutterstock - Shutterstock

Desde su trabajo, están una posición predilecta para analizar este fenómeno: se encuentran en diálogo con los junior que quieren entrar al mercado laboral tech y con las empresas que buscan esos perfiles. “Y lo que nos dicen las compañías hoy es consistente: están siendo más selectivas, están tardando más en contratar y algunas posiciones que antes cubrían con perfiles junior hoy las resuelven parcialmente con herramientas de IA”, apuntó.

Ahora bien, los expertos coinciden en que los perfiles junior no desaparecerán, sino que se están redefiniendo. El valor ya no está en ejecutar ciertas tareas, sino en supervisar, interpretar y tener pensamiento crítico en cuanto a lo que produce la inteligencia artificial. “La escalera se transforma, pero no desaparece. Lo que cambia es que muchas de las tareas de entrada típicas ya no son necesarias o se hacen con IA, pero aparecen otras nuevas centradas en: interpretar datos, validar outputs, tomar decisiones", coincidió Alejandro Labadens, director de Personas y Cultura de Philip Morris Argentina, y agregó: “El trabajo evoluciona de: «hacer» a «entender, cuestionar y decidir»”.

Una ventana de oportunidad

En definitiva, la IA coloca a los jóvenes frente a un nuevo escenario, uno que redifinió las reglas de acceso y cambió la vara de entrada: “Ya no alcanza con saber lo básico. Hay que llegar con un nivel de dominio que antes se esperaba después de uno o dos años de trabajo. Eso es un desafío real, pero también es una oportunidad enorme para quien se prepare”, explicó Borchardt.

Según explicaron los especialistas, las nuevas descripciones de puestos de trabajo ya no incluirán tareas repetitivas, sino que exigirán funciones cognitivas más complejas. “Fenómenos así ya ocurrieron: la revolución industrial sustituyó muchos trabajos que eran manuales; la digitalización redujo tareas operativas y manuales. Esta transformación está generando algo único, porque impacta sobre tareas que requieren habilidades cognitivas”, explicó Troilo y agregó: “Nos plantea a nosotros evolucionar de manera superior, para aportar un diferencial; pensar en dónde va a estar el valor de lo humano, definir qué es verdaderamente lo distintivo que podemos aportar. Es una oportunidad de poner sobre la mesa lo más propio del ser humano”.

De hecho, según el Foro Económico Mundial, para 2030 se van a crear 170 millones de puestos de trabajo nuevos a nivel global, en gran parte impulsados por la tecnología. “La pregunta no es si va a haber trabajo — es quién va a estar preparado para tomarlo. Y ahí es donde la educación se vuelve la herramienta más poderosa que tiene un joven hoy", agregó Borchardt.

Expertos señalan que las personas no van a ser reemplazadas por la IA, sino que van a ser sustituidas por otras personas que saben usarla Shutterstock

En ese sentido, la IA plantea una nueva pregunta incómoda para las universidades: ¿cómo preparar a los estudiantes para este nuevo contexto? Tal como explicó Bresso, otras revoluciones tomaron décadas, pero la IA está ocurriendo en años e incluso meses, y “los sistemas educativos no tienen esa velocidad de transformación; cuando el ministerio te aprueba una carrera nueva, ya es vieja“.

“Es un desafío para las universidades; hace falta formar no solo en conocimiento técnico, sino en habilidades como pensamiento crítico, capacidad de aprendizaje permanente, espíritu de curiosidad, capacidad de colaboración y trabajo con los demás”, detalló Troilo. Además, señaló que es muy importante hacer pasar a los estudiantes por experiencias reales, trabajos de casos y ayudarlos a tener una conexión más cercana con el mundo laboral.

El caso de Philip Morris lo ilustra con un ejemplo concreto: “Buscamos potencial, no sólo experiencia, sino capacidad de aprendizaje, pensamiento crítico, adaptabilidad”, explicó Labadens y agregó que no consideran que ciertas profesiones estén más expuestas a la IA, sino más bien determinadas tareas. “La inteligencia artificial no elimina la necesidad de talento joven, la redefine y la transforma en algo más interesante. El valor sigue estando en las personas que saben interpretar, cuestionar y decidir”, agregó.

“Paradójicamente, las profesiones que menos riesgo tienen son los oficios y el arte”, coincidió Bresso y agregó: “Lo humano, lo cercano, no se automatiza tan fácil. Todo el mundo habla de habilidades blandas, la capacidad de escucha, la comunicación, la empatía, la capacidad de dar un feedback”. En este sentido, Servide explicó que trabajan con todas las universidades del país y algunas carreras duras como ingeniería ya están incorporando materias que brinden soft skills.

En cualquier caso, el componente nuevo que trae la IA es la exponencialidad: si transiciones anteriores brindaban décadas de margen, la IA impone tiempos más exigentes. Y premiará a quienes encuentre preparados.